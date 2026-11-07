पीडित व्यक्तींना मोफत वकील कोणत्या निकषांत मिळतो? हायकोर्टानं मागवलं स्पष्टीकरण
जर एखाद्या व्यक्तीला पैशांच्या कमतरतेमुळे किंवा इतर कारणांमुळे स्वतःचा वकील करणं शक्य नसेल, तर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांकडून मोफत वकील मिळवता येतो.
Published : November 7, 2026 at 7:00 PM IST
मुंबई - न्यायालयात दाद मागताना वकील करण्याची ऐपत नसलेल्यांना मोफत वकील देण्याचे नेमके निकष काय आहेत? याचा सर्व तपशील सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यातील लिगल एड सेलला दिले आहेत. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याचं कारण दिल्यास थेट मोफत वकिल दिला जातो का? अशा अर्जदाराची आर्थिक परिस्थिती तहसीलदाराकडून तपासणं आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया नेमकी कशी केली जाते? हे आम्हाला जाणून घ्यायचं आहे, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण - दिल्लीस्थित एका व्यक्तीनं केंद्र सरकारवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून टीका केली होती. याप्रकरणी त्या व्यक्तिविरोधात गुन्हा दाखल झालाय. हा गुन्हा रद्द करण्याकरता त्या व्यक्तीनं न्यायालयात धाव घेतलीय. आपलं मानसिक संतुलन ठीक नाही, तसंच आर्थिक परिस्थितीही बेताचीच आहे. तेव्हा आपल्याला लिगल एड सेलकडून वकील दिला जावा, अशी विनंती त्यानं हायकोर्टाकडे केली होती. मात्र याचिकाकर्त्यानं केलेल्या कृत्याची माफी मागितली आहे. पण त्याच्या विरोधातील कारवाईला स्थगिती द्यावी असा कोणताही मुद्दा दिसत नाही, असं निरीक्षण व्यक्त करत हायकोर्टानं त्याला कोणताही दिलासा दिलेला नाही. मात्र या व्यक्तीला महाराष्ट्र लिगल एड सेलकडून वकिल देण्यात आलाय, ही बाब सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं की, गरीबांना मोफत वकील दिला जातो, त्यावेळी या वकिलाचे पैसे सरकारी तिजोरीतून दिले जातात. तेव्हा यासाठी नेमके काय निकष आहेत? हे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहेत, असं स्पष्ट करत याबाबतचा तपशील जारी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे याबाबतची नियमावली - याबाबतची नियमावली स्पष्ट आहे. जर एखाद्या व्यक्तीला पैशांच्या कमतरतेमुळे किंवा इतर कारणांमुळे स्वतःचा वकील करणं शक्य नसेल, तर विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांकडून (MHALSA) मोफत कायदेशीर मदत आणि वकील मिळवता येतो. विधी सेवा प्राधिकरण कायद्याच्या कलम 12 नुसार खालील व्यक्ती मोफत विधी सेवा मिळवण्यास पात्र आहेत.
• महिला आणि लहान मुलं
• अनुसूचित जाती-जमाती (ST) चे सदस्य
• दिव्यांग किंवा अपंग व्यक्ती
• मानवी तस्करीचे बळी किंवा वेठबिगार
• औद्योगिक कामगार
• हिंसाचार, पूर, दुष्काळ किंवा भूकंपग्रस्त व्यक्ती
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्ती: ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न राज्य सरकारनं ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे (महाराष्ट्रात वार्षिक 3 लाखांपर्यंत आहे).
अर्ज कसा करावा - मोफत विधी सेवा मिळवण्याकरता ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा देन्ही पद्धतीत अर्ज करता येतो. NALSA च्या अधिकृत पोर्टलवर (nalsa.gov.in) जाऊन आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करून अर्ज करता येता. तर जवळच्या न्यायालयात जाऊन थेट अर्ज करता येतो.
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