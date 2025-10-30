ETV Bharat / state

'चेक-ओलेट' उपक्रमांनंतर्गत गोड चॉकलेटमधून ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस; अभिनेत्री तिस्का चोप्रांनी व्यक्त केली भावना

ऑक्टोबर महिन्यात अपोलो हॉस्पिटलच्या माध्यमातून 'चेक-ओलेट' उपक्रमांनंतर्गत गोड चॉकलेटच्या माध्यमातून ब्रेस्ट कॅन्सरबाबत जागरूकता करण्यात आली. यावेळी कार्यक्रमात बोलताना अभिनेत्री तिस्का चोप्रांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या.

गोड चॉकलेटमधून ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 30, 2025 at 8:27 PM IST

मुंबई : ऑक्टोबर महिना जगभरात 'स्तन कर्करोग जनजागृती महिना' म्हणून साजरा केला जातो. या महिन्यात महिलांमध्ये स्तन कर्करोग आजाराविषयी जागरूकता वाढवण्यासाठी विविध रुग्णालय, सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांकडून विशेष मोहिमा देखील राबवल्या जातात. "माझ्या आईला कॅन्सरचं निदान झालं अन् आम्ही कुटुंबीय हादरून गेलो. पण जेव्हा अपोलो हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी आम्ही दाखल झालो तेव्हा ही कॅन्सरची सुरुवात आहे. यातून तुमच्या आई सुखरूप बाहेर पडू शकतील असं आश्वासन डॉक्टरांनी दिलं. आज आई आपली दिनचर्या व्यवस्थितरित्या करत आहे", अशी माहिती अभिनेत्री तिस्का चोप्रा यांनी अपोलो कॅन्सर सेंटर्सच्या स्तन कर्करोगाविषयी जागरूकता अभियान कार्यक्रमात बोलताना दिली.

उपचार अन् मार्गदर्शनामुळं रुग्णांना मिळतं जीवनदान : "ऑक्टोबर महिना कॅसरविषयक जनजागृती महिना म्हणून पाळला जातो. अपोलो हॉस्पिटलकडून 'चेक-ओलेट' उपक्रमांनंतर्गत चॉकलेटमधून ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस केला जात आहे. देशभरातील डॉक्टर्स आणि हॉस्पिटल्सच्या माध्यमातून वर्षभर कॅन्सरविषयक उपचार आणि माहिती देताना तज्ज्ञ डॉक्टर्सकडून मार्गदर्शन केलं जातं. त्यामुळं शेकडो रुग्णांना जीवनदान मिळतं," अशा भावना अभिनेत्री तिस्का चोप्रा यांनी व्यक्त केली.

काय आहे 'चेक-ओलेट'? : "अपोलो कॅन्सर सेंटर्सनं महिलांना स्वतःकडं लक्ष देण्याची गोड आठवण करून देण्यासाठी हा भन्नाट उपक्रम सुरू केला आहे. 'चेक-ओलेट' म्हणजे चॉकलेटच्या माध्यमातून 'स्वतःची तपासणी करा' असा संदेश देण्यात आला. हे फक्त चॉकलेट नाही, तर आरोग्य-जागरूकतेसाठी नवा प्रयोग आहे. प्रत्येक डार्क चॉकलेट बारवर एक क्यूआर (QR) कोड आहे. तो स्कॅन केला की, स्तनांची स्वतः तपासणी कशी करावी याचा एक अॅनिमेटेड व्हिडिओ दिसतो. म्हणजे, एक गोड पदार्थ खाताना आरोग्याचीही गोड आठवण ठेवा असा महत्वाचा संदेश यात आहे," असं अभिनेत्री तिस्का चोप्रा यांनी सांगितलं.

आजही महिला आरोग्याला देतात दुय्यम स्थान : भारतासारख्या विकसनशील देशात महिलांच्या आरोग्याकडं शब्दशः दुर्लक्ष्य केलं जात होतं. अजूनही बरेच ठिकाणी महिला स्वतःच्या आरोग्याला दुय्यम स्थान देताना दिसतात. ग्लोबोकॅनच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील नवीन कर्करोग रुग्णांपैकी 13.5 टक्के रुग्ण स्तनाच्या कर्करोगाच्या आहेत. कर्करोगामुळं होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 10.6 टक्के प्रकरणं स्तन कर्करोगाशी संबंधित आहेत. मात्र स्त्रियांनी आपल्या दिनक्रमातून काही मिनिटे स्वतःसाठी देत स्वतःच स्वतःच्या स्तनांची तपासणी केली तर त्यांच्या शरीरात होणाऱ्या बदलांबाबत त्यांना लवकर कळेल. या मोहिमेतून महिलांना प्रत्येक महिन्याला स्वतःच्या स्तनांची तपासणी करण्याची सवय लावणं आणि 'स्वयं-देखभाल' (सेल्फ केअर) ही सामान्य व आवश्यक गोष्ट आहे हे पटवून देणं, असा आमचा उपक्रम आहे, असं अपोलो हॉस्पिटल्सच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष डॉ. प्रीथा रेड्डी यांनी सांगितलं.

महिलांनी नियमित स्तनांची तपासणी करावी : "महिलांनी दिवसातून किमान एक तास स्वतःसाठी देणं आवश्यक आहे. समतोल आहार, योग आणि व्यायाम यासारख्या उपायांनी महिलांना कॅन्सरचा कमीत कमी धोका उद्भवू शकतो. तसंच महिलांनी 30 वर्षाच्या आधी मातृत्व प्राप्त करून घेऊन आपल्या बाळाला निसर्गनियमानुसार पुरेसं स्तनपान केल्यामुळं देखील कॅन्सरचा धोका कमी होऊ शकतो. तसंच नियमित स्तनांची तपासणी कशी करायची," हे देखील अपोलो हॉस्पिटल्सच्या कन्सल्टंट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. दीपाली बोराडे यांनी सांगितलं.

