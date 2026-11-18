शाही पाहुण्यांची धर्मा प्रॉडक्शन्सला भेट; करण जोहरकडून प्रिन्स विल्यम यांचे ‘शावा शावा’च्या तालावर जंगी स्वागत
ब्रिटनच्या प्रिन्स विल्यम यांनी आज करण जोहरच्या धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या कार्यालयाला भेट दिली. याचा आढावा घेतलाय 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी अमेय राणे यांनी.
Published : November 18, 2026 at 4:12 PM IST
मुंबई : ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन हे भारत दौऱ्यावर आले आहेत. या दौऱ्यादरम्यान प्रिन्य विल्यम यांनी आज बुधवारी (18 नोव्हेंबर) मुंबईतील अंधेरी येथील धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या कार्यालयाला भेट दिली. या भेटीदरम्यान चित्रपट निर्माते करण जोहर यांच्यासह हिंदी सिनेकलाकारांनी प्रिन्स विल्यम यांचे जंगी स्वागत केलं.
‘शावा शावा’च्या तालावर रंगला स्वागत सोहळा :
प्रिन्स विल्यम यांच्या स्वागतासाठी चित्रपट निर्माते करण जोहर, अभिनेत्री करीना कपूर खान आणि अभिनेता सैफ अली खान यांच्यासह अनेक कलाकार उपस्थित होते. धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या कार्यालयात रेड कार्पेटवर शाही पाहुण्यांचे स्वागत करण्यात आलं.
या भेटीचं विशेष आकर्षण ठरलं ते ‘कभी खुशी कभी गम’ या चित्रपटातील प्रसिद्ध ‘शावा शावा’ गाणं. प्रिन्स विल्यम यांनी या गाण्यावरील नृत्याचा आनंद घेतला. धर्मा प्रॉडक्शन्सच्या कलाकारांनी पारंपरिक वेशभूषेत या गाण्यावर नृत्य सादर करत वातावरणात उत्साह निर्माण केला.
भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या प्रगतीची दिली माहिती :
या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना करण जोहर यांनी राजघराण्याचं भारतीय चित्रपटसृष्टीशी असलेले जुनं नातं अधोरेखित केलं. त्यांनी शाही पाहुण्यांना भारतीय चित्रपट निर्मितीची प्रक्रिया, तसेच चित्रपटांच्या पडद्यामागील घडामोडींची माहिती दिली.
हिंदीसोबतच मराठी, तमिळ, तेलुगू आणि गुजराती यांसारख्या प्रादेशिक भाषांमधील चित्रपटसृष्टीही वेगानं प्रगती करत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. भारतीय चित्रपटसृष्टीची जागतिक स्तरावर वाढत असलेली लोकप्रियताही त्यांनी यावेळी अधोरेखित केली.
प्रिन्स विल्यम यांनीही भारतीय चित्रपटसृष्टीबद्दल विशेष आदर व्यक्त केला. ‘कभी खुशी कभी गम’ चित्रपट प्रदर्शित होऊन 25 वर्षे उलटली असली, तरी त्यातील ‘शावा शावा’ गाण्याची लोकप्रियता आजही कायम असल्याचं या स्वागत सोहळ्यातून पुन्हा एकदा सिद्ध झाल्याचे करण जोहर यांनी नमूद केलं.
10 वर्षांनंतर शाही दाम्पत्याचा भारत दौरा :
ब्रिटनचे प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांनी तब्बल 10 वर्षांनंतर भारत दौरा केला. या तीन दिवसीय मुंबई दौऱ्यात त्यांनी ‘अर्थशॉट प्राइज’ पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थिती लावण्यासोबतच स्थानिक संस्कृती, मनोरंजन आणि मुंबईच्या आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा अनुभव घेतला.
दौऱ्याच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी क्रिकेटचा देव मानल्या जाणाऱ्या सचिन तेंडुलकरसोबत मुंबईतील बलार्ड इस्टेट परिसरात गल्ली क्रिकेटचा आनंद घेतला. त्यानंतर विधानभवन ते बीकेसी असा अंडरग्राउंड अॅक्वा लाइन मेट्रो-3 मधून प्रवास करत मुंबईच्या अत्याधुनिक मेट्रो व्यवस्थेची माहिती घेतली. पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत त्यांनी वांद्रे-वरळी सी लिंकजवळील प्रोमेनेडवर ई-रिक्षातून फेरफटकाही मारला.
‘अर्थशॉट प्राइज’ सोहळ्यात शाही दांपत्याची उपस्थिती :
17 नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी मुंबईत पार पडलेल्या सहाव्या वार्षिक ‘अर्थशॉट प्राइज’ पुरस्कार सोहळ्याला प्रिन्स विल्यम आणि प्रिन्सेस कॅथरीन यांनी हजेरी लावली. या वेळी प्रिन्स विल्यम पारंपरिक भारतीय बंदगळा पोशाखात दिसले, तर प्रिन्सेस कॅथरीन यांनी भारतीय फॅशन डिझायनर महिमा महाजन यांनी डिझाइन केलेला अनारकली पोशाख परिधान केला होता.
या सोहळ्यात पर्यावरण संवर्धनासाठी उल्लेखनीय काम करणाऱ्या पाच विजेत्यांना प्रत्येकी 10 लाख ब्रिटिश पौंडांचे पारितोषिक देऊन गौरवण्यात आले. मुंबईतील तीन दिवसांचा दौरा आटोपल्यानंतर हे शाही दाम्पत्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेण्यासाठी नवी दिल्लीकडे रवाना झाले.