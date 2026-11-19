जेजेच्या माजी विद्यार्थ्यांच्या कर्तृत्वाचा ग्रंथ होणार प्रसिद्ध ; 170 वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कलाप्रेमींना मिळणार पर्वणी
जेजे स्कूल ऑफ आर्टचे माजी विद्यार्थी असलेल्या दिग्गजांचे कर्तृत्व आणि अनुभव पहिल्यांदाच ग्रंथरुपात उपलब्ध होणार आहेत.
Published : November 19, 2026 at 7:52 PM IST
मुंबई- जेजे स्कूल ऑफ आर्ट म्हटलं की कला क्षेत्रातील दिग्गज आणि कलेचं सर्वोच्च शिक्षण अनेकांच्या डोळ्यांसमोर येते. अशा कलाशिक्षणसंस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांचे कर्तृत्व आणि अनुभव पहिल्यांदाच एकत्रितपणे कलाप्रेमी, रसिक आणि वाचकांना ग्रंथरुपात उपलब्ध होणार आहेत.
सर जमशेटजी जीजीभॉय स्कूल ऑफ आर्ट अर्थात जेजे स्कूल ऑफ आर्ट ही देशातील सर्वात जुनी आणि एक अग्रगण्य कलाशिक्षणसंस्था आहे. संस्थेतील माजी विद्यार्थ्यांचं कर्तृत्व 'जे.जे.जगी जगले...' या ग्रंथात प्रकाशित होणार आहे. हा 'चिन्ह' तर्फे प्रकाशित होणारा शेवटचाच ग्रंथ असणार आहे. गेली दहा-अकरा वर्ष या ग्रंथाचं काम चालू होतं. आता ते पूर्णत्वाला आलं आहे. 2027 सालच्या पूर्वार्धात हा ग्रंथ प्रकाशित होणार आहे.
चिन्हे मासिकाचे संपादक सतिश नाईक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जेजेमध्ये जे शिकून संपूर्णतः वेगळ्याच क्षेत्रात काम करणाऱ्या जेजेच्या माजी विद्यार्थ्यांचं कर्तृत्व ग्रंथात प्रसिद्ध होणार आहे. जे.जे.स्कूल ऑफ आर्टच्या 170 वर्षाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असा ग्रंथ प्रसिद्ध होणार आहे. सुरुवातीला या पुस्तकात जेजेच्या माजी विद्यार्थ्यांची संख्या ही सात होती. त्यानंतर ती संख्या वाढत 17 वरुन 27, मग 37 आणि आता तर ती 47 वर पोहोचली आहे.पुस्तकाची छपाई सुरू होईपर्यंत त्यात आणखीन तीन-चार नावांची निश्चितपणे भर पडेल असा विश्वास 'चिन्ह'चे संपादक सतिश नाईक यांनी व्यक्त केला.
या नामवंतांचा ग्रंथात समावेश- 'जे.जे.जगी जगले...' या विशेष लेखमालेत दामू केंकरे, (नाट्य दिग्दर्शक), मोहन वाघ (छायाचित्रकार आणि नाट्य निर्माते), रघुवीर तळाशिलकर (नेपथ्यकार), प्रमिला दंडवते (सामाजिक कार्यकर्त्या), भानू अथैया (चित्रपट वेशभूषाकार), पं. शरद साठे (शास्त्रीय गायक), गंगाराम गवाणकर (नाटककार), मंगेश कुलकर्णी (अभिनेता, कवी, लेखक), नितीन चंद्रकांत देसाई (सेट डिझायनर), आणि दिवंगत अभिनेता नाना पाटेकर या जेजेच्या दिवंगत माजी विद्यार्थ्यांची आत्मकथनं या ग्रंथात असणार आहेत. या खेरीज आबिद सुरती (लेखक, चित्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता) अमोल पालेकर (अभिनेता, दिग्दर्शक), सुचेता भिडे चापेकर (नृत्यांगना), शामसुंदर जोशी (ग्रंथालय / वाचक चळवळ कार्यकर्ता), मीना नाईक (अभिनेत्री, कळसूत्री बाहुल्या अभ्यासक), प्रदीप मुळ्ये (रंगमंच नेपथ्यकार), सतीश पुळेकर (अभिनेता), स्वरूप खोपकर (अभिनेत्री), दीपक घारे (साहित्य समीक्षक), पुरुषोत्तम बेर्डे (नाट्य चित्रपट दिग्दर्शक), प्रिया तेंडुलकर (अभिनेत्री,लेखिका), सतीश नाईक (संपादक, पत्रकार), विद्या चव्हाण (राजकारण), गीता कॅस्टेलिनो (शिक्षण तज्ञ), चंद्रशेखर गोखले (कवी लेखक), राजेंद्र जोगळेकर (सी डॅक सह-संचालक ), संजय पवार (नाटककार, पटकथा लेखक), अमिता खोपकर (नाट्य अभिनेत्री), रवींद्र जोशी (कला दिग्दर्शक, चित्रपट अभ्यासक), मनोज जोशी (नाट्य चित्रपट, अभिनेता), गिरीश मोहिते (छाया लेखक, चित्रपट दिग्दर्शक), सुप्रिया मतकरी (नाट्य अभिनेत्री), संदीप कुलकर्णी (चित्रपट अभिनेता), रवी जाधव (चित्रपट दिग्दर्शक), महेश लिमये (छाया लेखक, चित्रपट दिग्दर्शक), राज कांबळे (आधुनिक कला शिक्षण तज्ञ), केदार बापट (भारतीय सैन्यात कर्नल), हेमांगी कवी (नाट्य अभिनेत्री), शरद कुलकर्णी (गिर्यारोहक आणि एव्हरेस्ट विजेता), डॉ दिनेश कात्रे (सी डॅक माजी वरिष्ठ संचालक), राहुल कुलकर्णी (कृषी पर्यटन), अतिन्द्र काटकर (भारतीय सैन्यात कॅप्टन), शेफाली साधू बॅनर्जी (वाहिनी पत्रकार), सारंग कुलकर्णी / नुपूर दात्ये (फाँट डिझायनर), इरावती कर्णिक (लेखिका, अभिनेत्री), डॉ गार्गी घोसाळकर (डेंटिस्ट), अशा जेजेमध्ये शिकलेल्या माजी विद्यार्थ्यांच्या तब्बल 47 नावांचा समावेश आहे.
प्रत्यक्ष शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आठवणी असणार- जेजेत प्रत्यक्ष शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर जे.जे.स्कूल ऑफ आर्टच्या निसर्गरम्य परिसरात वास्तव्य करण्याचं भाग्य लाभणाऱ्या आत्मकथनाचाही एक छोटेखानी विभाग या ग्रंथात असणार आहे. त्या विभागात सुभार्या शंकर पळशीकर, शील बाबुराव सडवेलकर तसेच भारती मंगेश राजाध्यक्ष या जेजेच्या विख्यात डीन बंगल्यात राहायचे, त्यांचा आत्मकथनात समावेश आहे. भारती राजाध्यक्ष आणि शील सडवेलकर हे जेजेचे माजी विद्यार्थीदेखील होते. याखेरीज आशुतोष आपटे या जेजेच्या एका कलंदर माजी विद्यार्थ्याचं प्रदीर्घ आत्मकथनही या ग्रंथात असणार आहे. सध्या जेजेच्या एक्झिक्युटीव्ह कौन्सिलचे सदस्य असलेले आशुतोष आपटे जेजेमध्ये शिकत असतानाच चक्क जेजेच्या कँटीनमध्येच राहत होते. त्यांचं 'जेजे कँटिनमधले दिवस' हे आत्मकथन 'चिन्ह'च्या पुनरुज्जीवनानंतरच्या अंकात म्हणजे 2001 साली प्रसिद्ध झालं होतं. ते त्यावेळी खूप गाजलं होतं. 'जे.जे.जगी जगले...' या ग्रंथात त्या आत्मकथनात भर घालून ते प्रदीर्घ स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.
ग्रंथाचं हे असणार मोठं आकर्षण- एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात ज्यांनी जे.जे.मध्ये शिक्षण घेतलं आणि मोठं नाव कमावलं त्या जे.जे.च्या तीन माजी विद्यार्थ्यांचं कर्तृत्व या ग्रंथात असणार आहे. हे 'जे.जे.जगी' च्या या पहिल्या भागाचं सर्वात मोठं आकर्षण असणार आहे. मंदिराकडे' या विलक्षण शिल्पामुळे प्रकाशझोतात आलेले शिल्पकार रावबहादूर म्हात्रे, भारतीय चित्रपट सृष्टीचे जनक दादासाहेब फाळके आणि राईट बंधूच्या आधी ज्यांनी मुंबईच्या चौपाटीवर विमान उडवलं होत ते शिवकर बापू तळपदे या जे.जे.स्कूलच्या तीन माजी विद्यार्थ्यांचं अफाट कर्तृत्व अधोरेखीत करण्यात येणार आहे. याखेरीज जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट प्रत्यक्षात आणणाऱ्या जमशेदजी जीजीभाय यांचावरचा विश्वास यंदे यांचा लेख 'एक होता म्हातारा', तसेच जे.जे.चे ब्रिटिशकालीन अधिष्ठाता कॅप्टन सॉलोमन यांच्यावरचा चिंतामण गोखले यांचा लेख 'जे.जे.चा कॅप्टन', जे.जे.चे सोनेरी दिवस ज्यांनी अनुभवले त्या चित्रकार बी.डी. शिरगांवकर यांचा लेख 'साक्ष सुवर्ण पर्वाची', आणि महाराष्ट्राचे माजी कलासंचालक प्रा. बाबुराव सडवेलकर यांचा 'शापित भूमीवरील धर्मयुद्ध' हा 'चिन्ह'च्या पहिल्या अंकात अतिशय गाजलेला लेखही या विभागात असणार आहे. तरुण चित्रकार देवदत्त पाडेकर हे जेजेचा माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांनी विद्यार्थी दशेपासूनच त्यानं जेजे गाजवायला सुरुवात केली. शिक्षण पूर्ण झाल्याबरोबर त्यानं जेजेवर लिहिलेला लेखही २००३ साली गाजला होता. त्याच देवदत्त यांनी चित्रकार या नात्यानं संपूर्ण युरोपच्या कला शिक्षणक्षेत्राचं संपूर्ण निरीक्षण केल्यानंतर २० वर्षानं लिहिलेला आणि त्यात जगभरातल्या कला महाविद्यालयात जेजेचं वेगळेपण सांगणारा लेख या ग्रंथात आहे. गेल्या जवळ-जवळ एक तपापेक्षा जास्त काळ या ग्रंथाचे काम सुरू होते. ग्रंथात अतिशय दुर्मिळ छायाचित्रं देखील आहेत. त्यांनाही या ग्रंथात आवर्जून स्थान देण्यात आलं आहे.
जेजे इमारत डिझायनरला देण्याचा घातला होता घाट- ग्रंथाला ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांची प्रस्तावना आहे. 2000 सालच्या पूर्वार्धात राजकारण्यांनी जे.जे. स्कूल ऑफ आर्ट इथून उचलून मानखुर्दच्या कसाईखान्या शेजारी हलवण्याचा घाट घातला होता. जे.जे.च्या जागी त्यांना मोठा टॉवर बांधायचा होता. तर ऐतिहासिक डीन बंगलो सरकारी कार्यालयासाठी वापरायचा होता. स्कूल ऑफ आर्टची 170 वर्षापेक्षा अधिक जुनी इमारत दिल्लीच्या फॅशन डिझायनरला देऊन टाकायची होती. या साऱ्याला विरोध करण्यासाठी कुमार केतकर यांनी सतीश नाईक यांच्याकडून अतिशय जळजळीत लेखन करून घेतलं होतं. ते दैनिकात रविवारच्या पुरवण्यांमध्ये तसेच सलग आठवडाभर दैनिकाच्या पहिल्या पानांवर आवर्जून प्रकाशित केलं होतं. त्या लेखनामुळेच जे.जे.स्कूल ऑफ आर्ट तिथून जाता जाता राहिलं किंवा बचावलं, अशी सतीश नाईक यांनी आठवण सांगितली.
500 प्रती प्रकाशित करण्यात येणार- चित्रकार मिलिंद मोरे यांनी हा ग्रंथ डिझाईन केला आहे. सुमारे तीन किलो वजनाचा चारशे पानाचा हा ग्रंथ पांढऱ्याशुभ्र परदेशी कागदावर छापला जाणार आहे. ही संपूर्ण आवृत्ती हार्डबाऊंडच असणार आहे. या ग्रंथाची दर्शनी किंमत 3500 रुपये असून प्रकाशन पूर्व सवलतीत हा ग्रंथ 2000 रुपयांना कुरियर खर्चासह दिला जाणार आहे. पहिल्या आवृत्तीच्या 1 हजार प्रतींची नोंद झाल्याचं चिन्हचे संपादक नाईक यांनी सांगितलं आहे. तसेच जे.जे. प्रेमींच्या खास आग्रहामुळे आणखीन 500 प्रती प्रकाशित करण्यात येणार आहे. आपल्या संग्रहात या संग्राहक आवृत्तीची एक प्रत हवीच असं वाटत असेल तर 90040 34903 या 'चिन्ह'च्या व्हाट्सअप नंबरवर 'JJ' हा मेसेज नाव आणि पत्यासह पाठवून त्वरित नाव नोंदविण्याचं आवाहन सतीश नाईक यांनी केलं आहे.