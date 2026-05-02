जगाला युद्धाची नव्हे तर बुद्धाची गरज..; बुलढाण्यात बुद्ध जयंती उत्साहात साजरी, बोधीवृक्षाखाली धम्मदेसनेतून अहिंसा मानवतेचा संदेश
बुलढाण्यात बुद्ध जयंती (Buddha Jayanti) उत्साहात साजरी करण्यात आली. यावेळी विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत अहिंसा, शांती तसंच मानवतेचा संदेश देण्यात आला.
Published : May 2, 2026 at 7:53 AM IST
बुलढाणा : 'सुखो बुद्धान उप्पादो, सुखा सद्धम्मदेसना... सुखा संघस्स संघस्स सामग्गी, समग्गानं तपोसुखो...' या म्हणीप्रमाणे जगाला सुख शांतीचा संदेश देणारे तथागत गौतम बुद्ध यांची जयंती देशासह जगामध्ये मोठ्या उत्साहामध्ये साजरी करण्यात आली. गेल्या अडीच हजार वर्षांपूर्वी जगाला अहिंसेपासून दूर करण्याचे काम ज्या महामानवाने केले, त्या महामानवाची जयंती जगाच्या कानाकोपऱ्यात आनंदाने साजरी केली जाते.
बुलढाण्यात बुद्ध जयंती उत्साहात साजरी : बुलढाणा येथे बुद्ध जयंती (Buddha Jayanti) मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. बुलढाणा अर्बन परिवाराच्या सहकार विद्या मंदिर परिसरात सात वर्षांपूर्वी लावण्यात आलेल्या बोधीवृक्षाखाली तथागत गौतम बुद्ध (Gautam Buddha) यांच्या मूर्तीची स्थापना करण्यात आली आणि तेव्हापासून येथे दरवर्षीची बुद्ध जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाते, अशी माहिती आयोजक राधेश्याम चांडक यांनी दिली.
जगाला युद्धाची नवे तर बुद्धाची गरज आहे :कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला यश सिद्धी संघाच्या माजी सैनिकांनी धम्मध्वजाला मानवंदना दिली. तथागत भगवान गौतम बुद्ध यांच्या उपदेशाप्रमाणे आपल्या आयुष्यात अहिंसा आणि शांतीचं अनुकरण करावं. “माणूसपण हरवत चाललं आहे, ते पुन्हा जागृत करण्याची गरज आहे,” अशी धम्मदेसना पुज्यनिय भदंत प्रा. डॉ. कौण्डिण्य आचार्य यांनी दिली. तर "जगाला युद्धाची नवे तर बुद्धाची गरज आहे," अशा भावना यावेळी मान्यवरांनी व्यक्त केली. पूजनीय भन्तेजीकडून त्रिशरण आणि पंचशील देण्यात आले. शुभ्र वस्त्र परिधान केलेल्या बौद्ध उपासक-उपासिकांच्या उपस्थितीमुळं परिसरात भक्तीमय वातावरण निर्माण झालं होतं. कार्यक्रमातून समाजात शांतता, बंधुता आणि समतेचा संदेश देण्यात आला.
कार्यक्रमाला विविध क्षेत्रातील बांधव उपस्थित होते : या कार्यक्रमाला प्रा. डॉ. कौण्डिण्य आचार्य, बुलढाणा अर्बनचे संस्थापक राधेश्याम चांडक, डॉ. सुकेश झंवर, कोमल झंवर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलेश तांबे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गुलाबराव खरात, यांच्यासह विविध समाजाचे आणि विविध क्षेत्रातील बांधव भगिनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
