मुंबई महापालिकेची उल्लेखनीय कामगिरी, वर्षभरात वसूल केला 7 हजार 700 कोटी रुपयांचा कर

गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारीनुसार, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागानं सातत्यानं उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 1, 2026 at 3:38 PM IST

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं (BMC) मागील एका वर्षात मालमत्ता करातून 7 हजार 690.9 कोटी रुपयांचं विक्रमी संकलन केलं आहे. हे संकलन निर्धारित लक्ष्याच्या 103.68 टक्के इतकं आहे. महानगरपालिकेच्या कर निर्धारण व संकलन विभागानं यंदा उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, रात्री 12 वाजेपर्यंत कर भरणा सुरू होता. विभागाच्या कार्याचं सर्वत्र कौतुक होत आहे.

सहाय्यक आयुक्त विश्वास शंकरराव आणि गजानन बेल्लोळे यांच्या देखरेखीखाली ही कामगिरी साध्य करण्यात आली. मागील चार आर्थिक वर्षांपासून प्रभावी नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी आणि थकबाकीदारांवर सातत्यपूर्ण पाठपुरावा यामुळे विभागाला सातत्यानं यश मिळत आहे.

गेल्या काही वर्षांतील आकडेवारी : आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 4,800 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 5,575.44 कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. तर 2023-24 मध्ये 4,500 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 4,859.43 कोटी रुपयांची वसुली झाली, जी 107 टक्के होती.

आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 6,200 कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 6,199.54 कोटी रुपयांची वसुली करून जवळपास 100 टक्के उद्दिष्ट साध्य करण्यात आलं. चालू आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये विभागानं 7,610.90 कोटी रुपयांची कर वसुली केली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे परिश्रम कौतुकास्पद- अतिरिक्त आयुक्त: याबाबत बोलताना महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी यांनी सांगितलं की, 'प्रभावी जनजागृती मोहीम, थकबाकीदारांवरील काटेकोर पाठपुरावा आणि विभागाच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे यंदाचे सुधारित महसूल उद्दिष्ट 100 टक्के पूर्ण करण्यात आलं आहे.

मुंबई महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणुकीसह इतर जबाबदाऱ्या सांभाळत असतानाही हे काम वेळेत पूर्ण करण्यात आलं. विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी घेतलेले परिश्रम निश्चितच कौतुकास्पद आहेत'.

