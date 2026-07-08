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बुलढाण्यातून ‘सायकल आनंद वारी’ला उत्साहात प्रारंभ; 450 किमींचा पंढरपूर प्रवास चार दिवसांत पूर्ण करणार

वारकरी परंपरेतील भक्तिभाव जपत सायकलद्वारे पंढरपूर गाठण्याचा हा अनोखा उपक्रम अधिकाधिक लोकांना आकर्षित करतोय. यंदा वारीत 10 तरुणींसह 100 हून अधिक सायकलस्वार सहभागी झाले आहेत.

Buldhana Bicycle Anand Wari
बुलढाण्यातून ‘सायकल आनंद वारी’ला उत्साहात प्रारंभ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 8, 2026 at 1:38 PM IST

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बुलढाणा : जिल्हा सायकलिंग क्लबच्या वतीने सलग पाचव्या वर्षी ‘सायकल आनंद वारी’चं आयोजन करण्यात आलं आहे. 'देखना है कल तो चलाओ सायकल' या ब्रीदवाक्याने प्रेरित होऊन बुलढाणा ते पंढरपूर असा सुमारे 450 किलोमीटरचा प्रवास सायकलवरून चार दिवसांत पूर्ण करण्यासाठी आज सायकलपटूंचा ताफा बुलढाण्यातून उत्साहात रवाना झाला.

‘सायकल आनंद वारी’ला प्रारंभ : रोग्य संवर्धन, पर्यावरण संरक्षण आणि अध्यात्म यांचा सुंदर संगम घडवून आणण्याच्या उद्देशानं ही वारी आयोजित केली जाते. वारकरी परंपरेतील भक्तिभाव जपत सायकलद्वारे पंढरपूर गाठण्याचा अनोखा उपक्रम दरवर्षी अधिकाधिक लोकांना आकर्षित करत आहे. या उपक्रमाची सुरुवात पहिल्या वर्षी अवघ्या तीन सायकलपटूंनी केली होती. मात्र, गेल्या 5 वर्षांत या उपक्रमाला चांगला प्रतिसाद मिळत असून, यंदाही मोठ्या उत्साहात आणि सहभागासह ‘सायकल आनंद वारी’ला प्रारंभ झाला आहे.

बुलढाण्यातून ‘सायकल आनंद वारी’ला उत्साहात प्रारंभ (ETV Bharat)

10 तरुणींसह 100 हून अधिक सायकलस्वार सहभागी : वारकरी परंपरेतील भक्तिभाव जपत सायकलद्वारे पंढरपूर गाठण्याचा हा अनोखा उपक्रम दरवर्षी अधिकाधिक लोकांना आकर्षित करत आहे. यावर्षी या वारीत 10 तरुणींसह 100 हून अधिक सायकलस्वार सहभागी झाले आहेत. महिलांचा वाढता सहभाग हे यंदाच्या वारीचं विशेष आकर्षण ठरलं आहे. पहिल्या वर्षी अवघ्या तीन सायकलपटूंनी सुरू केलेला हा उपक्रम आता मोठ्या लोकसहभागासह यशस्वीपणे पुढे जात आहे.

बुलढाणा अर्बनचे संस्थापक राधेश्याम चांडक आणि शिवसेनेच्या अनुजा सावळे यांच्या हस्ते हिरवी झेंडी दाखवून वारीला प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी बोलताना राधेश्याम चांडक म्हणाले, "सायकलिंगद्वारे शरीर तंदुरुस्त ठेवणं, प्रदूषण कमी करणं आणि विठ्ठल भक्तीचा आनंद घेणं हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. तरुण पिढीला व्यसनांपासून दूर ठेवून सकारात्मक दिशेने नेण्यासाठी ही वारी प्रभावी माध्यम ठरत आहे."

आनंद वारी 11 जुलैला पंढरपूरमध्ये दाखल होणार : जिल्हा सायकलिंग क्लबचे अध्यक्षांनी सांगितलं की, "गेल्या चार वर्षांपासून आम्ही सातत्यानं ही वारी यशस्वीपणे आयोजित करत आहोत. यंदा सहभागींची संख्या वाढली असून सर्व सायकलस्वारांना आवश्यक प्रशिक्षण, सुरक्षा उपाय आणि वैद्यकीय सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत."

ही आनंद वारी 11 जुलै रोजी पंढरपूरमध्ये दाखल होणार असून, 12 जुलै रोजी राज्यभरातून आलेल्या हजारो सायकलस्वारांच्या उपस्थितीत भव्य 'रिंगण सोहळा' पार पडणार आहे. या सोहळ्यात बुलढाणा जिल्ह्यातील वारकरी सायकलस्वारही उत्साहानं सहभागी होणार आहेत.

ही वारी केवळ धार्मिक यात्रेपुरती मर्यादित नसून आरोग्यदायी जीवनशैलीचा प्रसार, पर्यावरण संवर्धन आणि सामूहिक शिस्तीचा संदेश देणारा प्रेरणादायी उपक्रम ठरत आहे. युवक-युवतींच्या वाढत्या सहभागामुळे 'सायकल आनंद वारी'ला नवी ओळख मिळत असून, विठुरायाच्या भक्तिभावातून सुरू झालेल्या या सायकलवारीचा समारोपही उत्साहात होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

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TAGGED:

पंढरपूर
BULDHANA BICYCLE ANAND WARI
BICYCLE ANAND WARI
बुलढाणा ते पंढरपूर सायकल आनंद वारी
BULDHANA TO PANDHARPUR BICYCLE WARI

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