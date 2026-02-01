ETV Bharat / state

'अर्थसंकल्पामुळं उद्योगांना भारतीय उद्योगांना अच्छे दिन येतील'- चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री आशादायी

चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री रविवारी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाकडं आयात कमी करून भारतीय उद्योगांना अच्छे दिन आणेल या अपेक्षेनं पाहत आहे. जाणून घ्या, सविस्तर

UNION BUDGET 2026
ईटीव्ही भारतशी बोलताना रोहित टावरी आणि शीतल कालरो (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 1, 2026 at 7:26 PM IST

2 Min Read
मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर विविध क्षेत्रातून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमधील चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (आयएमसी) या अर्थसंकल्पाकडं आयात कमी करून भारतीय उद्योगांना अच्छे दिन आणेल या अपेक्षेनं पाहत आहे. चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या उपमहासंचालक शितल कालरो आणि सदस्य रोहित टावरी यांनी आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया दिली.

अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट किती? याला महत्व : "हा अर्थसंकल्प खूपच प्रगतिशील आणि संतुलित अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट किती आहे, याला खूपच महत्व असतं. यावेळच्या वित्तीय तुटीचा आकडा 4.4 टक्क्यांवर स्थिर आहे. खरं तर 2024-25 आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 4.8 टक्के होती. म्हणजेच मागच्या अर्थसंकल्पामधील वित्तीय तुटीच्या आकडेवारीपेक्षा यावेळचा एकदा समाधानकारक आहे," असं मत चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीच्या (पूर्वीचे इंडियन मर्चंट्स चेंबर आयएमसी) उपमहासंचालक शितल कालरो यांनी व्यक्त केलं.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना शीतल कालरो आणि रोहित टावरी (ETV Bharat Reporter)

युवा महिलांच्या कौशल्य विकासावर भर : "अर्थसंकल्पामध्ये युवा महिलांच्या कौशल्य विकासावर भर देण्यात आला आहे. शिक्षण, कौशल्यविकास, आरोग्य यावर सरकारनं विशेष ध्यान दिल्याचं अर्थसंकल्पात दिसत आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावरदेखील लक्ष दिलं आहे. सामान्य माणसाला इन्कम टॅक्सवर सवलत दिली नसली तरी तो स्थिर ठेवला आहे. त्यामध्ये वाढ होऊ नये, याची काळजी घेतली आहे. आयात होणाऱ्या औषधांवर आणि शिक्षणातील सुविधांसाठी कर सवलत दिली आहे. तसंच शेतकऱ्यांनादेखील कर सवलत दिली आहे. कौशल्य विकासासाठी भर दिला तर रोजगार वाढणार आणि लोकांचं उत्पन्न वाढणार आहे. महाराष्ट्र विकसित राज्य आहे. इथं शिक्षण, व्यापार आणि कौशल्य विकासासाठी भर दिला पाहिजे. ते सरकारनं पुरेपूर दिलं आहे. या अर्थसंकल्पातून कन्टेन्ट क्रिऍटिंग सारख्या वेगळ्या विषयाचं प्रशिक्षण दिलं जाण्याची तरतूद आहे. महिलांना उद्योग सुरु करणं आणि तो यशस्वी करण्यासाठी 'शी मार्कस' संकल्पनेतून उद्योजिका बनण्यास सहकार्य केलं जाणार आहे. त्यामुळे सामान्य माणसाला उत्साह आणि संधी निर्माण होतील," असं शितल कालरो यांनी सांगितलं.

कर भरताना थोडी सुविधा : चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीचे सदस्य आणि सीए असलेले रोहित टावरी यांनी हा अर्थसंकल्प विकासाला मध्यवर्ती ठेवून त्याबाबत उपाययोजना सुचवणारा असल्याचं म्हटलं आहे. ते म्हटलं, "इन्कम टॅक्समध्ये जास्त बदल नाही. पण, व्यापारी आणि उद्योजकांसाठी मॅट क्रेडिट मान्यता दिली आहे. त्यामुळं त्यांना कर भरताना थोडी सुविधा होईल, अशी अपेक्षा आहे. ज्या कंपन्या नफा मिळवूनही विविध सवलतींमुळं कर भरत नसतील त्यांना किमान कर भरण्यास सरकार भाग पाडतं. या अर्थसंकल्पात पुस्तकी नफ्याच्या 15% मॅट कराची टक्केवारी 14% एवढी करण्यात आली आहे. हे समाधानकारक आहे. तसंच कल्चरल टुरिझम वाढवण्यासाठी 15 पुरातत्व ठिकाणांचा विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसंच जवळजवळ 90 टक्के खनिजं आपण आयात करतो. त्याऐवजी त्यासाठी भारतातील खनिज समृद्ध ठिकाणांचा वापर करून आयात खर्चाचा भर कमी होईल," असा दावा रोहित टावरी यांनी केला.

