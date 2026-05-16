मोठी बातमी! अंदमानमध्ये मान्सूनचे आगमन; 'या' तारखेला केरळमध्ये होणार मान्सूनचे आगमन

मागच्या वर्षीपेक्षा 6 दिवस अगोदरच अंदमानमध्ये मान्सून दाखल झाल्याची माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.

Monsoon Arrives in the Andamans
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 16, 2026 at 6:13 PM IST

पुणे : गेल्या काही दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणावर उन्हाचा चटका जाणवत असून, तापमानात मोठी वाढ होत आहे. उन्हाचा चटका पाहता मान्सून कधी येईल याबाबत सर्वत्र चर्चा सुरू असताना शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी समोर आली असून, आज अंदमानमध्ये मान्सून दाखल झालाय. मागच्या वर्षीपेक्षा 6 दिवस अगोदरच अंदमानमध्ये मान्सून दाखल झाल्याची माहिती हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. एस. डी. सानप यांनी दिली.

48 तासांपासून अंदमानमध्ये पाऊस : याबाबत हवामान विभागाचे प्रमुख डॉ. सानप म्हणाले की, आज मान्सून अंदमानमध्ये दाखल झालाय. गेल्या 24 ते 48 तासांपासून अंदमानमध्ये पाऊस पडताना पाहायला मिळत आहे. मान्सूनचे वारे सक्रिय झाल्यामुळे मान्सून अंदमानमध्ये दाखल झाल असून, केरळमध्ये येत्या 26 जूनपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. पहिल्या टप्प्यातील अंदाजानुसार सरासरीच्या 92 टक्के इतका यंदा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. यावर्षी एल निनो सक्रिय होत असल्यामुळे पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा 8 टक्क्यांनी कमी राहू शकते, असं यावेळी ते म्हणाले.

विदर्भातील काही भागांत उष्णतेची तीव्र लाट : सध्या उन्हाचा चटका जाणवत असून, अनेक भागात तापमानात वाढ झाली आहे. याबाबत सानप म्हणाले की, सध्या उत्तर मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील काही भागांत उष्णतेची तीव्र लाट पाहायला मिळत आहे. अकोला, जळगाव आणि नंदुरबार यांसारख्या शहरांमध्ये तापमान 42 अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे. मात्र येत्या दोन दिवसांत तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे, असंही यावेळी ते म्हणाले.

