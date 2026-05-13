गोंदियाच्या तिरोडामध्ये बीएसएफ जवानाने केला गोळीबार; एक जखमी, गुन्हा दाखल करत पोलिसांनी केली अटक
गोंदियाच्या तिरोडामध्ये बीएसएफ जवानाने गोळीबार केला. त्यात एक व्यक्ती जखमी झाली. बीएसएफ जवानाला पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडून पिस्तूल आणि 8 गोळ्या जप्त केल्या.
Published : May 13, 2026 at 7:20 PM IST
गोंदिया - गोंदिया जिल्ह्यातील तिरोडा शहरात मध्यरात्रीच्या सुमारास गाडीला कट मारल्याच्या वादातून एका बीएसएफ जवानाने एका व्यक्तीवर पिस्तूल ताणत जमिनीवर गोळीबार केला. मात्र या गोळीबारामध्ये एक व्यक्ती जखमी झाला. त्याला लोकांनी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केलं असून त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत. तिरोडा येथील मुख्य बाजार परिसराजवळील गोंदियाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर ही घटना घडली. त्यामुळे तिरोडा शहरात काही काळ भीतीचं वातावरण निर्माण झालं होतं.
भूषण दिसे असं बीएसएफ जवानाचं नाव असून तो मूळचा नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा येथील रहिवासी आहे. तो सध्या पंजाब येथे एका बटालियन मध्ये कार्यरत आहे. सुट्टीवर गोंदिया येथे नातेवाईकाकडे तो आला होता. काल रात्री तिरोडा शहरातील मुख्य बाजार परिसराजवळ गोंदियाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरून जात असताना बीएसएफ जवान भूषण दिसे आणि जखमी स्वानंद पारधी यामध्ये गाडी कट मारल्यामुळे किरकोळ वाद सुरू झाला. हा वाद वाढत असल्यानं बीएसएफ जवानानं आपली दहशत दाखवण्यासाठी आपल्या गाडीतून पिस्तूल काढली आणि जमिनीवर गोळीबार करत दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र जमिनीवर चालवलेल्या गोळीमुळे रस्त्यावरील सिमेंटचा तुकडा एकाच्या हनुवटीला लागली. ती व्यक्ती रक्तबंबाळ झाली. मात्र स्थानिकांनी जखमी व्यक्तीला तत्काळ रुग्णालयात दाखल केलं. त्याच्यावर उपचार करण्यात आले असून सध्या जखमीची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.
या प्रकरणात बीएसएफ जवानावर तिरोडा पोलिसात गुन्हा नोंद करत त्याला अटक केली आहे. त्याच्या जवळची पिस्तूलसुद्धा पोलिसांनी जप्त केली आहे. या प्रकरणात भारतीय संहिता (बी एन एस) 2023 अंतर्गत 125 a, 351 3, व शस्त्र अधिनियम 1959 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. तिरोडा पोलिसांनी बीएसएफ जवानांला तिरोडा येथील न्यायालयात हजर केलं. न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला आहे. पुढील तपास तिरोडा पोलीस करीत आहेत. आरोपीकडे पिस्तूलचं लायसेन्स आहे. त्याच्याकडून पिस्तूल आणि 8 गोळ्या जप्त केल्या आहेत.
