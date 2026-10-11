दुष्काळातही बोरी नदी पाण्याने समृद्ध! अमळनेरचा आर्च बंधारा पॅटर्न ठरतोय आशेचा किरण
जळगावच्या अमळनेरमध्ये आर्च बंधाऱ्यांमुळं बोरी नदीत पाणीसाठा टिकून आहे. दुष्काळात शेती, विहिरी आणि पशुधनाला दिलासा देणारा हा जलसंधारण प्रयोग इतर भागांसाठी आदर्श ठरत आहे.
Published : October 11, 2026 at 8:27 PM IST
जळगाव : दुष्काळ म्हटलं की, डोळ्यांसमोर उभं राहतं ते पाण्यासाठीची वणवण, कोरड्या पडलेल्या विहिरी, तहानलेली गुरं आणि पाण्याअभावी संकटात सापडलेली शेती! मात्र, याच दुष्काळाच्या संकटात जळगाव जिल्ह्यातील अमळनेर तालुक्यात बोरी नदी परिसरानं आशेचा नवा किरण दाखवला आहे. जिल्ह्यातील काही भागांत नद्या-नाले कोरडे पडत असताना बोरी नदीच्या पात्रात मात्र मुबलक पाणी पाहायला मिळत आहे. या पाणीसाठ्यामागे आहे वाहून जाणारं पाणी अडवण्याची आर्च बंधाऱ्यांची संकल्पना!
पाणी नदीपात्रात टिकवून ठेवण्यास मदत : आमदार अनिल पाटील यांच्या पुढाकारातून उभारण्यात आलेल्या या बंधाऱ्यांमुळं पावसाळ्यातील पाणी नदीपात्रात टिकवून ठेवण्यास मदत झाली आहे. त्यामुळं परिसरातील विहिरींना आधार, शेतीला दिलासा आणि गुराढोरांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत होत असल्याचं चित्र आहे. दुष्काळात केवळ पावसाची वाट पाहण्यापेक्षा पडलेला प्रत्येक थेंब अडवून त्याचं योग्य व्यवस्थापन केलं, तर पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करता येऊ शकते, हे अमळनेरच्या बोरी नदी परिसरानं अधोरेखित केलंय.
जिल्ह्यात दुष्काळाचं संकट, बोरी नदी मात्र पाण्यानं समृद्ध! : जळगाव जिल्ह्यात दुष्काळाची तीव्रता जाणवत असताना अनेक भागांत पाणीटंचाईचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. काही ठिकाणी नद्या-नाल्यांमधील पाणी आटल्याचं चित्र आहे. शेतीसाठी पाण्याची चिंता, विहिरींच्या पाणीपातळीबाबतची अनिश्चितता आणि जनावरांसाठी पाणी उपलब्ध करण्याचं आव्हान शेतकऱ्यांसमोर उभं आहे. मात्र, अमळनेर तालुक्यातील बोरी नदी परिसरात वेगळंच चित्र पाहायला मिळत आहे. नदीपात्रात टिकून असलेला पाणीसाठा हा परिसरातील ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरत आहे. दुष्काळाच्या काळात पाणी उपलब्ध असणं ही केवळ सोयीची बाब नसून शेती, पशुधन आणि ग्रामीण जीवनासाठी मोठी गरज आहे. त्यामुळं बोरी नदीतील पाणीसाठ्याची चर्चा आता दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची ठरत आहे.
आर्च बंधाऱ्यांची संकल्पना ठरतेय महत्त्वाची! : बोरी नदीच्या पाणीसाठ्यामागे नदीवर उभारण्यात आलेल्या आर्च पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचं सांगितलं जात आहे. पावसाळ्यात नदीतून वाहून जाणारं पाणी अडवून ते शक्य तितका काळ नदीपात्रात टिकवून ठेवण्याचा या बंधाऱ्यांचा उद्देश आहे. पावसाळ्यात पाणी उपलब्ध असताना ते थेट वाहून जाऊ देण्याऐवजी त्याचा उपयोग पुढील काळात व्हावा, यासाठी जलसंधारणाच्या उपाययोजना महत्त्वाच्या ठरतात. आर्च बंधाऱ्यांमुळं नदीपात्रात पाणी साठण्यास मदत होत असेल, तर त्याचा फायदा परिसरातील जलस्रोतांना आणि भूजल पुनर्भरणाला होऊ शकतो. आमदार अनिल पाटील यांच्या पुढाकारातून उभारण्यात आलेल्या या बंधाऱ्यांचा दुष्काळी परिस्थितीत उपयोग होत असल्याचं स्थानिक ग्रामस्थ सांगतात. त्यामुळं या प्रयोगाचा अभ्यास करून त्यातून मिळणारे अनुभव इतर भागांतील जलसंधारणाच्या नियोजनासाठी उपयोगी ठरू शकतात.
नदीपात्रातील पाण्यामुळं विहिरींना आधार! : दुष्काळात विहिरींची पाणीपातळी खालावली की शेतकऱ्यांसमोर मोठं संकट उभं राहतं. सिंचनासाठी पाणी मिळत नसल्यानं पिकांचं नुकसान होण्याची भीती वाढते. पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धताही चिंतेचा विषय बनते. अशा परिस्थितीत नदीपात्रात पाणी टिकून राहिल्यानं परिसरातील विहिरी आणि अन्य जलस्रोतांना आधार मिळण्याची शक्यता वाढते. नदीतील पाणी जमिनीत मुरल्यास भूजल पुनर्भरणाला मदत होऊ शकते. परिणामी, परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी टिकवून ठेवण्यास हातभार लागू शकतो. मात्र, हा फायदा किती प्रमाणात झाला आहे, हे निश्चित करण्यासाठी विहिरींच्या पाणीपातळीची प्रत्यक्ष आकडेवारी आणि भूजलविषयक निरीक्षणे महत्त्वाची ठरतील. तरीही पाणी अडवण्याच्या उपाययोजनांचं महत्त्व बोरी नदीच्या उदाहरणातून अधोरेखित होत आहे.
शेतीला दिलासा, शेतकऱ्यांच्या आशा जिवंत! : दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका शेतीला बसतो. पावसानं दडी मारली किंवा पावसाळ्यानंतर पाण्याचे स्रोत आटलं, की पिकांना पाणी देणं कठीण होतं. उत्पादन घटण्याची भीती, वाढता उत्पादन खर्च आणि आर्थिक अडचणी यामुळं शेतकरी संकटात सापडतात. बोरी नदीच्या परिसरात नदीपात्रात पाणी टिकून राहिल्यानं शेतीसाठी उपलब्ध जलस्रोतांना आधार मिळू शकतो. पाण्याची उपलब्धता टिकून राहिल्यास काही भागांतील सिंचनाच्या गरजा भागवण्यासाठी मदत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं जलसंधारणाचे उपाय हे केवळ पाणी साठवण्यापुरते मर्यादित नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देणारे ठरू शकतात. मात्र, नदीतील पाणी सिंचनासाठी किती वापरलं जात आहे आणि त्याचा किती क्षेत्राला प्रत्यक्ष फायदा होत आहे, याची माहिती उपलब्ध झाल्यास या प्रयोगाचं महत्त्व अधिक स्पष्ट होईल.
गुराढोरांच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मदत! : दुष्काळात पिण्याच्या पाण्याबरोबरच पशुधनाच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनतो. ग्रामीण भागात शेतीसोबत पशुपालन हा अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, पाण्याची उपलब्धता कमी झाली की जनावरांची तहान भागवण्यासाठी शेतकरी आणि पशुपालकांना मोठी कसरत करावी लागते. बोरी नदीच्या पात्रात पाणी उपलब्ध असल्यानं परिसरातील गुराढोरांना पाणी मिळवून देण्यासाठी मदत होऊ शकते. पाणीसाठा टिकून राहिल्यास पशुपालकांची धावपळ कमी होण्यास हातभार लागू शकतो. त्यामुळं पाणी अडवण्याच्या उपाययोजनांचा फायदा हा केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहत नाही, तर ग्रामीण जीवनाच्या विविध अंगांना स्पर्श करतो.
दुष्काळाशी लढण्यासाठी पाणी अडवणं हाच शाश्वत मार्ग! : दुष्काळ पडला की टँकर, पाणीपुरवठा योजना आणि तात्पुरत्या उपाययोजनांवर भर दिला जातो. या उपाययोजना गरजेच्या असल्या, तरी दीर्घकालीन पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलसंधारण आणि पाण्याचं योग्य व्यवस्थापन तितकंच महत्त्वाचं आहे. पावसाळ्यात पडणारं पाणी अडवणं, नाल्यांमधील प्रवाहाचा योग्य उपयोग करणं, पाणलोट क्षेत्रांचं संवर्धन करणं आणि भूजल पुनर्भरणाला चालना देणं अशा उपाययोजना केल्यास उपलब्ध पाण्याचा अधिक काळ उपयोग होऊ शकतो.
बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यापूर्वी तांत्रिक अभ्यास आवश्यक : अमळनेरमधील बोरी नदीचा अनुभव याच दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. पावसाचं प्रमाण कमी असलं किंवा पावसाळ्यानंतर पाणीटंचाई निर्माण झाली, तरी आधी साठवलेल्या पाण्याचा काही प्रमाणात उपयोग होऊ शकतो. अर्थात, प्रत्येक ठिकाणची भौगोलिक रचना, नदीचा प्रवाह, जमिनीचा प्रकार आणि पाणलोट क्षेत्र वेगळं असतं. त्यामुळं अशा बंधाऱ्यांची उभारणी करण्यापूर्वी तांत्रिक अभ्यास आणि स्थानिक परिस्थितीचं मूल्यमापन करणं आवश्यक आहे.
अमळनेरचा पॅटर्न राज्यासाठी आदर्श ठरणार? : आज जळगाव जिल्ह्यातील काही भाग दुष्काळाच्या झळा सोसत असताना बोरी नदी परिसरातील पाणीसाठा जलसंधारणाच्या उपाययोजनांकडं लक्ष वेधतो आहे. पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाय शोधण्यापेक्षा पावसाळ्यातच पाणी साठवण्याचं नियोजन केलं, तर भविष्यातील संकटाची तीव्रता कमी करण्यास मदत होऊ शकते. अमळनेरमधील आर्च बंधाऱ्यांचा अनुभव इतर दुष्काळग्रस्त भागांनी अभ्यासण्याची गरज आहे. या प्रयोगातून नेमका किती पाणीसाठा उपलब्ध झाला, विहिरींच्या पाणीपातळीत काय बदल झाला आणि किती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष फायदा झाला, याचा अभ्यास केल्यास या पद्धतीची परिणामकारकता स्पष्ट होऊ शकते. योग्य नियोजन, नियमित देखभाल आणि शास्त्रीय पद्धतीने पाणीवाटप केल्यास अशा जलसंधारणाच्या उपाययोजना अनेक गावांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. त्यामुळं अमळनेरचा हा अनुभव केवळ स्थानिक पातळीवर न पाहता दुष्काळ व्यवस्थापनाच्या व्यापक दृष्टिकोनातून तपासण्याची गरज आहे.
दुष्काळात बोरी नदीचा संदेश काय? : दुष्काळावर मात करण्यासाठी केवळ पावसाची वाट पाहून चालणार नाही. पावसाळ्यात मिळालेल्या पाण्याचं नियोजन, त्याचा योग्य वापर आणि भूजलसाठ्यांचं संवर्धन यांनाही प्राधान्य द्यावं लागेल. बोरी नदीवरील आर्च बंधाऱ्यांचा अनुभव याच दिशेने विचार करायला भाग पाडतो. पाणी वाहून जाण्यापासून रोखून ते योग्य पद्धतीनं साठवता आलं, तर दुष्काळाच्या काळात त्याचा उपयोग होऊ शकतो. मात्र, उपलब्ध पाण्याचा वापर करताना पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य, शेतीच्या गरजा आणि पर्यावरणीय संतुलन यांचाही विचार करणं गरजेचं आहे. एकीकडं दुष्काळानं जिल्ह्यातील अनेक भागांमध्ये पाण्याची चिंता वाढवली असताना दुसरीकडं अमळनेरच्या बोरी नदी परिसरातील पाणीसाठा आशेचा किरण ठरत आहे. पाणी निर्माण करता येत नसलं, तरी उपलब्ध पाणी अडवून, जपून आणि नियोजनबद्ध पद्धतीनं वापरून दुष्काळाच्या झळा कमी करता येऊ शकतात, हा महत्त्वाचा संदेश या उदाहरणातून पुढे येतो आहे. आता अमळनेरच्या या अनुभवाचा शास्त्रीय अभ्यास करून तो इतर दुष्काळग्रस्त भागांत कितपत राबवता येईल, याकडं लक्ष लागलं आहे.
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