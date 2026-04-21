मेळघाटात ब्रिटिशकालीन पवनचक्की; वाऱ्यावर चालणाऱ्या पाणीपुरवठ्याची साक्षीदार
पवनचक्कीची पूर्वीसारखी पाणी उचलण्याची व्यवस्था आता कार्यरत नाही. घनदाट जंगलातील या ऐतिहासिक पवनचक्कीसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : April 21, 2026 at 5:15 PM IST
अमरावती- मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील अतिदुर्गम आणि घनदाट जंगल भागात वसलेल्या तारूबांदा गावाजवळ आजही ब्रिटिशकालीन पवनचक्की उभी आहे. गावापासून सुमारे दीड ते दोन किलोमीटर अंतरावर एका जुन्या विहिरीवर उभारलेली ही पवनचक्की भूतकाळातील तांत्रिक कल्पकतेची साक्ष देते. आजही जोरदार वारा आला की, तिचे पंखे फिरताना दिसतात. मात्र पूर्वीसारखी पाणी उचलण्याची व्यवस्था आता कार्यरत नाही. घनदाट जंगलातील या ऐतिहासिक पवनचक्कीसंदर्भात "ईटीव्ही भारत"चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
भूतकाळातील तांत्रिक प्रगतीचं प्रतीक : ही पवनचक्की केवळ लोखंडी रचना नसून त्या काळातील प्रगत तंत्रज्ञानाचं उदाहरण आहे. वाऱ्याच्या ऊर्जेचा वापर करून पाणी उचलण्याची व्यवस्था म्हणजे पर्यावरणाशी सुसंगत जीवनशैलीचा उत्कृष्ट नमुना होता. दुर्गम आणि डोंगराळ भागात वीज नसताना अशा यंत्रणांची मोठी मदत वन कर्मचारी आणि ग्रामस्थांना मिळालीय. एकेकाळी या पवनचक्कीच्या मदतीनं विहिरीतील पाणी सुमारे 100 मीटर अंतरावर असलेल्या वनविभागाच्या विश्रामगृहापर्यंत पोहोचवलं जात होतं, अशी माहिती मेळघाटातील ऐतिहासिक ठिकाणांची माहिती असणारे शिवा काळे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना दिली.
रचना आणि कार्यपद्धती : तारूबांदा गावापासून जंगलात असणाऱ्या कांद्री बाबा मंदिर मार्गावर डाव्या बाजूला असणारी ही पवनचक्की लक्ष वेधून घेते. वारा कोणत्याही दिशेनं असला तरी तिचे पंखे फिरतात. वर गियर सिस्टीम आणि खालील रोडच्या मदतीनं दाब निर्माण करून विहिरीतलं पाणी वर खेचलं जात होतं. ही व्यवस्था त्या काळातील अभियांत्रिकी कौशल्य दाखवते, असं शिवा काळे म्हणाले.
पर्यावरणपूरक आणि उपयुक्त तंत्रज्ञान : ही पवनचक्की पूर्णतः पर्यावरण पूरक होती. वाऱ्यासारख्या नैसर्गिक ऊर्जेचा वापर, प्रदूषण मुक्त कार्यप्रणाली आणि कमी देखभाल ही या पवनचक्कीची वैशिष्ट्य होती. दुर्गम भागात वीज आणि इंधन उपलब्ध नसतानाही प्रणाली त्या काळात अत्यंत उपयुक्त ठरणारी होती.
पवनचक्कीचं वैशिष्ट्य काय?
- ब्रिटिशकालीन पवनचक्कीनं विहिरीतील पाणी शंभर मीटरपर्यंत पोहोचवलं जात होतं
- वाऱ्याच्या ऊर्जेवर चालणारी पूर्णतः पर्यावरणपूरक प्रणाली
- दुर्गम भागातील आदिवासी आणि वन कर्मचाऱ्यांसाठी पाणीपुरवठ्याचा महत्त्वाचा स्रोत
- आज ऐतिहासिक वारसा म्हणून जंगलात येणाऱ्यांचं वेधते लक्ष
आज केवळ ऐतिहासिक अवशेष : आधुनिक तंत्रज्ञान, वीजपुरवठा आणि सौर ऊर्जेच्या वापरामुळं मेळघाटात असणाऱ्या या पवनचक्कीचा वापर कमी झालाय. देखभालाअभावी त्या आज ऐतिहासिक अवशेष म्हणून उभ्या आहेत. असं असलं तरीही त्या टिकाऊ दर्जाच्या असून, या घनदाट जंगलात निसर्गाशी जणू त्या संवाद साधण्याचा प्रयत्न करतात असाच भास होतो, असं शिवा काळे म्हणाले.
