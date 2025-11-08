ETV Bharat / state

हौसेला क्रिएटिव्ह ट्विस्ट! जेसीबीच्या बकेटमध्ये बसून नवदाम्पत्याची वरात; कोल्हापुरातल्या अनोख्या वरातीची शहरभर चर्चा

नवरदेवाची वरात घोड्यावरुन किंवा अलिशान कारमधून काढली जाते. मात्र, कोल्हापुरात नवदांपत्याची चक्क जेसीबीच्या बकेटमधून वरात काढण्यात आली आहे. या अनोख्या वरातीची शहरभर चर्चा सुरू आहे.

Unique Wedding Ceremony
जेसीबीच्या बकेटमध्ये बसून काढली नवरदेव-नववधूची वरात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 8, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोल्हापूर : लग्न म्हणजे उत्साह, आनंद आणि हौसेचा मिलाफ, पण हौसेला जर कल्पकतेची जोड मिळाली, तर तो क्षण देखील संस्मरणीय ठरतो. असाच एक वेगळा क्षण कोल्हापुरात पाहायला मिळाला, जेव्हा नवदांपत्याने पारंपरिक वरातीला हटके अंदाज दिलाय. शहरातील संकेत माने आणि पूजा माने या नवदाम्पत्याची वरात चक्क जेसीबीच्या बकेटमध्ये बसून काढण्यात आली आणि या अनोख्या कल्पनेने सर्वांचेच लक्ष वेधलंय. शुक्रवारी रात्री खांडसरी परिसरातून शिंगणापूर रोडवरील पाण्याच्या टाकीपर्यंत काढण्यात आलेल्या या वरातीदरम्यान डीजेच्या ठेक्यावर नाचणारे सवंगडी, आनंदात न्हालेल्या नातलगांचा जमाव आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे बकेटमध्ये बसलेलं नवदांपत्य हे दृश्य पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती.

अचानकपणे काढली वरात : कोल्हापुरातील चंबूखडी परिसरात माने कुटुंब मोठ्या आनंदानं शेतातील घरात राहतात. दत्तात्रय माने हे या कुटुंबातील जेष्ठ सदस्य असून ते पूर्वापारपासून शेती करतात. त्यांना राजेश आणि योगेश अशी दोन मुले असून एक मुलगी आहे. मुलगी रुपाली कुलदीप पवार या लग्नानंतर लंडन येथे स्थायिक झाल्या. राजेश यांचा मोठा मुलगा संकेत याचा चार महिन्यापूर्वी पूजाशी विवाह ठरला होता. लग्नाच्या सर्वच विधी सामान्य आणि हॉलवरच संपन्न झाल्या होत्या. घराकडं कोणत्या विधी न पार पडल्याची एक खदखद माने कुटुंबाच्या मनात होती. त्यातच ही अनोखी वरात अचानकपणे काढण्यात आल्यानं सर्व कुटुंबीय आश्चर्यचकित झाले आहेत. महत्वाचे म्हणजे संयुक्त कुटुंब पद्धतीत राहणाऱ्या माने परिवारात या घटनेनंतर मोठं आनंदाचं वातावरण आहे.

जेसीबीच्या बकेटमध्ये बसून काढली नवरदेव-नववधूची वरात (ETV Bharat Reporter)


अचानक वरातीचं सरप्राइज : कोल्हापूर गगनबावडा रोडवर असलेल्या एका हॉलवर संकेत आणि पूजा यांचा विवाह शुक्रवारी झाला. "लग्नानंतर आम्ही अंबाबाई मंदिरात देवदर्शनासाठी गेलो होतो. त्यावेळी घरातील सदस्यांनी अचानक जेसीबीवर वरात काढण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही दोघे देवदर्शन करून परतलो, तेव्हा जेसीबीसह मोठ्या उत्साहात सज्ज झालेले भाऊबंद आणि नातेवाईक आमची वाट पाहत होते. हे पाहून आम्हाला अनपेक्षित सरप्राइज मिळालं आणि आम्ही दोघेही क्षणभर अचंबित झालो", असं नवरदेव संकेत माने यांनी सांगितलं. तर "जेसीबीमध्ये कसं बसणार, याचा विचार करतच आम्ही वरातीत सामील झालो. पण सर्वांचा उत्साह आणि तयारी पाहून आम्ही पण उंचीची भीती आणि अस्वस्थता न बाळगता वरातीचा पूर्णपणे आनंद लुटला." असं नववधू पूजा माने यांनी सांगितलं.



घरच्यांना व्हिडीओ कॉलवर दिली माहिती : वरात काढणारच नसल्यानं नातेवाईक आणि घरातील इतर सदस्य संकेतच्या घरी नवदाम्पत्याची वाट पाहत होते. मात्र संकेतने व्हिडीओ कॉल करुन घरी कळवल्यानंतर कुटुंबीयांना जेसीबीच्या बकेटमधून अशी वरात निघत असल्यावर विश्वास बसत नव्हता. नवरी पूजा यांच्या आई-वडील देखील लग्नाच्या हॉलमधून घरी परतले होते, मात्र त्यांच्या मुलीच्या या अनोख्या वरातीची बातमी कळताच तेही पुन्हा वरातीत सहभागी झाले.



व्यवसायाने प्रेरित कल्पना : उच्चशिक्षण घेतलेले संकेत माने हे व्यवसायाने आर्किटेक्ट असून पूजा बी. फार्मसी पदवीधर आहे. संकेतचे वडील राजेश माने यांचा स्वतःचा जेसीबी व्यवसाय आहे, तर काका योगेश माने वाळू-खडी व्यवसायात आहेत. घरात तब्बल चार जेसीबी असल्याने हौसेपोटी या लग्नासाठी खास एक जेसीबीमशीन सजवण्यात आली होती. हौसेला मोल नसतं, याचीच प्रचिती यातून पाहायला मिळली.



वाहतुकीत किरकोळ अडथळा : नवदांपत्याची जेसीबीच्या बकेटमध्ये बसून वरात काढली जात असताना नागरिकांनी व्हिडिओ आणि फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. या वरातीमुळं काही वेळ वाहतुकीत किरकोळ अडथळा निर्माण झाला, पण कोणीही नाराज नव्हतं. उलट, सर्वांनी या सर्जनशील कल्पनेचं कौतुक केलं. संकेत आणि पूजाच्या या अनोख्या जेसीबी-वरातीमुळं माने कुटुंबाची हौस आणि कल्पकतेचा संगम शहरभर चर्चेचा विषय ठरला आहे.



हेही वाचा -

  1. टेप रेकॉर्डर, सुपरहिरोजपासून ते अमिताभ बच्चनच्या कॅसेट्सपर्यंत हटके संग्रहालय, कोल्हापूरच्या 'अवलिया'चा नादखुळा छंद
  2. फॉरेनची पाटलीन! ऑस्ट्रियाची लेक झाली चंद्रपूरची सून, बैलगाडीनं आली वरात; अनोख्या लग्नाची सर्वत्र चर्चा
  3. Viral Video : परश्याला मागे बसवत आर्चीची लग्न मंडपात थेट बुलेटवर एन्ट्री

TAGGED:

नवरदेव नववधूची वरात
BRIDE AND GROOM LAGNACHI VARAT
नवदांपत्याची वरात
LAGNACHI VARAT ON JCB
UNIQUE WEDDING CEREMONY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.