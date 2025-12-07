गुरु शिष्याच्या नात्याला काळिमा; प्रॅक्टिकलचे मार्क्स वाढवून देण्याच्या बहाण्याने विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार, शिक्षकाला अटक

ETV Bharat / state

बुलढाणा जिल्ह्यातील मलकापूर शहरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. प्रॅक्टिकलचे मार्क्स वाढवून देतो असं आमिष दाखवून एका शिक्षकानं विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केलाय.

बुलढाणा : जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यात शिक्षकाने एका विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. नांदुरा तालुक्यातील एका गावात राहणाऱ्या अल्पवयीन विद्यार्थिनीला आपल्या जाळ्यात ओढून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या नराधम शिक्षकाला मलकापूर पोलिसांनी अटक केलीय. अत्याचाराचं रेकॉर्डिंग व्हायरल करण्याच्या पीडित मुलीला दिलेल्या धमक्या असह्य झाल्यानं तिनं पोलिसांना घडलेली हकिकत सांगितली.

प्रॅक्टिकलचे मार्क वाढवून देतो... : पॉलिटेक्निकमध्ये शिकणाऱ्या या मुलीला आरोपी शिक्षकाने “तुला अभ्यासाच्या नोट्स देतो, प्रॅक्टिकलचे मार्क वाढवून देतो” अशी आमिषं दाखवली. त्यानुसार त्यानं मुलीला एका खोलीत बोलावून घेतलं आणि तिच्यावर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केला. याचवेळी या घटनेचं दुसऱ्या विद्यार्थिनीनं व्हिडिओ कॉलद्वारे स्क्रिन रेकॉर्डिंग केलं. हा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर व्हायरल करून मुलीच्या आई-वडिलांची हत्या करू, अशी जीवे ठार मारणारी धमकीही शिक्षकाने दिल्याची माहिती ठाणेदार गणेश गिरी यांनी दिली.

आरोपीवर गुन्हा दाखल : यानंतर धमक्या देत शिक्षक वारंवार शारीरिक शोषणाची मागणी करू लागल्यानं अखेर पीडितेनं आई-वडिलांना सर्व हकिकत सांगितली. पालकांसमवेत ती थेट मलकापूर शहर पोलीस ठाण्यात पोहोचली आणि स्वतः फिर्याद दिली. पोलिसांनी तत्काळ गुन्हा दाखल करून आरोपी शिक्षकाला अटक केली. त्याच्यावर विविध प्रकारचे गुन्हा दाखल करत पोक्सो कायद्याच्या संबंधित कलमासह आयटी कायद्यांतर्गतही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती, ठाणेदार गणेश गिरी यांनी दिली.



गुरू-शिष्याच्या पवित्र नात्याला काळिमा : आश्चर्याची बाब म्हणजे, या नराधम शिक्षकाला मदत करणारी एक अल्पवयीन मुलगीही या प्रकरणात आरोपी आहे. या घटनेमुळं परिसरात प्रचंड संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. गुरू-शिष्याच्या पवित्र नात्याला काळिमा फासणाऱ्या या शिक्षकाविरुद्ध कठोरातली कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणी नागरिक करत आहेत. पोलिसांनी तपास सुरू केला असून लवकरच आरोपपत्र दाखल होईल. पुढील तपास मलकापूर पोलीस करत आहेत.


