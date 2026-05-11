ETV Bharat / state

'कोणताही शब्द असंसदीय नाही'- हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास सुषमा अंधारेंचा नकार

कुणाल कामरानं 2022 मधील महाराष्ट्रातील सत्तांतराच्या पार्श्वभूमीवर कवितेतून विडंबन केल्याच्या प्रकरणात सुषमा अंधारे यांनी समितीसमोर बाजू मांडली. यावेळी त्यांनी कामराला ओळखत नसल्याचं सांगितलं.

Sushma Andhare
संग्रहित-सुषमा अंधारे (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 11, 2026 at 7:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई- स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरानंतर त्याची विडंबन कविता शेअर करणाऱ्या शिवसेनेच्या (यूबीटी) नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास नकार दिला आहे. आपल्या वक्तव्यातील कोणताही शब्द असंसदीय नसल्याचा त्यांनी समितीसोर दावा केला.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेत्या सुषमा अंधारे सोमवारी विधान भवनातील हक्कभंग समितीसमोर हजर झाल्या. स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या विडंबनात्मक कवितेला पाठिंबा दर्शवत अंधारे यांनी तो व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर शेअर केला होता. याच प्रकरणावरून त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाची नोटीस देण्यात आली होती. सुषमा अंधारे दुपारी विधानभवनात दाखल झाल्यानंतर त्यांनी हक्कभंग समितीसमोर आपली बाजू मांडली. याआधी प्रकृतीच्या कारणास्तव त्यांनी चौकशीस हजेरी लावलेली नव्हती. मात्र, यावेळी त्या स्वतः उपस्थित राहत आपली भूमिका स्पष्ट केली.


मी दिलगिरी व्यक्त करणार नाही- हक्कभंग समितीसमोर साक्ष नोंदवल्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सुषमा अंधारे यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. “हक्कभंग समितीसमोर मी माझी साक्ष नोंदवली आहे. शपथ घेण्यासाठी मला गीता देण्यात आली होती. मात्र, मी संविधानाची मागणी केली. त्यानंतर मला संविधान देण्यात आलं. त्यावर शपथ घेऊन मी माझी साक्ष नोंदवली,” असे अंधारे म्हणाल्या. या प्रकरणात आपण स्टुडिओ फोडणाऱ्यांविरोधात भूमिका मांडल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. “ मी स्टुडिओ तोडणाऱ्याबाबत बोलले. त्यातील एकही व्यक्ती विधीमंडळ सदस्य नाही,” असे त्या म्हणाल्या.

माफी मागण्याचा प्रश्न नाही-दिलगिरी व्यक्त करण्याबाबत समितीकडून विचारणा करण्यात आल्याचं सांगत अंधारे म्हणाल्या, “मला माफी मागणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला. मात्र, मी त्यास स्पष्ट नकार दिला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विचार करता मी कुणाल कामराला पाठिंबा दिला.” तसेच, आपल्या वक्तव्यातील कोणताही शब्द असंसदीय नसल्याचा दावाही त्यांनी केला. “माझ्या शब्दांबाबत आक्षेप घेण्यात आला. मात्र, त्यातील एकही शब्द संसदीय समितीनं प्रसिद्ध केलेल्या असंसदीय शब्दांच्या यादीत नाही. त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही,” असे अंधारे यांनी स्पष्ट केलं.



अंधारे यांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिली?- विधानभवनात झालेल्या या चौकशीनंतर हक्कभंग समितीचे अध्यक्ष तथा भाजपा नेते प्रसाद लाड यांनी चौकशीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना सुषमा अंधारे यांच्या उत्तरांवर नाराजी व्यक्त केली. “सुषमा अंधारे या देखील या प्रकरणात आरोपी आहेत. त्यांना समितीकडून 22 ते 23 प्रश्न विचारण्यात आले. मात्र, त्यांनी अनेक प्रश्नांना उडवाउडवीची उत्तरे दिली,” असा आरोप लाड यांनी केला.

कुणाल कामराला ओळखत नाही-“समितीकडून त्यांना वकिलामार्फत उत्तर द्यायचं आहे का, अशी विचारणा देखील करण्यात आली होती. मात्र, त्यांनी त्यास नकार दिला,” असेही लाड म्हणाले. पुढील बैठकीत समिती या प्रकरणाचा पुनर्विचार करून निर्णय घेणार असल्याची त्यांनी माहिती दिली. दरम्यान, चौकशीदरम्यान सुषमा अंधारे यांनी आपण संवैधानिक अधिकारांच्या अनुषंगानं कविता शेअर केल्याचा दावा केला. तसेच, “मी कुणाल कामराला वैयक्तिकरित्या ओळखत नाही,” असेही त्यांनी समितीसमोर नमूद केल्याचे सांगितलं जात आहे.



नेमके प्रकरण काय?- गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कुणाल कामरानं ‘नया भारत’ या शीर्षकाचा व्हिडीओ प्रसिद्ध केला होता. ‘भोली सी सूरत’ या गाण्याच्या चालीवर सादर करण्यात आलेल्या विडंबनात्मक गाण्यात ‘ठाणे की रिक्षा, चेहरे पे दाढी’ अशा ओळींचा वापर करण्यात आला होता. गाण्यात एकनाथ शिंदे यांचे नाव थेट घेतले नसले, तरी ते त्यांच्यावर भाष्य करणारे असल्याची चर्चा रंगली होती. या व्हिडीओत ‘गद्दार’ शब्दाचाही उल्लेख करण्यात आला होता. व्हिडीओ समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला होता. यानंतर सुषमा अंधारे यांनीही हा व्हिडीओ शेअर करत शिवसेनेवर टीका केली होती. त्यानंतर कामरा आणि अंधारे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता.

कामरानंही समितीसमोरच्या सुनावणीत माफी मागण्यास दिला नकार - एप्रिलमध्ये समितीसमोर झालेल्या सुनावणीनंतर कुणाल कामरानं ‘एक्स’वर पोस्ट करत पश्चात्ताप किंवा खेद नसल्याचं स्पष्ट केलं. माफी मागितल्यास ती मनापासून नसेल, असे त्यानं नमूद केले. तसंच, अशी भूमिका स्वीकारल्यास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल, अशी शक्यता व्यक्त केली. या प्रकरणात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि संसदीय विशेषाधिकार असे दोन मुद्दे आहेत. त्यामुळे समितीचा अंतिम अहवाल आणि पुढील कारवाई होणार याकडं राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलेलं आहे.

हेही वाचा-

TAGGED:

हक्कभंग समिती सुषमा अंधारे
SUSHMA ANDHARE KUNAL KAMRA
SUSHMA ANDHARE BREACH OF PRIVILEGE
PRASAD LAD ON SUSHMA ANDHARE
BREACH OF PRIVILEGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.