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सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बुरुजाला भगदाड; दगड निखळले

गेल्या काही दिवसांत आलेल्या वादळामुळे आणि लाटांच्या माऱ्यामुळे आधीच कमकुवत झालेल्या या बुरुजाचे दगड निखळले असून, आता तिथे मोठे भगदाड पडले आहे.

Breach in Sindhudurg Fort
सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बुरुजाला भगदाड (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 17, 2026 at 5:09 PM IST

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सिंधुदुर्ग - छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आरमाराचे वैभव आणि ऐतिहासिक वारसा असलेला 'किल्ले सिंधुदुर्ग' सध्या अत्यंत बिकट अवस्थेतून जात आहे. किल्ल्याच्या तटबंदीची आणि बुरुजांची दिवसेंदिवस होत चाललेली दुरवस्था आता मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे. किल्ल्याचे स्थानिक रहिवासी मंगेश सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, किल्ल्याच्या पूर्वेकडील उजव्या बाजूच्या दुसऱ्या बुरुजाला तब्बल तीन मीटर रुंदीचे मोठे भगदाड पडलेत. गेल्या काही दिवसांत आलेल्या वादळामुळे आणि लाटांच्या माऱ्यामुळे आधीच कमकुवत झालेल्या या बुरुजाचे दगड निखळले असून, आता तिथे मोठे भगदाड पडले आहे.

मोठे भगदाड पडल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी उभारलेला हा जलदुर्ग 'किल्ले वृत्तपत्रांना ही माहिती, व्हिडीओ आणि फोटो उपलब्ध करून देत शासनाचे लक्ष वेधण्याची मागणी केली आहे. समुद्राच्या प्रचंड लाटांमुळे किल्ल्याच्या तटबंदीची झीज गेल्या काही वर्षांपासून समुद्राच्या प्रचंड लाटांमुळे किल्ल्याच्या तटबंदीची झीज सुरू होती. मात्र, आता बुरुजालाच मोठे भगदाड पडल्याने परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. भरतीच्या वेळी समुद्राचे पाणी वेगाने या भगदाडातून आत शिरत असल्याचे चित्र दिसत आहे, यामुळे तटबंदीचे आणखी नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

किल्ल्याची संरक्षक भिंतीच धोक्यात : दरवर्षी लाखो पर्यटक आणि शिवप्रेमी या ऐतिहासिक जलदुर्गाला भेट देतात. अशा परिस्थितीत किल्ल्याची संरक्षक भिंतीच धोक्यात आल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. शिवरायांच्या पराक्रमाची साक्ष देणाऱ्या या ऐतिहासिक वास्तुच्या जतनासाठी केवळ कागदी घोषणा न करता तातडीने प्रत्यक्ष दुरुस्तीची कामे हाती घ्यावीत, अशी जोरदार मागणी इतिहासप्रेमी, स्थानिक नागरिक आणि शिवभक्तांकडून होत आहे. सिंधुदुर्ग किल्ल्याला जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असताना दुसरीकडे किल्ल्याची अशी दुरवस्था समोर येणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे. संबंधित यंत्रणानी तातडीने पाहणी करून भगदाड बुजविण्याबरोबरच संपूर्ण तटबंदीची संरचनात्मक तपासणी करावी, अशी मागणी होत आहे.

बुरुजाच्या पायाखालचे संपूर्ण दगड निखळून बाहेर : मंगेश सावंत यांनी सकाळी या भागाची पाहणी केली असता बुरुजाच्या पायाखालचे संपूर्ण दगड निखळून बाहेर आल्याचे समोर आले आहे. यामुळे संपूर्ण बुरुज धोक्यात आला आहे. हा किल्ला युनेस्कोच्या जागतिक वारसास्थळांच्या यादीतील 12 किल्ल्यांपैकी एक आहे. एवढे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व असूनही प्रशासनाकडून याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

लाटांचा मारा नसलेल्या भागातही पडझड : किल्ल्याच्या पश्चिम आणि दक्षिण बाजूला समुद्राच्या लाटांचा थेट मारा होतो. तेथील भिंतींना आधीच तडे गेले आहेत. मात्र, आता जिथे लाटांचा मारा नाही, अशा पूर्वेकडील शांत बाजूची भिंत आणि बुरुजही ढासळू लागल्याने किल्ल्याच्या एकूणच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुरातत्त्व विभाग या गंभीर समस्येकडे पूर्णपणे डोळेझाक करत असून, गाढ झोपेत असल्याचा थेट आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे.

बुरुजाच्या डागडुजीचे काम हाती : किल्ल्याची अशी अवस्था पाहून मन हेलावते ! आम्ही गेल्या 10 पिढ्यांपासून या किल्ल्यावर राहत आहोत. समुद्रात असलेला हा महाराष्ट्राचा एकमेव अद्वितीय किल्ला आहे. पण आज त्याची झालेली दुरवस्था पाहून अत्यंत दुःख आणि संताप होतोय. आमचा हा ऐतिहासिक वारसा डोळ्यांदेखत नष्ट होताना पाहणे असह्य आहे. शासनाने आणि पुरातत्व विभागाने तातडीने जागे होऊन या बुरुजाच्या डागडुजीचे काम हाती घ्यावे, अशी विनंती मंगेश सावंत (स्थानिक रहिवासी, किल्ले सिंधुदुर्ग) यांनी केली आहे.

ऐतिहासिक बुरुज कोसळण्याची दाट शक्यता : या ऐतिहासिक वास्तूचे रक्षण करणे हे केवळ सरकारचेच नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे कर्तव्य आहे. जर तातडीने या भगदाडाची डागडुजी केली नाही, तर आगामी पावसाळ्यात किंवा मोठ्या भरतीवेळी हा ऐतिहासिक बुरुज कोसळण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणतीही दिरंगाई न करता तातडीने युद्धपातळीवर काम सुरू करावे, अशी मागणी शिवप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून केली जात आहे.

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BREACH IN SINDHUDURG FORT
BASTION STONES DISLODGED
सिंधुदुर्ग किल्ला
SINDHUDURG FORT

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