मेंढ्या धुण्यासाठी गेलेल्या सख्ख्या बहीणभावाचा दगडाच्या खाणीतील पाण्यात बुडून मृत्यू
कोपरगाव तालुक्यातील चांदे कासार येथे जुन्या खाणीच्या पाण्यात बुडून सख्या बहिण भावाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे.
Published : November 16, 2025 at 2:33 PM IST
अहिल्यानगर : अहिल्यानगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यातील चांदेकसारे शिवारात एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे.कोपरगाव तालुक्यातील डाऊच खुर्द गावातील सार्थक गणपत बडे (वय 19) आणि त्याची बहिण सुरेखा गणपत बडे (वय 18 ) या दोघांचा चांदे कसारे परिसरातील दगडाच्या खाणीतील खोल पाण्यात पडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या घटनेमुळं परिसरात मोठी खळबळ उडाली असून गावात शोककळा पसरली आहे.
कशी घडली घटना? : सार्थक आणि सुरेखा दोघेही आपल्या आईसोबत मेंढ्या धुण्यासाठी चांदेकसारे परिसरातील दगडाच्या खाणीच्या भागात गेले होते. मागील काही दिवसापासून झालेल्या पावसामुळं खाणीत खोल पाणी साचले होते. त्याची कल्पना दोघांना नसल्याने ते पाण्याच्या दिशेने गेले असता अचानक पाय घसरून खोल पाण्यात पडले. त्या परिसरात लोकवस्ती कमी असल्यानं मदतीसाठी कोणीही जवळ नव्हतं. त्यामुळं त्यांना वेळेत बाहेर काढणं शक्य झालं नाही आणि दोघांनीही घटनास्थळीच प्राण गमावले.
मेंढ्या धुण्यासाठी गेलेल्या दोघांचा मृत्यू : घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक ग्रामस्थांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत दोघांचा मृत्यू झालेला होता. त्यानंतर सार्थक आणि सुरेखा यांची पार्थिव कोपरगाव ग्रामीण रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी हलवण्यात आले. पुढील तपास कोपरगाव तालुका पोलिसांकडून सुरू आहे. या घटनेमुळं डाऊच खुर्द तसेच चांदेकसारे परिसरात तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे. एकाच घरातील दोन तरुण मुलांचे अकस्मात झालेल्या मृत्यूमुळं कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
बुडण्यापासून होणारा मृत्यू कसे टाळावा
- पोहणे आणि पाण्यातील सुरक्षिततेचे मूलभूत कौशल्ये शिका
- पोहता येत नसेल तर नदी, तलाव किंवा पाणी साचलेल्या मोठ्या खड्यात उतरू नका.
- पाण्यात खोलीचा अंदाज येत नसल्यानं अनावश्यक धाडस करणं टाळा.
- तलावाभोवती पूर्णपणे कुंपण बांधा..
- लाइफ जॅकेट घाला.
- सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन) शिका.
- नैसर्गिक पाण्याचे धोके जाणून घ्या.
- मद्यपान टाळा.
- जास्त वेळ पाण्यात श्वास घेऊ नका किंवा जास्त श्वास रोखून ठेवू नका.
