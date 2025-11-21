ETV Bharat / state

लवासा प्रकरणी शरद पवार कुटुंबीयांची सीबीआय चौकशी करा; मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका; 'या' तारखेला होणार सुनावणी

लवासाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप तत्वतः खरे असले, तरी त्याला आव्हान देण्यास बराच उशीर केल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. न्यायालयानं ही याचिका 2022 मध्ये निकाली काढली होती.

CBI Inquiry Against Sharad Pawar
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat)
मुंबई : लवासाप्रकरणी शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा असलेल्या पवार कुटुंबीयांविरोधात सीबीआयमार्फत कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मूळ याचिकाकर्ते अ‍ॅड नानासाहेब जाधवांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलीय. या याचिकेत शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह पवार कुटुंबीयांचे निकटवर्तीय अजित गुलाबचंद यांच्या नावाचाही समावेश करण्यात आला आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी तातडीची सुनावणी झाली. यावेळी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं या याचिकेवर 19 डिसेंबरला अंतिम सुनावणी घेण्याचं मुंबई उच्च न्यायालयानं निश्चित केलंय.

याचिकेचा पूर्व इतिहास काय : पुणे जिल्ह्यातील लवासा हिलस्टेशन प्रकल्पाबाबत याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप तत्वतः खरे असले, तरीही त्यांनी त्याला आव्हान देण्यास बराच उशीर केला आहे, असं निरीक्षण न्यायालयानं तेव्हा नोंदवलं होतं. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं 26 फेब्रुवारी 2022 रोजी लवासा प्रकल्पाविरोधातील याचिका निकाली काढली होती. लवासा प्रकल्पाबाबत केलेले आरोप योग्य असले, तरीही कायद्यात करण्यात आलेले बदलही बेकायदेशीर असल्याचं म्हणता येणार नाही. तसेच सध्या तिथं खूप मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झालेलं आहे. त्यामुळे त्यावर हातोडा चालवत ते जमीनदोस्त करण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपानुसार, याप्रकरणी शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं, हे स्पष्ट दिसते. तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी कृष्णाखोरेतील जमीन हस्तांतरीत करताना अनियमितता केलेली दिसत आहे. या प्रकल्पासाठी रितसर निविदा प्रक्रिया राबवणं आवश्यक होतं. मात्र, कोणत्याही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आलेल्या नाहीत, हे देखील अधोरेखित होत असल्याचं खंडीपठानं निकालात स्पष्ट केलं होतं. पण याच निकालातील काही निष्कर्षाचा आधार घेऊन शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह लवासा प्रकरणाशी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यांवर सीबीआयमार्फत फौजदारी कारवाईचे आदेश देण्याची मागणी या नव्या याचिकेतून करण्यात आलीय.

याचिकेतील प्रमुख आरोप काय : कॅग आणि लोकायुक्तांनी लवासाप्रकरणी दिलेल्या अहवालाकडंही दुर्लक्ष केलं गेलं. लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या अहवालानुसार या प्रकल्पामुळे सरकारी तिजोरीला पाच ते दहा हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला. साल 2018 मध्ये पुणे पोलीस आयुक्तांकडं केलेली तक्रार आयुक्तांनी पौड पोलिसांकडं पाठवली. पौड पोलिसांनी पुन्हा ही तक्रार पोलीस आयुक्तांकडं पाठवली. साल 2019 मध्ये पोलीस आयुक्तांनी ही तक्रार पुणे ग्रामीण पोलीस उपायुक्तांकडं वर्ग केली. तक्रारीवर पौड पोलिसांकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचं माहितीच्या अधिकारातून उघड झाल्यामुळे मे 2022 मध्ये पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षकांकडं तक्रार केली. मात्र, त्यावरही काहीच कारवाई न झाल्यानं शेवटी ही जनहित याचिका केल्याचं याचिकाकर्ते जाधवांनी आपल्या याचिकेत नमूद केलंय.

न्यायालयानं फेटाळली होती मूळ याचिका : नाशिकमधील पत्रकार आणि वकील नानासाहेब जाधव यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करत गेली अनेक वर्ष आपला न्यायालयीन लढा जारी ठेवलाय. पर्यटन हा उद्योगक्षेत्राचाच एक भाग आहे, त्यामुळे राज्यातील पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठीच लवासा प्रकल्पाची निर्मिती केली गेली होती. तसेच त्यादृष्टीनं कायद्यात तरतूद करूनच या प्रकल्पाला विशेष परवानग्या दिल्या होत्या, अशी भूमिका राज्य सरकारच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडली गेलीय.

