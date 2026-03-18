'रोहित शेट्टीच्या घराबाहेर गोळीबार प्रकरणात 13 पैकी 12 आरोपी अटकेत- विधानपरिषदेत मुख्यमंत्र्यांची माहिती
दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या निवासस्थानी गोळीबार झाल्याच्या प्रकरणाबाबत शिवसेनेच्या (यूबीटी) आमदारांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले.
Published : March 18, 2026 at 3:42 PM IST
मुंबई : जुहू परिसरातील ‘शेट्टी टॉवर’ या इमारतीजवळ दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या निवासस्थानाबाहेर 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केल्याची गंभीर घटना घडली. या घटनेमुळे परिसरात भीती आणि तणावाचं वातावरण निर्माण झाले असून या प्रकरणाचे पडसाद विधिमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेत उमटले.
दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या निवासस्थानाबाहेरील गोळीबाराबात शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी खुलासा मागितला. तसेच सचिन अहिर यांनी राज्यात अशा प्रकारच्या घटना वारंवार होत असल्याचे सांगत ही गँग आंतरराष्ट्रीय असल्याचा संशय व्यक्त केला. याआधी एका आमदाराच्या घरावरही गोळीबार झाल्याची घटना त्यांनी निदर्शनास आणून दिली. या सर्व प्रकरणांची चौकशी नेमकी कुठपर्यंत पोहोचली आहे, असा त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला.
शुभम लोणकर विदेशात- यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, "रोहित शेट्टीच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणी पोलिसांनी प्रभावी तपास करत 13 पैकी 12 आरोपींना अटक केली आहे. या आरोपींची सध्या सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात केंद्र सरकारकडून विष्णू नावाच्या एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेची (NIA) कस्टडी संपल्यानंतर राज्य सरकार त्याची कस्टडी घेणार आहे. या आरोपींकडून याआधीही काही ठिकाणी हल्ल्याचे प्रयत्न झाले होते. मात्र ते यशस्वी झाल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. पोलिसांनी वेळीच कारवाई करून अनेक घटनांमध्ये आरोपींना जेरबंद केले आहे. तसेच शुभम लोणकर नावाचा एक आरोपी सध्या परदेशात असून, त्याला लवकरच भारतात आणण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचंही त्यांनी सांगितले. मुंबईला गँगवॉरच्या दिशेने जाऊ देणार नाही, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू- 1 फेब्रुवारीच्या रात्री, रोहित शेट्टीच्या निवासस्थानाबाहेर एका अनोळखी इसमानx पिस्तूलसारख्या अग्निशस्त्रातून ‘शेट्टी टॉवर’च्या दिशेनं एकूण पाच गोळ्या झाडल्या. यापैकी एक गोळी घराच्या गॅलरीच्या काचेतून आत शिरली. या प्रकरणी जुहू पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहिता, भारतीय शस्त्र कायदा तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पुढील तपास गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडे वर्ग करण्यात आला आहे, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली.
रोहित शेट्टीला पोलीस संरक्षण- घटनास्थळावरील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपींनी वापरलेले वाहन, मोबाईल फोन आणि सिमकार्ड जप्त करण्यात आले आहेत. तसेच घटनास्थळावरून पाच रिकामे काडतुसे आणि काचेचे तुकडे रासायनिक विश्लेषणासाठी पाठवण्यात आले आहेत. तपासात अटक केलेल्या 13 पैकी 3 आरोपींची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचं उघड झालं आहे. सध्या 12 आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असून एक आरोपी पोलीस कोठडीत आहे. आणखी तीन फरार आरोपींचा शोध सुरू आहे, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. तसेच या घटनेनंतर रोहित शेट्टीला पोलीस संरक्षण देण्यात आलं आहे. तसेच परिसरात अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त, नाकाबंदी आणि गस्त वाढवण्यात आली आहे. संवेदनशील भागांमध्ये विशेष मोहिमा राबवून सराईत गुंडांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
