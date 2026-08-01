ETV Bharat / state

बुलढाण्यात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानावर धाड; अकोला आरोग्य विभागाची मोठी कारवाई

बुलढाण्यात आरोग्य विभागाच्या पथकाने आणि पोलिसांनी संयुक्तपणे धडक कारवाई करत बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणाऱ्या एका मोठ्या रॅकेटचा पर्दाफाश केला आहे.

बुलढाण्यात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानावर धाड
बुलढाण्यात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानावर धाड (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 8:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुलढाणा : अकोला येथील आरोग्य उपसंचालक कार्यालयाच्या पथकानं बुलढाणा शहरातील सुंदरखेड परिसरातील तार कॉलनीतील एका घरावर आज सकाळी छापा टाकला. या ठिकाणी अवैध गर्भलिंग निदान केलं जात असल्याच्या संशयावरून ही कारवाई करण्यात आली. छाप्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय औषधे, विविध प्रकारची इंजेक्शने, गोळ्या (टॅब्लेट्स) तसेच इतर वैद्यकीय साहित्य जप्त करण्यात आल्याची माहिती डॉ. चिमणकर यांनी दिली.

घरावर टाकला छापा : आरोग्य विभागाला मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, संबंधित ठिकाणी अवैध गर्भलिंग निदान सुरू असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली होती. त्यानंतर अधिकाऱ्यांनी एका डमी महिलेला सोनोग्राफीसाठी पाठवून सापळा रचला. संबंधित महिलेनं दिलेल्या माहितीच्याआधारे आरोग्य विभागानं कारवाई केली. या कारवाईदरम्यान अ‍ॅक्युपंक्चर तज्ज्ञ डॉ. गवई यांच्या घरी छापा टाकण्यात आला. यावेळी डॉ. गवई आणि एमबीबीएसच्या तृतीय वर्षात शिक्षण घेत असलेल्या त्यांच्या मुलाला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. दोघांविरुद्ध पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.

आरोग्य विभागाने छापा टाकून केली कारवाई : विशेष म्हणजे, सुमारे सहा महिन्यांपूर्वीही याच ठिकाणी आरोग्य विभागानं छापा टाकून कारवाई केली होती. त्यानंतरही पुन्हा अवैध पद्धतीनं गर्भलिंग निदान सुरू असल्याची माहिती मिळाल्यानं ही दुसरी कारवाई करण्यात आली. या प्रकरणाची माहिती बुलढाणा जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बिराजदार आणि अकोला आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातील डॉ. चिमणकर यांनी दिली. त्यांनी सांगितलं की, अवैध गर्भलिंग निदान हा गंभीर गुन्हा असून अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील. जप्त करण्यात आलेल्या साहित्याची तपासणी सुरू असून, पुढील तपासासाठी पोलीस आणि आरोग्य विभाग संयुक्तपणे काम करत आहेत.

प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू : आरोग्य विभागानं नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, अशा प्रकारच्या अवैध कृत्यांची माहिती मिळाल्यास तातडीनं संबंधित अधिकाऱ्यांना कळवावी. गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत अशा गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद असून, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असल्याचं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलं आहे.



हेही वाचा -

  1. बारावी पास बोगस डॉक्टरकडून गावोगावी फिरून गर्भलिंग निदान, ग्रामीण पोलिसांकडून रॅकेटचा पर्दाफाश
  2. दौंड तालुक्यात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणारं रॅकेट; मोठ्या प्रमाणावर गर्भपात केल्याचं तपासात निष्पन्न
  3. राहाता तालुक्यात गर्भलिंग तपासणीच्या मोबाईल रॅकेटचा भांडाफोड, डॉक्टर एजंटसह अनेकांना अटक

TAGGED:

गर्भलिंग निदानावर धाड
गर्भलिंग निदान
ILLEGAL SEX DETERMINATION RACKET
BULDHANA CRIME
BULDHANA CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.