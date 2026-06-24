नारळाचं झाड कोसळलं घरावर : घरात झोपलेल्या शाळकरी मुलाचा मृत्यू, आई गंभीर जखमी
सिद्धनेर्ली इथं आज सकाळी नारळाचं झाड घरावर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत दहा वर्षीय शाळकरी मुलाचा अंत झाला. या घटनेत मुलाची आई गंभीर जखमी झाली आहे.
Published : June 24, 2026 at 8:58 PM IST
कोल्हापूर : राज्यात मान्सून सक्रिय झाल्यामुळे दोन दिवसापासून दमदार पाऊस सुरू आहे. वादळी वाऱ्यासह पाऊस कोसळत आहे. कोल्हापुरातील सिद्धनेर्ली इथं आज सकाळी नारळाचं झाड घरावर कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत दहा वर्षीय शाळकरी मुलाचा अंत झाला. आयुष आकाश चौगुले वय (10 वर्षे) असं या मुलाचं नाव आहे. तर त्याची आई काजल आकाश चौगुले या जखमी झाल्या आहेत. या घटनेची नोंद कागल पोलीस ठाण्यात करण्यात आली आहे. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे सिद्धनेर्ली गावावर शोककळा पसरली आहे.
झाड घरावर कोसळून मुलाचा मृत्यू, आई गंभीर : कागल पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सिद्धनेर्ली ता. कागल येथील दादू खानु सकट यांच्या राहत्या घरावर नारळाचं झाड कोसळलं. त्यामुळे घरावर सिमेंटचे पत्रं असल्यामुळे झाडाच्या ओझ्यानं पत्रं फुटून घरात झोपलेल्या आकाश आणि काजल चौगले यांच्या अंगावर पडले. यात 10 वर्षीय आयुष गंभीर जखमी झाला, त्याला कागलच्या सरकारी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं. मात्र अतिरक्तस्त्राव झाल्यामुळे डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केलं. या दुर्दैवी घटनेत आयुषची आई काजल चौगुले जखमी झाल्या आहेत. या दुर्दैवी घटनेमुळे कागल तालुक्यातील सिद्धगिरी गावावर शोककळा पसरली आहे. सायंकाळी आयुषवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
आजोबांकडं शिक्षणासाठी राहत होता आयुष : आज सकाळी घटना घडल्यानंतर नातेवाईकांनी याबाबतची माहिती कागल पोलिसांना कळवली. पोलिसांनी घटनास्थळी येऊन पंचनामा केला. या घटनेची नोंद कागल पोलिसात करण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षक गंगाधर घावटे यांनी दिली. आयुष मूळचा कोल्हापुरातील टिंबर मार्केट परिसरात राहणारा असून आपल्या आजोबांकडं शिक्षणासाठी राहत होता. नुकतीच त्याची शाळा सुरू झाली होती. शाळेसाठी नवीन कपडे, दप्तराची तयारीही आयुष्यनं केली होती. मात्र त्याच्या अशा दुर्दैवी मृत्यूमुळे गावात निरव शांतता पसरली आहे.
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