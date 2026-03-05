ETV Bharat / state

राज्य मंत्रिमंडळाची धर्मांतरविरोधी कायद्याला मंजुरी; नितेश राणे म्हणाले, "संघर्षाचा विजय झाला"

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सक्तीच्या धर्मांतराविरोधातील मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकाचा मसुदा लवकरच विधानसभेत मांडला जाणार आहे.

Nitesh Rane
संग्रहित-नितेश राणे (Source- ETV Bharat Reporter)
Published : March 5, 2026

मुंबई - सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात कायदा लागू करण्यासाठी राज्य सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. प्रस्तावित विधेयकाच्या मसुद्याला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली असून कायद्यात रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. या विधेयकानुसार कोणत्याही व्यक्तीचं जबरदस्तीनं, फसवणुकीनं किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर केल्यास संबंधित व्यक्तीवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल. तसेच अटकही केली जाऊ शकते.

सक्तीच्या धर्मांतराविरोधात मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं की, “सक्तीच्या धर्मांतराच्या विरोधात अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्ते गेल्या अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत होते. त्या मागण्या लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे”. याबाबत पुढे बोलताना मंत्री राणे म्हणाले ,“यापुढे कोणत्याही हिंदू भगिनीकडं वाकड्या नजरेनं पाहण्याची कोणाचीही हिंमत होणार नाही. मिशनऱ्यांकडून होणारे धर्मांतर किंवा लव्ह जिहादसारखे प्रकार आता खपवून घेतले जाणार नाहीत. ज्या कार्यकर्त्यांनी यासाठी मोर्चे काढले, संघर्ष केला आणि काहींनी प्राणांचे बलिदान दिले, त्या सर्वांच्या संघर्षाचा आज खऱ्या अर्थानं विजय झाला आहे," अशा शब्दांत नितेश राणे यांनी भावना व्यक्त केल्या आहेत.

महाराष्ट्रातील प्रस्तावित धर्मांतरविरोधी कायदा मध्य प्रदेश आणि गुजरातसारख्या राज्यांतील कायद्यांपेक्षा अधिक कठोर असेल, असा त्यांनी दावा केला. या कायद्याच्या सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर बाबींची सविस्तर माहिती लवकरच जाहीर करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

"या कायद्यासंदर्भातील विधेयक विधानसभेत मांडण्यात येईल. त्यानंतर विधानसभेत मांडलं जाईल. त्यानंतर विधानपरिषदेत हे विधेयक आणलं जाईल. विधानपरिषदेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर याबाबत कायदा आणला जाईल. या कायद्याच्या तांत्रिक तरतुदी आणि अंमलबजावणीची प्रक्रिया याबाबत मुख्यमंत्री आणि संबंधित विभागाचे मंत्री लवकरच सविस्तर माहिती देणार आहेत", असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितलं.

मुख्यमंत्र्यांनी समिती स्थापन करण्याचे दिले होते आदेश- यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फसवणूक करून धर्मांतर करण्याचे प्रकार वाढत चालल्याचं नमूद केलं होतं. फसवणूक, दबाव किंवा प्रलोभन देऊन धर्मांतर घडवून आणण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारनं राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीला फसवणूक करून किंवा जबरदस्तीनं धर्मांतर करणाऱ्यांविरोधात प्रभावी कायदेशीर कारवाई कशी करता येईल, याचा अभ्यास करून शिफारशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार समितीनं आपला अहवाल राज्य सरकारकडं सादर केला होता. या अहवालातील तरतुदींचा अभ्यास करून याबाबतचा कायदा तयार करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. या अहवालाचा सविस्तर अभ्यास करणार आहे. त्यानंतर आवश्यक ते बदल करून धर्मांतरासंबंधीच्या कायद्यातील तरतुदी निश्चित केल्या जाणार असल्याचंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं होतं. त्यानुसार आता ही प्रक्रिया अंतिम टप्यात आली आहे.

कायद्याची काय आहेत प्रमुख वैशिष्ट्ये :

  • कठोर तरतुदी : सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणात गुन्हा नोंदवल्यास आरोपीला जामीन मिळणे कठीण होणार आहे. हा गुन्हा अजामीनपात्र ठेवण्यात आला आहे.
  • संविधानाचा आधार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा संदर्भ आणि कायदेशीर बाबींचा सखोल अभ्यास करून या कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे.
  • घरवापसी संरक्षण : धर्मांतरित झालेल्या व्यक्तींना पुन्हा स्वधर्मात परतण्याची इच्छा असल्यास त्यांना या कायद्याअंतर्गत कायदेशीर संरक्षण आणि मदत दिली जाणार आहे.
  • सामूहिक धर्मांतरावर नियंत्रण : दबाव, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणाऱ्या सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलिसांना थेट कारवाई करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

