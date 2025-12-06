कागदाच्या महागाईमुळं पुस्तकांचे दर वाढले, वाचकही होत आहेत ऑनलाइनकडे शिफ्ट; पुस्तक विक्रेत्यांना चिंता
कागद महाग झाल्यानं पुस्तकांचे दर वाढले असल्याचं प्रकाशकांनी सांगितलं. त्यामुळे वाचक ऑनलाइन पुस्तकांच्याकडे वळत आहेत.
मुंबई : भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे केवळ एक नाव नसून एक विचार आहे आणि चळवळ आहे असं म्हटलं जातं. 6 डिसेंबर बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त देशभरातून लाखो अनुयायी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी चैत्यभूमीवर येत असतात. दरवर्षी या जनसागरात विचारांची उधळण होत असते. शिवाजी पार्क मैदानात उभारण्यात येणाऱ्या पुस्तक प्रदर्शनात दरवर्षी सुमारे सहा कोटी रुपयांपर्यंत पुस्तकांची विक्री होते. मात्र, मागील काही दिवसांमध्ये कागदाच्या वाढलेल्या किमती, 18 टक्के जीएसटी आणि पुस्तक वाचकांची कमी झालेली संख्या यामुळे ग्राहकांच्या संख्येवर देखील परिणाम होत असल्याचं काही प्रकाशकांनी सांगितलं.
नव्याने करण्यात आलेली जीएसटी रचना आणि मागील काही दिवसांमध्ये कागदांच्या वाढलेल्या किमती यामुळे पुस्तकांचे खरेदीदार कमी झाल्याचं प्रकाशकांनी सांगितलं. असं असलं तरीही यावर्षी देखील 2 ते 3 कोटींची पुस्तक विक्री होण्याचा अंदाज प्रकाशकांनी व्यक्त केला आहे. यंदाच्या पुस्तक महोत्सवात बुद्ध आणि त्यांचा धम्म, जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन, बाबासाहेब आंबेडकरांचे आत्मचरित्र आणि त्याचे सर्व खंड विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेली पुस्तके आणि स्थानिक प्रकाशकांनी सादर केलेले साहित्य यावर्षीचे विशेष आकर्षण असल्याचं काही वाचकांनी सांगितलं. यात विशेषतः हिंदी, मराठी आणि इंग्रजी भाषांतील पुस्तकांना मोठी मागणी असल्याचं पाहायाला मिळालं. यंदा कागदाच्या महागाईमुळे पुस्तकांचे दर 10 ते 15 टक्के वाढल्याचं देखील प्रकाशकांनी सांगितलं. विशेष म्हणजे बाबासाहेबांचे ग्रंथ सोबतच बौद्ध धर्म, सामाजिक समता आणि जातिव्यवस्थेच्या निर्मूलनावरील साहित्याचीही मोठ्या प्रमाणावर खरेदी करत असल्याचं चित्र दिसून येत आहे.
आंबेडकर साहित्याचे सर्व खंड
पूर्वीची किंमत : रु. 300 ते रु 400 (प्रत्येक खंड)
सध्याची किंमत : रु.450 ते रु. 600 (प्रत्येक खंड)
यासंदर्भात ईटीव्ही भारतशी बोलताना संभाजीनगर येथील आनंद प्रकाशनचे संदीप अवचार यांनी सांगितलं की, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांबद्दलचा जनतेचा ओढा स्पष्ट दिसतो आहे. कागदाच्या महागाईमुळे दर वाढले, तरीही लोकांचा प्रतिसाद जाणवतो आहे. मी मागच्या 10 वर्षांपासून इथे पुस्तक विक्रीचा स्टॉल लावतो आहे. वाढती महागाई त्यात पुस्तकांच्या किमतींमध्ये देखील दिवसेंदिवस होणारी वाढ आणि सोशल मीडियामुळे पुस्तक विकत घेऊन वाचणाऱ्यांची संख्या कमी होत चालल्याचं दिसून येतं.
बुद्ध आणि त्यांचा धम्म
पूर्वीची किंमत: रु.60 ते रु.80
सध्याची किंमत: रु. 90 ते रु.120
मुळचे नागपूर येथील रहिवासी आणि सध्या मुंबईतील वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेले अमित आंबुलकर यांनी सांगितलं की, "डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेले विचार पुढे नेण्यासाठी आम्ही प्रत्येकवर्षी पुस्तके खरेदी करतो. हे साहित्य आमच्यासाठी प्रेरणादायी आहे. मी आज इथे भारतीय संविधानाची प्रत, हिंदू कोडबिल, अस्पृश मुळचे कोण? ही पुस्तके घेण्यासाठी आलो आहे. मी युवकांना देखील आवाहन करतो त्यांनी इथे यावं. पुस्तकं खरेदी करावी आणि ती वाचावीत. पुस्तकांच्या किमती वाढल्या तरी त्यातून मिळणारे ज्ञान अनमोल आहे. बाबासाहेबांचे विचार आम्हाला समाज बदलण्यासाठी दिशादर्शन करतात.”
जातीव्यवस्थेचे निर्मूलन
पूर्वीची किंमत: रु.80 ते रु.100
सध्याची किंमत: रु.120 ते रु.150
विक्रोळी येथील विनिमय पब्लिकेशनचे राजरत्न ठोसर यांनी सांगितलं की, “कागदाच्या वाढलेल्या किमती, जीएसटी, प्रिंटिंग GST तसंच प्रिंटिंग खर्च यामुळे पुस्तकांच्या किमतीत वाढ झाली आहे. आम्ही टॅक्स भरतो पण या पुस्तकांवरील टॅक्स बाबत स्वतः सरकार स्पष्ट नसल्याचं दिसून येतं. सुधारित कर प्रणालीनुसार सध्या सरकारनं पुस्तकांच्या छपाई आणि विक्रीवर 18 टक्के जीएसटी लावला आहे. आम्ही हा कर भरतो. त्यामुळे त्याच तुलनेत पुस्तकांच्या किमती देखील वाढत आहेत. मागील दोन वर्षांत जो कागद 70 ते 75 रुपये प्रति किलो होता, त्याची किंमत आता 100 ते 150 रुपये प्रतिकिलो झाली आहे. आता पुस्तकांच्या किमती वाढल्या असल्या तरी यामुळे वाचक कमी झालं असं म्हणता येणार नाही. आता बहुतांश गोष्टी ऑनलाइन उपलब्ध होतात. त्यामुळे लोक त्यांना हवं ते ऑनलाइन वाचत आहेत. वाचक संख्या कमी झाली आहे असं आपण म्हणू शकत नाही.”
