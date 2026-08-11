फुटबॉलचं मैदान गिळंकृत करून भावी पिढीचा मुलभूत अधिकार हिरावून घेण्याचा घाट, न्यायालयाची सरकारला नोटीस
वांद्रे पूर्व परिसरातील नेव्हील डिसुझा फुटबॉल मैदानाच आरक्षण बदलण्याचा प्रसाव रद्द करण्याची मागणी करत हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
Published : August 11, 2026 at 9:20 AM IST|
Updated : August 11, 2026 at 9:38 AM IST
मुंबई : वांद्रे रेक्लेमेशन येथील एका फुटबॉल मैदानाचं आरक्षण बदलून त्याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा घाट म्हाडानं घातलाय. याला विरोध करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात धाव घेत याप्रकरणी दाद मागितलीय. ही याचिका सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं यावर राज्य सरकारला नोटीस जारी करत सुनावणी 24 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण - सुमारे 5000 प्रेक्षकांच्या आसनक्षमतेच्या नेव्हील डिसुझा मैदानात दरवर्षी 900 पेक्षा जास्त सामने खेळवले जातात. यात मुंबईसह देशभरातील शेकडो क्लबचा सहभाग असतो. याशिवाय मुंबईतील अनेक संघ आणि फुटबॉलपटू याच मैदानात खेळून आपल नियमित सराव करतात. आता जर मैदानासाठी राखीव असलेल्या या भूखंडाचं आरक्षण बदलल्यास खेळाडूंचेच नव्हे तर क्लब, प्रशिक्षक आणि यावर अवलंबून असलेल्या अनेकांचं नुकसान होईल. त्यामुळे या मैदानाचं आरक्षण बदलू नये, अशी मागणी करत मुंबई फुटबॉल असोसिएशननं आरक्षण बदलाच्या निर्णयाविरोधात दाद मागत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. म्हाडानं 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी या भूखंडाच्या आरक्षणात बदल करण्याबाबतच पत्र काढलंय. तर मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीनं मे 2026 मध्ये मैदानाचं जमीन आरक्षण बदलण्याबाबत शिफारस केलेली आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना कायदा 1966 कलम 67(1) नुसार या मैदानाचं आरक्षण बदलून याठिकाणी प्रदर्शन केंद्र उभारण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या काय आहेत मागण्या?- या याचिकेवर सोमवारी हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं वकिलांनी प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध करत युक्तिवाद करताना कोर्टाला सांगितलं की, प्रशासनाचा हा निर्णय खेळाडूंच्या हक्कांवर गदा आणत आहे. हा निर्णय अन्यायकारक आहे. तसेच संबंधित भागात प्रदर्शन केंद्र असतानाही प्रशासन आरक्षण बदलण्याचा घाट घालता जातोय. त्यावर हायकोर्टानं आरक्षण बदलाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यास आणखी किती वेळ लागणार? अशी प्रशासनाला विचारणा केली. त्यावेळी या निर्णयावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवण्यात येतील, त्यास बराच वेळ जाईल अशी माहिती महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. हा युक्तिवाद ऐकून घेत यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश प्रशासनाला देत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.
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