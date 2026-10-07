'म्हैस विकली पण स्वप्न भंगलं'; आंदोलनाच्या निमित्तानं कोल्हापूरचा विवेकानंद पाटील राज्यभर चर्चेत
आक्रमक, अभ्यासपूर्ण आणि उपरोधिक शैलीतील भाषणामुळे राधानगरीचा हा 24 वर्षीय विवेकानंद पाटील सध्या सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे.
Published : October 7, 2026 at 4:11 PM IST
कोल्हापूर - "म्हैस विकून यूपीएससी करायला गेलो, पण पेपरफुटीमुळे परीक्षाच रद्द झाली. आता म्हैसही गेली आणि करिअरही झालं नाही!" कोल्हापुरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांच्या मोर्चात हे वाक्य उच्चारणाऱ्या एका तरुणाने संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. आपल्या आक्रमक, अभ्यासपूर्ण आणि उपरोधिक शैलीतील भाषणामुळे राधानगरीचा हा 24 वर्षीय विवेकानंद पाटील सध्या सोशल मीडिया आणि राजकीय वर्तुळात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. कोल्हापुरातील विद्यानंद बापट म्हणून प्रसिद्धीस आलेला हा विवेकानंद पाटील नेमका आहे तरी कोण? सध्या त्याची राज्यभर इतकी चर्चा का होत आहे? याबाबत ईटीव्ही भारतने केलेला स्पेशल रिपोर्ट..
नेमका कोण आहे हा विवेकानंद पाटील?
विवेकानंद पाटील हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी तालुक्यातील माजगाव या छोट्याशा गावचा रहिवासी आहे. त्याचे वडील शेतकरी असून आई गृहिणी आहे. विवेकानंदने कुरुक्ली येथील भोगावती महाविद्यालयातून राज्यशास्त्र विषयात पदवी संपादन केली असून, महाविद्यालयीन जीवनाच्या दुसऱ्या वर्षापासूनच तो स्पर्धा परीक्षेच्या तयारीला लागला होता. नावाप्रमाणेच विवेकानंद याला लहानपणापासूनच वाचन आणि वक्तृत्वाची प्रचंड ओढ आहे. आतापर्यंत त्याने राज्यभरातील वक्तृत्व स्पर्धांमध्ये 200 हून अधिक बक्षिसे जिंकून आपली वक्तृत्वशैली त्याने सिद्ध केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तो पुण्यात राहून स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करत आहे. विशेष म्हणजे, त्याची धाकटी बहीण देखील त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवत एमपीएससीची तयारी करत आहे.
वक्तृत्वातून तत्त्वज्ञानाचा 'एल्गार' - विवेकानंदच्या भाषणात केवळ संताप नव्हता, तर त्याने आपले विचार अगदी प्रगल्भपणे मांडले होते. त्याने आपल्या भाषणात प्लेटो, सॉक्रेटिस, ॲरिस्टॉटल, कन्फ्युशियस आणि रोंझा लक्झेंबर्ग यांसारख्या पाश्चात्य तत्त्ववेत्त्यांचे दाखले दिले. इतकेच नव्हे तर संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, नामदेव ढसाळ आणि इम्रान प्रतापगढी यांच्या साहित्यातील संदर्भ देत त्याने प्रशासकीय व्यवस्थेचे वाभाडे काढले. "वक्तृत्व स्पर्धांच्या व्यासपीठामुळे आणि अवांतर वाचनाच्या आवडीमुळे मला या गोष्टींचे ज्ञान मिळाले आहे. चार्ली चॅप्लिनचे 'हसरे दुकान' पासून तुकाराम मुंढेंच्या संघर्षाचे पुस्तक याच्यासह अनेक पुस्तके मी वाचलेली आहेत," असं विवेकानंद याने इटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं.
'मातोश्री'वरून कौतुकाची थाप आणि राजकीय प्रतिसाद - अगदी सुरुवातीला कोल्हापुरात झालेल्या आंदोलनाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर राजकीय क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी या विद्यार्थ्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत सरकारला जाब विचारला. यानंतर स्वतः माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विवेकानंदला फोन करून त्याचं कौतुक केलं. "आम्ही पूर्ण ताकदीनं तुमच्या सोबत आहोत," असं आश्वासन देत ठाकरे यांनी विवेकानंदला त्याच्या सहकाऱ्यांसह मुंबईतील 'मातोश्री' निवासस्थानी भेटीसाठी निमंत्रित केलं. राष्ट्रवादीचे नेते रोहित पवार, आमदार सतेज पाटील आणि सुप्रिया सुळे यांनीही त्याच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला, अशी माहिती ही विवेकानंद यांनी दिली आहे. सध्या सुरू असलेल्या पुण्यातील आंदोलनातही विवेकानंद पाटील गाजत आहे.
'कोल्हापूरचा विद्यानंद बापट'?
पुण्यातील डीजे डॉल्बी विरोधाच्या आंदोलनामुळे चर्चेत आलेल्या विद्यानंद बापटांशी विवेकानंदची तुलना केली जात आहे. मात्र, विवेकानंद या प्रसिद्धीबाबत अत्यंत तटस्थ आहे. "प्रसिद्ध होणारा प्रत्येक माणूस सिद्ध असतोच असं नाही. मला सध्या प्रसिद्ध व्हायचं नाही, तर आयोगाने स्वतःला सिद्ध करावं यासाठी हा लढा आहे," असं त्यानं नमूद केलं आहे.
आंदोलनाची पुढील दिशा आणि ठोस मागण्या
विवेकानंदने इतर एमपीएससी विद्यार्थ्यांप्रमाणेच आपल्या अत्यंत टोकदार मागण्या मांडल्या आहेत. एमपीएससी आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून तत्काळ राजीनामा द्यावा. एमपीएससीची सध्याची बॉडी बरखास्त करून परीक्षा प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता आणावी. पेपरफुटी प्रकरणातील दोषींवर आणि सचिव अभिजीत लेणवे यांच्या कार्यकाळातील परीक्षांवर कडक चौकशी व्हावी. "स्वप्नांचा गर्भपात" थांबवावा, असं म्हणत त्यानं विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या वयाकडे आणि आर्थिक संकटाकडे लक्ष वेधलं आहे.
संघर्षाचे वास्तव: ढेकून आणि कष्टाचे पोहे..
पुण्यातील सदाशिव पेठेतील विद्यार्थ्यांच्या संघर्षावर भाष्य करताना विवेकानंद सांगतो की, एका विद्यार्थ्याला महिन्याला 10 ते 15 हजार रुपये खर्च येतो. शेतकरी कुटुंबाला हा खर्च पेलणे अशक्य आहे. "पुण्यात ढेकणांचा सामना करत आणि मेसच्या निकृष्ट जेवणावर दिवस काढत मुलं अभ्यास करतात, पण तरीही व्यवस्थेच्या हलगर्जीमुळे त्यांच्या भविष्याशी क्रूर खेळ खेळला जात आहे," अशी खंत त्याने व्यक्त केली. "माझी तब्येत बिघडली तरी चालेल, पण आयोगाची तब्येत बिघडून चालणार नाही," असं म्हणत विवेकानंदनं आपला संघर्ष सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. तर त्याच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आगामी काळात एमपीएससीचा प्रश्न अधिक तापण्याची चिन्हे आहेत.
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