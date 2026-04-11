फलटण हादरलं! मुलीशी चॅटिंग करत असल्याच्या संशयावरून 18 वर्षाच्या मुलाला वडिलांसमोर बेदम मारहाण; मुलाचा मृत्यू, चौघांवर गुन्हा दाखल

बेदम मारहाणीत १८ वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाल्याने फलटण तालुक्यात खळबळ उडाली आहे. पोलिसांनी चौघांवर हत्येचा गुन्हा दाखल करून एकास अटक केली आहे.

फाईल फोटो - फलटण पोलीस ठाणे (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 11, 2026 at 2:50 PM IST

सातारा - मुलीशी मोबाईलवर चॅटिंग करत असल्याच्या संशयावरून मुलीच्या नात्यातील चार तरूणांनी केलेल्या जबर मारहाणीत 18 वर्षाच्या मुलाचा मृत्यू झाला. फलटण तालुक्यातील ढवळपाटी गावच्या हद्दीत ही घटना घडली. हत्येप्रकरणी आदित्य विजय शिंदे, ओम लोखंडे, चिक्या लोखंडे आणि पिंटू लोखंडे यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला असून, आदित्य विजय शिंदे यास अटक करण्यात आलीय.

मुलीच्या नातेवाईकांनी केली मारहाण - फलटण ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत मुलगा हा गुरुवारी (9 मार्च) रात्री जेवण करून अंगणात झोपला होता. त्याचे एका मुलीबरोबर व्हॉट्सअपवर चॅटिंग सुरू होतं. त्यानंतर तो मुलीला भेटायला गेला असता मुलीच्या वडिलांनी त्याला पाहिले. मुलीच्या वडिलांनी मुलांना बोलावून घेत संबंधित मुलाला बेदम मारहाण केली. त्यानंतर रात्री दीडच्या सुमारास मुलाच्या मोबाईलवरून त्याच्या वडिलांना एका व्यक्तीचा फोन आला. त्या व्यक्तीने त्यांना ढवळपाटी येथे बोलावून घेतलं.

मुलाला केली बदम मारहाण - मुलाचे वडील त्याठिकाणी पोहोचल्यानंतर एका लाल रंगाच्या कारमधून दोन जण आणि त्यांचा मुलगा खाली उतरले. "तुमचा मुलगा आमच्या बहिणीशी मोबाईलवर चॅटिंग करत आहे. आम्ही त्याला मारहाण केली असून, आता त्याला जिवंत ठेवणार नाही," असे ते म्हणाले. त्याचवेळी तिथे आणखी दोन जण मोटारसायकलवरून आले. चौघांनी मिळून त्या मुलाला बेदम मारहाण केली. जीव वाचवण्यासाठी मुलगा पळू लागला. संशयितांनी पाठलाग करून पकडले आणि जबर मारहाण करून डांबरी रस्त्यावर आपटले. यावेळी एका स्थानिक नागरिकाने मदतीसाठी धाव घेतल्यानंतर चौघेही संशयित कार आणि दुचाकीवरून पळून गेले.

गुन्हा दाखल करत तपास सुरू - बेदम मारहाणीमुळे बेशुद्ध पडलेल्या मुलाला तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात नेण्यात आलं. मात्र, उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मृत मुलाचे वडील (वय 42) यांनी फलटण ग्रामीण पोलीस ठाण्यात मुलीच्या नातेवाईकांसह एकूण चार जणांविरुद्ध तक्रार दिली. त्यावरून खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. फलटण ग्रामीण पोलीस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संदीप जगताप या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत.

