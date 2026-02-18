‘टिपू सुलतान’ चौक पाकिस्तानात उभारा, मंत्री नितेश राणेंची काँग्रेसवर टीका
कोणाला टिप्या बिप्याच्या नावावर चौक बनवायचे असतील तर त्यांनी पाकिस्तानमध्ये जावे, आमच्या इथे जागा नाही, अशा शब्दांत टिपू सुलतान समर्थकांची नितेश राणे यांनी निर्भत्सना केली.
Published : February 18, 2026 at 10:08 AM IST
ठाणे- मिरा-भाईंदरसह अन्य शहरांत ‘टिपू सुलतान’ नावाने ओळखले जाणारे चौक असल्याचं कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांना विचारलं असता त्यांनी काँग्रेसवर टीका केलीय. टिपू सुलतान नावाचे कुठे चौक असल्यास त्याला उपटून बाजूला टाकू. उपटायला किती वेळ लागतो. टिपू बिपू नावाचे जे काही चौक आहेत ना, ते पाकिस्तान आणि इस्लामाबादमध्ये बांधावेत. आमच्या हिंदू राष्ट्रामध्ये कुठले असे चौक आणि असले काही लाड आम्ही सहन करणार नाही आणि गप्प बसणार देखील नाही, अशा इशाराच नितेश राणेंनी काँग्रेसला दिलाय. कोणाला टिप्या बिप्याच्या नावावर चौक बनवायचे असतील तर त्यांनी पाकिस्तानमध्ये जावे, आमच्या इथे जागा नाही, असंही नितेश राणे यांनी बजावलं. मुंबईप्रमाणेच ठाण्यातही पुढील पाच वर्षांत ‘कोकण भवन’ उभारण्यात यावं, अशी मागणी करत यासाठी आपण स्वतः आयुक्तांशी चर्चा करू, असं प्रतिपादन मत्स्योद्योग आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केलं. ठाण्यातील शिवाई नगर येथील मालवणी महोत्सवात ते बोलत होते.
कोकणातील माणसाची नाळ गावाशी जोडलेली : कोकण ग्रामविकास मंडळाच्या वतीने आणि आयोजक नगरसेवक सीताराम राणे यांच्या पुढाकाराने स्व. अजित पवार महोत्सव नगरीत या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आलंय. यंदा महोत्सवाचे 27 वे वर्ष असून, कोकणातील पारंपरिक मालवणी खाद्यसंस्कृती, शेतीउत्पादने आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी रसिकांची विशेष दाद मिळवलीय. “वडील खासदार नारायण राणेंचा प्रतिनिधी म्हणून ठाण्यात आलोय. कोकणातील माणूस रोजगारासाठी शहरात आला असला तरी त्याची नाळ गावाशी जोडलेली आहे. मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांना मुंबईत कोकण भवन उभारण्याबाबत पत्र दिलंय. त्याच धर्तीवर ठाण्यातही कोकण भवन व्हावे. आमदार संजय केळकर यांनी आयुक्तांची भेट घ्यावी. सीताराम राणे यांनीही पाठपुरावा करावा. मी स्वतःही आयुक्तांशी बोलेन,” असं स्पष्ट करून नितेश राणे यांनी कोकणातील आंबा, काजू आदी शेतीउत्पादनांना शहरांत बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी, यासाठी सर्वांनी आग्रही राहण्याचं आवाहन केलंय.
कोकण हा भाजपाचा बालेकिल्ला : “मुंबईपासून तळ कोकणापर्यंत चिपळूण वगळता सर्वच लोकप्रतिनिधी महायुतीचे आहेत. कोकण हा भाजपाचा बालेकिल्ला आहे. कोकणी माणसाच्या स्वप्नपूर्तीसाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत,” असंही त्यांनी सांगितले. प्रारंभी प्रास्ताविकात नगरसेवक सीताराम राणे यांनी खासदार नारायण राणे यांच्या महोत्सव भेटीच्या आठवणी जागवत महोत्सवाच्या वाटचालीचा आढावा घेतला. यावेळी कोकणातील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या वस्तू आणि पारंपरिक मालवणी खाद्यपदार्थांची परडी देऊन नितेश राणे यांचा सत्कार करण्यात आला.
हेही वाचाः
सातपुड्याच्या कुशीतील मेळघाटावर 35 वर्षानंतरही कुपोषणाचा कलंक; यंत्रणेत काय आहेत त्रुटी?