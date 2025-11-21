मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा उच्च न्यायालयात युक्तीवाद; आजच्या सुनावणीत काय घडलं?
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात युक्तीवाद केला. वाचा, त्यांनी न्यायालयात काय केला युक्तीवाद?
Published : November 21, 2025 at 10:35 PM IST
मुंबई - मराठा समाजाला दिलेल्या 10 टक्के आरक्षणाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्ण पीठासमोर सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी 11 डिसेंबरला होणार आहे.
मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील प्रदीप संचेती यांचा युक्तिवाद शुक्रवारी पूर्ण झाला. 11 डिसेंबरला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर आणि अन्य वकील हे आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात करतील. सर्व विरोधकांचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर राज्य सरकार त्यांची बाजू मांडेल.
शुक्रवारचा युक्तिवाद - आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी युक्तीवादात म्हटलं, सर्वोच्च न्यायालयानं मराठा समाजाला आरक्षण नाकारलंय. मात्र, तरीही राज्य सरकारनं नव्यानं मराठा समाजाला आरक्षण देऊ केलंय. मुळात मराठा समाज हा आर्थिक आणि समाजिकदृष्ट्या कुठेही मागास नाही. तसेच हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा युक्तीवाद वरिष्ठ वकिल प्रदीप संचेती यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं तयार केलेल्या अहवालातच दोष आहे. मराठा समाजाच्या आकडेवारीत आणि केंद्र सरकारनं जारी केलेल्या सर्वेक्षणातील आकडेवारीत मोठी तफावतय, असे ॲड. संचेती यांनी युक्तीवादात म्हटलंय.
काय आहे प्रकरण - गेल्या वर्षी राज्य सरकारनं मराठा समाजाला एसईबीसी अंतर्गगत 10 टक्के आरक्षण जाहीर केलंय. या आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात डझनभर याचिका दाखल झाल्यात. तसेच या आरक्षणाच्या समर्थनार्थदेखील अनेक अर्ज हायकोर्टात दाखल झालेत. या सर्व याचिकांवर या पूर्ण पीठासमोर एकत्रित सुनावणी सुरू आहे.
ऑक्टोबरच्या सुनावणीत काय झालं होतं?- मुंबई हायकोर्टानं ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारनं जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्य सरकार आणि इतर याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्याशिवाय कोणतेही निर्देश देता येणार नाहीत, असे न्यायालयानं स्पष्ट केलं. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी अध्यादेशावर ठाम असल्याचं स्पष्ट करत याचिकांना विरोध केला. तसंच राज्य सरकारनं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात दाखल याचिकांच्या वैधतेवर सवाल उपस्थित केला.
