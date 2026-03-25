शिवनिका संस्थानच्या शिर्डी परिसरातील दोन्ही विश्वस्तांनी दिले राजीनामे

शिवनिका संस्थान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष शिर्डीतील जितेंद्र शेळके आणि सुभाष गमे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. हे राजीनामे नाशिकच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

Both Trustees from the Shirdi Region Have Tendered Their Resignations
शिर्डी परिसरातील दोन्ही विश्वस्तांनी दिले राजीनामे
By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 25, 2026 at 12:34 PM IST

शिर्डी- भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरातचा पाय आता अधिक खोलात जात असताना आता त्याच्याशी निगडीत लोक दूर जाऊ लागली आहेत. एकीकडे गंभीर गुन्ह्यांची मालिका, तर दुसरीकडे त्याच्या ट्रस्टमधून त्याचे खास लोकच बाहेर पडत आहेत. शिवनिका संस्थान ट्रस्टचे उपाध्यक्ष शिर्डीतील जितेंद्र शेळके यांनी आणि सुभाष गमे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिलाय. हे राजीनामे थेट नाशिकच्या धर्मादाय आयुक्तांकडे पाठवण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.

शिवनिका साम्राज्य आता डळमळीत होत असल्याचं स्पष्ट चित्र : विशेष म्हणजे दोन वर्षांपूर्वीही ट्रस्टमधून तीन ट्रस्टी बाहेर पडले होते. त्यानंतर नव्या ट्रस्टची रचना करत खरातने पत्नीला सरचिटणीस पद दिलं होतं. आता याच मंडळातील उपाध्यक्षांनीदेखील त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिल्याची माहिती समोर आलीय. सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथे उभारलेल्या ईशान्येश्वर मंदिराभोवती उभं राहिलेलं शिवनिका साम्राज्य आता डळमळीत होत असल्याचं स्पष्ट चित्र समोर येत आहे. खरातच्या ट्रस्टवर शिर्डी परिसरातील जितेंद्र शेळके आणि सुभाष गमे हे दोन ट्रस्टी आहेत. या दोघांनीही आता राजीनामा दिल्याने खरातच्या काळ्या कारनाम्यांची तसेच गैरव्यवहारांची मोठी यादी बाहेर येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

खरातसोबत चार्टर्ड विमानाने प्रवास केल्याचे फोटो : विश्वस्त पदाचा राजीनामा देणं जरी सुरू झालं असलं तरी त्यांना चौकशीला सामोरे जावं लागणार आहे. दरम्यान, शिर्डी परिसरातील काहींनी अशोक खरातसोबत चार्टर्ड विमानाने प्रवास केल्याचे फोटोही समोर आल्याने त्यांचीही चौकशी होणार का? अशी चर्चा सध्या राहाता तालुक्यात सुरू झालीय.

