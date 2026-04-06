ब्राह्मण आणि पंडितांनी हिंदू समाजाचं नुकसान केलंय, नितीन गडकरींच्या आरोपावर नाना पटोलेंनी काढला चिमटा
अस्पृश्यता, जातीवाद कुठेही नव्हता. मात्र,चुकीच्या पद्धतीने या गोष्टीचा प्रचार प्रसार झाला, ज्यामुळे हिंदू धर्माचे नुकसान झालंय, असंही नितीन गडकरी म्हणालेत.
Published : April 6, 2026 at 4:14 PM IST|
Updated : April 6, 2026 at 9:04 PM IST
नागपूर- देशातील काही पंडित आणि ब्राह्मणांनी चुकीचं काम केल्यामुळे हिंदू धर्माचे मोठे नुकसान झाल्याचं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी केलंय, ते आज नागपूर येथे आयोजित भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापना दिवसाच्या कार्यक्रमात बोलत होते. अस्पृश्यता, जातीवाद कुठेही नव्हता. मात्र,चुकीच्या पद्धतीने या गोष्टीचा प्रचार प्रसार झाला, ज्यामुळे हिंदू धर्माचे नुकसान झालंय. त्या काळात हिंदू धर्मात कोंबडी खाऊन उरलेला भाग कोणाच्या घरात फेकला तर हिंदू धर्मातून बाहेर काढले जायचे. त्या काळातील काही पंडित आणि ब्राह्मणांच्या चुकीच्या वक्तव्यामुळे हिंदू धर्माचं नुकसान झालंय. प्रत्येक व्यक्ती हा जात-पात धर्म पंथ नाही तर गुणाने मोठा बनला आहे, असंही गडकरींनी अधोरेखित केलंय.
आमच्या पक्षाला बदनाम केले- गडकरी : महात्मा गांधीचे हत्यारे, मुस्लिम समाज विरोधी, जातीवादी पक्ष असा आमच्या पक्षाला बदनाम करण्यात आलंय. शोले चित्रपटाची कथा सलीम जावेद यांची होती. जावेद अख्तर यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांची मुलाखत घेतली होती, त्यात अटल बिहारी वाजपेयी यांनी हा देश सेक्युलर आहे आणि सेक्युलर राहील असे वक्तव्य केलं होतं. भारतीयत्व, राष्ट्रीयत्व हेच खरं हिंदुत्व आहे. सेक्युलर शब्दाचा अर्थ हा धर्मनिरपेक्षता नाही तर सर्वधर्मसमभाव असाच आहे. भाजपाची स्थापना पंतप्रधान बनण्यासाठी झाली नव्हती. अटल बिहारी वाजपेयी सांगत होते, देशाचे पंतप्रधान कोण होणार हे महत्त्वाचं नाही तर देश मजबूत कसा होईल हे महत्त्वाचं असल्याचं सांगायचे. त्यानंतर आम्ही अनेक उद्दिष्ट आणि स्वप्न पूर्ण केलंय. आमचा पक्ष सांप्रदायिक, जातीवादी किंवा कोणत्या धर्म विरोधात नसल्याचंही नितीन गडकरींनी सांगितलंय.
इंदिरा गांधी, राजीव गांधीचे अंत्यसंस्कार ब्राह्मणांनी केले- गडकरी : व्यक्ती धर्मनिरपेक्ष राहू शकत नाही, जर असं असतं तर इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधींच्या निधनानंतर ब्राह्मणांना बोलावून मंत्राग्नी केले गेले नसते. ते सेक्युलर असते तर ब्राह्मणांना कशाला बोलावलं असतं, कारण त्यांच्यासोबत धर्म जोडला गेला होता आणि त्याचा त्यांनी स्वीकार केलेला होता. मुस्लिम बांधव मक्का मदिनाला जातो, तेव्हा हिंदू-मुसलमान भेदभाव करतात का? इंग्रजांच्या काळात आपल्या डोक्यात चुकीच्या गोष्टी बसविण्यात आल्यात. म्हणून गेल्या काही काळात आपल्याबद्दल जो काही अपप्रचार झाला आणि आपली प्रतिमा आपण जातीवादी किंवा मुस्लिम विरोधी असल्याचे रंगवली गेली, खरं तर जे आरोप होत आहेत, ते चुकीचे असल्याचंही नितीन गडकरी यांनी सांगितलंय.
ए. आर. अंतुले कोकणस्थ ब्राह्मण होते - गडकरी : सध्या इराण आणि अमेरिकेत युद्ध सुरूच आहे. मी शिपिंग मंत्री असताना चाबहार नावाचा मोठा पोर्ट बनविण्याचा सौभाग्य मला मिळालं. मी सात ते आठ वेळा इराणला गेलो. मी स्पेशल फ्लाईटने जात होतो. एकदा पाकिस्तानने माझ्या फ्लाईटला मध्ये थांबवलं आणि पुढे जाऊ शकत नाही, असं सांगितलं. त्यानंतर मी परत गुजरातमध्ये येऊन गेलो. मी जेव्हा आयातुला खोमोनी यांच्या घरी भेटायला गेलो, तेव्हा त्यांनी मला प्रश्न विचारला की, आमची परशियन भाषा ही कुठून आलीय. मी माहीत नाही म्हटल्यावर, त्यांनी मला सांगितले ही भाषा संस्कृतपासून आली आहे आणि मी लखनऊ येथील असल्याचं खोमोनी सांगितलं. आमची विरासत, इतिहास आणि संस्कृती एकच आहे. ए आर अंतुले आमचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी मला सांगितले की, मी कोकणस्त्र ब्राह्मण आहे, माझं नाव करंदीकर असल्याचं सांगितल्याचंही नितीन गडकरी म्हणालेत.
गडकरींनी धर्मनिरपेक्षतेचा चुकीचा अर्थ लावला- नाना पटोले : ब्राह्मण आणि पंडितांनी हिंदू समाजाचे नुकसान केल्याचं वक्तव्य केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी केल्यानंतर त्यावर काँग्रेस नेते नाना पटोले यांनी प्रतिक्रिया दिलीय. ते म्हणाले की, गडकरी हे विद्वान आहेत, गडकरी साहेबांबद्दल मला आदर आहे. ज्या धर्मात आम्ही जन्मलोय, त्या धर्माच्या प्रथा परंपरेप्रमाणे आपला जन्म आणि मृत्यू या सगळ्या गोष्टी त्या पद्धतीने होतात. संविधानात धर्म आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेलं आहे, त्याने कुठल्या धर्मात जन्माला यायचा आणि कुठल्या धर्मात मरायचं हा ज्याचा त्याचा अधिकार आहे, त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकर हे त्यासाठी सर्वात मोठे उदाहरण आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं नितीन गडकरी धर्मनिरपेक्षतेचा चुकीचा अर्थ काढत आहे, प्रत्येकाला आपला धर्म निवडण्याचा आणि जगण्याचा अधिकार संविधानानं दिल्याचंही नाना पटोलेंनी सांगितलं.
ब्राह्मणी व्यवस्था संपवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा- नाना पटोले : गडकरी यांनी ज्ञानेश्वर माऊली आणि तुकाराम महाराजांबद्दल सांगितलं पाहिजे, जेव्हा त्यांना वैकुंठात पाठवले होते, त्याच ब्राह्मण व्यवस्थेने ज्ञानेश्वर, तुकाराम महाराजांना कसा त्रास दिला होता आणि मारलं होतं. व्यवस्था त्यावेळी होती, आजही आहे, संपलेली नाही. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पुढाकार घ्यावा आणि संपवावे, असं आवाहनही नाना पटोलेंनी नितीन गडकरींनी केलंय.
हेही वाचाः
