सोहराबुद्दीन शेख कथित एन्काऊंटर प्रकरणी 5 डिसेंबरपासून हायकोर्टात अंतिम युक्तिवादाला सुरूवात होणार!
मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निकालाला त्याचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलंय.
Published : November 19, 2025 at 5:36 PM IST
मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख कथित एन्काऊंटर प्रकरणी 5 डिसेंबरपासून अंतिम युक्तिवाद सुरू करणार असल्याचं बुधवारी (11 नोव्हेंबर) मुंबई हायकोर्टानं निश्चित केलंय. तेव्हा दाखल याचिकेवर आपला लेखी युक्तिवाद सादर करून त्याची प्रत सर्व प्रतिवाद्यांना देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं सीबीआयला दिलेत. सीबीआयतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी सर्व प्रतिवाद्यांना इतक्या वर्षांनी तातडीनं नोटस कशी बजावणार?, असा सवाल हायकोर्टात उपस्थित केला. परंतु याचं उत्तर तपास यंत्रणेनंच शोधावं, असे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी तहकूब केली. दरम्यान याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं त्यांच्या युक्तिवादाची प्रत हायकोर्टासह सीबीआयला देण्यात आलीय.
सीबीआयची भूमिका : सोहराबुद्दीन शेख कथित एन्काऊंटर प्रकरणी मुंबई सत्र न्यायालयानं दिलेला निकाल आम्हाला मान्य असून त्याविरोधात सीबीआयच्यावतीनं कोणतंही अपील करणार नसल्याचं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला यापूर्वीच कळवलं आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टानं डिसेंबर 2018 मध्ये दिलेल्या निकालाला त्याचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिलंय. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढं सुनावणी झाली. या खटल्यात ज्या साक्षीदारांची साक्ष योग्य पद्धतीनं नोंदवली गेली नाही, असा दावा असलेल्यांची यादी सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांना दिले होते.
साल 2008 मध्ये दिलेला निकाल काय? : 13 वर्षांच्या न्यायालयीन प्रक्रियेनंतर सबळ पुराव्यांअभावी न्यायालयानं या प्रकरणातील सर्वच्या सर्व 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केलीय. सरकारी पक्षानं कोणतेही सबळ पुरावे सादर केले नाहीत. त्यामुळे केलेल्या आरोपांनुसार या आरोपींविरोधात कोणताही आरोप सिद्ध होत नाही, असा निकाल न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी साल 2018 मध्ये दिला होता. ज्यात तुलसीराम प्रजापतीनं खरोखर पळून जाण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे त्याचा एंन्काऊंटर झाला हे पुराव्यांनिशी सिद्ध होतंय. मात्र, सोहराबुद्दीन आणि कौसर बीचं एंन्काऊंटर हे बनावट होतं हे सरकारी पक्ष सिद्ध करू शकला नाही, न्यायालयापुढे योग्य पुरावेच नसल्यानं आरोपींना सोडणं भाग आहे, असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षणही सीबीआय न्यायालयानं आपल्या निकालात नोंदवलं होतं.
खटल्यात काय काय झालं? : इतकंच नव्हे तर सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश एस. जे. शर्मा यांनी हा निकाल जाहीर केल्यानंतर शेख कुटुंबीयांची जाहीर माफी मागत, सबळ पुराव्यांअभावी हा निकाल दिल्याचं मान्य केलं. तसेच सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून आपल्या कारकिर्दीतील हा शेवटचा निकाल असल्याचंही जाहीर करत निवृत्ती स्वीकरली होती. हा निकाल जाहीर झाल्यानंतर सर्व 22 आरोपींनी न्यायव्यवस्थेवर ठेवलेला विश्वास सार्थ ठरल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी माध्यमांकडे व्यक्त केली होती. तर सोहराबुद्दीनचा भाऊ रूबाबुद्दीन शेखनं मात्र या निकालावर नाराजी व्यक्त करत याला उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचं म्हटलं होतं. संपूर्ण देशभरात हा खटला सतत या ना त्या कारणामुळे गाजत राहिला. बदलत्या तपास यंत्रणा, बदलते न्यायाधीश, एकामागोमाग एक निर्दोश सुटणारे हायप्रोफाईल आरोपी आणि एकामागोमाग एक फितूर झालेले सरकारी साक्षीदार. सीबीआयनं आपल्या अंतिम युक्तिवादात कबूल केलं होतं की, या तपासात आणि खटल्यात अनेक कच्चे दुवे राहिले आहेत. कारण घटनेच्या 5 वर्षांनंतर हा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. घटनेच्या तब्बल 12 वर्षांनंतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले गेले.
याप्रकरणी अमित शाह आरोपींच्या यादीत कसे गेले? : 26 नोव्हेंबर 2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्याची पत्नी कौसर बी हिला कथित बनावट एन्काऊंटरमध्ये ठार करण्यात आलं. तर या घटनेचा प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सोहराबुद्दीनचा साथीदार तुलसीराम प्रजापतीलाही डिसेंबर 2006 मध्ये आणखी एका कथित बनावट एन्काऊंटरमध्ये ठार करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता. गुजरात एटीएसनं राजकीय दबावात या हत्या केल्याचा आरोप झाल्यानंतर गुजरात सीआयडीकडून हा तपास साल 2012 मध्ये सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. त्यानंतर या खटल्याची निष्पक्ष सुनावणी व्हावी यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं गुजरातमधील हे प्रकरण महाराष्ट्रातील न्यायालयात वर्ग केलं. या प्रकरणी सीबीआयनं एकूण 38 आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केलं होतं. ज्यात विद्यमान के़द्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुजरात एटीएसचे तात्कालीन प्रमुख डी.जी. वंझारा यांच्यासह अनेक बड्या व्यक्तींसह अधिकाऱयांच्या नावाचा समावेश होता. मात्र, खटला सुरू असताना अमित शाह आणि वंझारा यांच्यासह एकूण 16 आरोपींविरोधात कोणताही पुरावा नसल्यानं त्यांना न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्त करण्यात आलं. ज्याला सीबीआयकडून कोणताही विरोध केला गेला नाही. त्यानंतर उरलेल्या २२ आरोपींविरोधात हा खटला चालवण्यात आला, आरोप निश्चित करण्यात आले. या आरोपींमध्ये प्रामुख्यानं गुजरात आणि राजस्थान पोलीस दलातील अधिकाऱयांचा समावेश होता. यांच्याविरोधात सीबीआयनं एकूण 210 साक्षीदार उभे केले होते ज्यातील तब्बल 92 साक्षीदारांनी आपली साक्ष फिरवल्यानं त्यांना फितूर घोषित करण्यात आलं होतं.
कोण होता सोहराबुद्दीन शेख? : सोहराबुद्दीन शेख हा एक अट्टल गुन्हेगार होता. तो मुळचा मध्यप्रदेशातील झरीना गावचा रहिवासी होता. 90 च्या दशकात त्याची टोळी उदयपूर, अहमदाबाद आणि उज्जैन परिसरात सक्रिय होती. खंडणी, अपहरण, हत्यारांची तस्करी यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे त्याच्याविरोधात दाखल होते. 2004 मध्ये त्यानं राजस्थानमधील संगमरवरी खाणीचे मालक पटणी बंधूंना खंडणीसाठी धमकावलं होतं. याप्रकरणी व्यापाऱ्यांनी त्यावेळी अमित शाह यांना साकडं घातलं. त्यानंतर त्यावेळी गुजरात पोलीस दलातील चकमकफेम अधिकारी डी.जी. वंझारा यांच्याकडे सोहराबुद्दीनचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
