रोहा-रामराज मार्गे अलिबागला जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील पूल तुटला; सर्व वाहतूक बंद

रोहा-रामराज मार्गे अलिबागला जाणाऱ्या मुख्य मार्गावरील पूल सोमवारी अचानक तुटल्याने सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.

Bridge breaks roha Alibaug
रोहा-रामराज मार्गे अलिबागला जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील पूल तुटला (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 3, 2025 at 10:02 PM IST

रायगड : जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यात मोठी दुर्घटना घडली आहे. रोहा-रामराज मार्गे अलिबागला जाणाऱ्या मुख्य मार्गावरील पूल सोमवारी अचानक तुटल्याने सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. या घटनेमुळे रोहा-रामराज मार्गावरील वाहतूक ठप्प झाली असून, अलिबाग व रोहा दरम्यान जाणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

मार्ग पूर्णपणे अडवला गेला : ही घटना रोहा शहरापासून साधारणपणे १७ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या वेळवली - वढाव गावाच्या हद्दीत घडली आहे. स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, पुलाचा मधला पिलर तुटल्याने पूल मधोमध कोसळला. त्याचा काही भाग खालच्या ओढ्यात कोसळल्याने मार्ग पूर्णपणे अडवला गेला आहे.

हलकी व जड वाहनांची वाहतूक बंद : या घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाल्याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. मात्र, पूल तुटल्याने या मार्गावरून होणारी सर्व प्रकारची हलकी व जड वाहनांची वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.

वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळवली : रोहा - अलिबाग दरम्यान प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना पर्यायी मार्गाने वळविण्यात येत आहे. पोलीस आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे (PWD) अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले असून, परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. पुलाच्या बांधकामाची तपासणी करून पुढील उपाययोजना करण्यास प्रशासनाने सुरुवात केली आहे.

पुलाखालील भागात झीज : स्थानिक ग्रामस्थांनी सांगितले की, "या पुलावरून दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहतूक होत असते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून पुलाखालील भागात झीज दिसत असल्याचे लोकांनी सांगितले होते. प्रशासनाने योग्य वेळी दुरुस्ती न केल्याने अखेर पूल कोसळल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे."

