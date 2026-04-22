बेपत्ता झालेल्या व्यक्तीची हत्या झाल्याचं 4 वर्षांनंतर उघड; पत्नीसह भांडण झाल्यानंतर आरोपी झाला गजाआड

हत्या करून चार वर्षानंतर उलटल्यानंतर आरोपीला पोलिसांनी अटक केली. विशेष म्हणजे हत्या झालेल्या व्यक्तीची बेपत्ता म्हणून पोलिसात नोंद होती.

प्रतिकात्मक (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 22, 2026 at 2:38 PM IST

मेहकर (बुलढाणा): मेहकर तालुक्यातील सुकळी येथील 34 वर्षीय ट्रक चालक विनोद अश्रुबा नवले याचा चार वर्षांपूर्वी खून करून त्याचा मृतदेह जामगाव शिवारातील एका ढाब्याच्या पाठीमागे पुरण्यात आला होता. मंगळवारी (21 एप्रिल 2026) मेहकर पोलिसांनी गुप्त माहितीवरून जेसीबीच्या साहाय्यानं खोदकाम केलं. यावेळी खोदकामातून मृतदेहाचे अवशेष बाहेर काढले.



असा झाला खुनाचा उलगडा -सुकळी येथील विनोद नवले हे तीन वर्षांपूर्वी अचानक बेपत्ता झाल्याची तक्रार मेहकर पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती. पोलिसांनी शोध घेऊन त्यांना तपासात यश आले नव्हते. विनोद नवले हे बेपत्ता राहिल्याची नोंद कायम राहिली होती. मात्र, सोमवारी (20 एप्रिल) पोलिसांना अचानक गुप्त माहिती मिळाली की, विनोदचा त्याचवेळी खून झाला. त्याचा मृतदेह मेहकर-मोळा रोडवरील जामगाव शिवारातील एका हॉटेल मागे पुरण्यात आला होता.



खुनाचा मुख्य सूत्रधार सचिन ज्ञानेश्वर उगले याच्या पत्नीनं 17 एप्रिल 2026 रोजी पोलीस स्टेशन गाठलं होतं. पती त्रास दिल्याची तक्रार देतानाच तिनं पोलिसांसमोर एक खळबळजनक संशय व्यक्त केला. चार वर्षांपूर्वी सुकळी येथील सुनील जाधव याच्यासोबत मिळून पती सचिननं एका व्यक्तीचा घातपात केल्याचं तिनं पोलिसांना सांगितलं. या माहितीनंतर पोलिसांनी गुप्तपणे तपास सुरू केला. आपल्यावर पाळत ठेवली जात असल्याचे लक्षात येताच आरोपी सचिन उगले हा स्वतःहून पोलीस स्टेशनला हजर झाला. त्यानं गुन्ह्याची कबुली दिली.


दारू पाजून हत्या आणि मृतदेहाची विल्हेवाट -आरोपीनं दिलेल्या माहितीनुसार, मे 2020 मध्ये त्यानं आणि सुनील जाधवनं मिळून विनोद आश्रुबा नवले (रा. सुकळी) याला मेहकर-मोळा रोडवरील 'हॉटेल मध्ये बोलावले. तिथे त्याला बेसावध करून दारू पाजली. त्यानंतर कात्री आणि चाकूनं गळ्यावर आणि छातीवर वार करून त्याची निर्घृण हत्या केली. हत्येनंतर हॉटेलच्या मागे खड्डा खोदून मृतदेह पुरला. कोणालाही संशय येऊ नये, म्हणून त्यावर सिमेंटचा पक्का कोबा केला.



दंडाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत खोदकाम -मंगळवारी पोलीस प्रशासनानं महसूल विभाग, फॉरेन्सिक तज्ञ आणि वैद्यकीय पथकाला सोबत घेऊन घटनास्थळ गाठले. जेसीबीच्या सहाय्यानं आणि व्हिडिओ शूटिंग करत संबंधित जागेचं खोदकाम केले असता तिथे मानवी सांगाडा आढळून आला. मृताच्या नातेवाईकांनी कपड्यांवरून हा सांगाडा विनोद नवले यांचाच असल्याची ओळख पटवली आहे.



दोन आरोपी जेरबंद-मृताचा भाऊ मनोज नवले यांच्या तक्रारीवरून मेहकर पोलिसांनी आरोपी सचिन उगले आणि सुनील जाधव यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्यांना अटक केली आहे.
ही कामगिरी पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, अप्पर पोलीस अधीक्षक अमोल गायकवाड, उपविभागीय पोलीस अधिकारी संतोष खाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस निरीक्षक व्यंकटेश आलेवार, सहायक पोलीस निरीक्षक संदीप बिरांजे, अशोक अवचार, विनोद नरवाडे आणि त्यांच्या पथकानं फत्ते केली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक व्यंकटेश आलेवार करत आहेत.

