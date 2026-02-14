बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी विशेष योजना आणि स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद - पीयूष गोयल
बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी विशेष योजना, आर्थिक प्रगती आणि स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद केल्याचं पीयूष गोयल यांनी सांगितलं.
मुंबई : केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी अर्थव्यवस्था, बजेट आणि त्यामधील महाराष्ट्रासाठी विशेष योजना याबाबत आज (14 फेब्रुवारी) मुंबईत पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बजेटमध्ये महाराष्ट्रासाठी विशेष योजना, आर्थिक प्रगती आणि स्टार्टअपसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद केल्याचं पीयूष गोयल यांनी सांगितलं. तसंच, जर आपण बजेटचं आकलन करायचं असेल तर त्यासाठी अभ्यास असावा. काहीही माहिती न घेता टीका करणाऱ्यांचा अभ्यास कमी पडत आहे, असा टोला पीयूष गोयल यांनी बजेटबाबत बोलताना विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना लगावला.
नवीन उद्योजकांसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद : पीयूष गोयल यांनी नवीन उद्योजकांसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, असं स्पष्ट केलं. तसंच, विदेशी मुद्रा भारतात येण्यासाठी आणि डाटा सेंटर वाढवण्यासाठी आधुनिक ऊर्जा वापरली जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. या योजनांमुळं अनेक लाभ मिळणार असून त्याचा मोठा हिस्सा मुंबई आणि नवी मुंबईत दिसेल. टेक्सटाईल पार्क उभं केलं जात आहे आणि अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत, असं पीयूष गोयल यांनी सांगितलं.
पर्यटन क्षेत्रालाही बळ मिळणार : बजेटमध्ये पीयूष गोयल यांनी वंचित वर्गासाठी संधी उपलब्ध करुन देण्यावर भर दिला असल्याचं सांगितलं. तसंच महाराष्ट्रासाठी स्टेट कंपोनेंटमध्ये एक लाख कोटींचा लाभ दिला जाणार असून रेल्वे, कंटेंट क्रिएटर लॅब पुणे व मुंबईसाठी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे आणि पर्यटन क्षेत्रालाही बळ मिळणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं. याचबरोबर, पर्यटनासंदर्भात सरकारच्या योजनांबाबत सांगताना पीयूष गोयल यांनी पर्यटन वाढल्यास छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या किल्ल्यांवर लोकांचे आगमन होईल, अशी माहिती दिली.
खालील तीन प्रमुख मुद्दे पीयूष गोयल यांनी मांडले...
- आर्थिक प्रगती आणि देश मजबूत बनवणे, आत्मनिर्भरता साधणे.
- लहान शहरांचा इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवणे – 12 लाख कोटींचा निधी यासाठी उपलब्ध.
- 140 कोटी देशवासीयांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे, लहान उद्यमींना पुढे नेणे, नवीन स्टार्टअपला प्रोत्साहन देणे.
डेअरी मार्केट सुरक्षित होणार : विदेशी व्यापारावर बोलताना पीयूष गोयल यांनी सांगितलं की, भारतानं 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विकसित देशांसोबत केले आहेत, ज्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. 70 टक्के जागतिक बाजार भारतासाठी खुले असून डेअरी मार्केट सुरक्षित होणार आहे, असा दावा पीयूष गोयल यांनी केला. त्याचबरोबर पीयूष गोयल यांनी टेक्सटाईल ही भारताची शान असून सध्या 3 लाख 60 हजार कोटींची निर्यात होत असून भविष्यात ही निर्यात आणखी वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
जागतिक टेक्सटाईल मार्केटमध्ये संधी : फ्री ट्रेड एग्रीमेंटमुळं 45 लाख कोटींच्या जागतिक टेक्सटाईल मार्केटमध्ये भारतासाठी संधी उपलब्ध होणार आहे. अमेरिका-भारत निर्यात व्यापार करारानुसार भारतातून निर्यात माल निर्यात करताना शून्य कर लागू होईल, असा पीयूष गोयल यांनी दावा केला. तसंच अमेरिकेतून येणारा कापूस आणि सोयामिल्कसाठी अमेरिकेला कोणतीही विशेष करसवलत नसून भारतातील वस्तूंना आधी प्राथमिकता देणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. तसंच महाराष्ट्रातील मसाले अमेरिकेत शून्य ड्यूटीवर पाठवता येतील.
राहुल गांधींना अर्थव्यवस्था समजत नाही : याचबरोबर, भारताला 2047 पर्यंत विकसित देश बनवायचं आहे, असा विश्वास पीयूष गोयल यांनी व्यक्त केला. दरम्यान, राहुल गांधी यांचा उल्लेख करताना त्यांनी टीका केली की, काँग्रेस पक्षाचे सर्व नेते निराश आहेत, त्यांच्याकडे फक्त खोटे प्रचार करण्याशिवाय काही नाही. राहुल गांधी यांना अर्थव्यवस्था समजत नाही. त्यांनी फक्त ट्विट करणं आणि लोकांना गोंधळात टाकणं, यावर लक्ष केंद्रित केलं आहे. तसंच भारतीय जनतेनं त्यांच्या पक्षाला नाकारलं असल्याचंही पीयूष गोयल यांनी म्हटलं आहे.
