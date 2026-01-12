ETV Bharat / state

अनिल अंबानी यांना हायकोर्टानं दिलेला दिलासा तूर्तास कायम; पुढील सुनावणी 14 जानेवारीला होणार

अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंशत: दिलासा मिळाला आहे. जाणून घ्या, सविस्तर प्रकरण

Bombay high court news
संग्रहित-उच्च न्यायालय/अनिल अंबानी (Source- ETV Bharat Reporter/PTI)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 12, 2026 at 8:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई : अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेडची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करत तीन बँकांनी सुरू केलेल्या कारवाईला दिलेली स्थगिती मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास कायम ठेवलीय. या प्रकरणी रिझर्व्ह बँकेच्या यासंदर्भातील मास्टर परिपत्रकातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचं हायकोर्टाच्या एकलपीठाचं निरीक्षण अयोग्य असल्याचा दावा करत तीन बँकांनी हायकोर्टाच्याच निकाला पुन्हा आव्हान दिलंय. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं सोमवारी बँकाचा याबाबत दावा ऐकण्यास सुरूवात केली आहे. पुढील सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली असून तोपर्यंत अनिल अंबानी यांना दिलेला दिलासा कायम राहील.



मुंबई उच्च न्यायालयाचे नेमके आदेश काय - अनिल अंबानी आणि त्यांची कंपनी रिलायन्स कम्युनिकेशन्सशी संबंधित तीन बँकांनी सुरू केलेली कारवाई बाह्य लेखापाल, बीडीओ एलएलपीनं तयार केलेल्या न्यायवैद्यक लेखा परीक्षण अहवालावर आधारित होती. फसवणुकीशी संबंधित रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या साल 2024 मास्टर परिपत्रकानुसार आवश्यक असलेल्या पात्र सनदी लेखापालानं (सीए) या अहवालावर आपली स्वाक्षरी केलेली नव्हती. त्यामुळे, या अहवालावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत 24 डिसेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठानं अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीला दिलासा देत बँकांच्या कारवाईला स्थगिती दिलीय. अनिल अंबानी आणि रिलायन्स कम्युनिकेशन्सला जर हा अंतरिम दिलासा दिला नाही. बाह्य लेखापरीक्षकानं तयार केलेल्या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण अहवालावर अवलंबून बँका कारणे दाखवा नोटीस बजावू शकत नाही. अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करण्यास बँकांना परवानगी दिल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील. अनेक उद्योजकांना थेट काळ्या यादीत टाकलं जाईल. अनेक वर्षांसाठी कंपनीला नवीन कर्ज न मिळणं, लोकांच्या रोजगारावर परिणाम, फौजदारी गुन्हा, प्रतिष्ठेचं नुकसान, लोकांच्या मूलभूत हक्कांवर परिणाम यांसारखे गंभीर परिणाम होतील, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात नमूद केलंय.



काय आहे प्रकरण - उद्योजक अनिल अंबानी यांनी इंडियन ओव्हरसीज बँक, आयडीबीआय आणि बँक ऑफ बडोदा यांनी त्यांना वैयक्तिक आणि त्यांच्या कंपनीला बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांना आव्हान देत हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. यात वैयक्तिक आणि कंपनीची कर्ज खाती फसवी म्हणून घोषित करण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देत ही याचिका निकाली निघेपर्यंत कठोर कारवाईपासून संरक्षण देण्याची मागणी केलीय. बँकांनी नियुक्त केलेली बीडीओ (Binder Dijker Otte) एलएलपी ही एक खासगी लेखा सल्लागार संस्था होती, लेखापरीक्षण नाही, असा दावा अंबानी यांनी आपल्या याचिकेतून केलाय. तर, लेखापरीक्षण अहवाल 2016 मधील आरबीआयच्या मास्टर परिपत्रकानुसार सादर करण्यात आला होता. या अहवालावर बाह्य लेखापरीक्षक असणे आवश्यक नसल्याचा बँकांचा दावा अयोग्य असल्याचं अंबानी यांनी या नोटिसांना विरोध करताना याचिकेतून म्हटलं होतं.

हायकोर्टाकडून बँकांची कानउघाडणी - अनिल अंबानी यांच्या याचिकेला विरोध करताना बँकांनी दावा केलाय की, अंबानी यांनी लेखापरीक्षकाच्या पात्रतेच्या आधारावर अहवालाला फार उशिरानं आव्हान दिलंय. मात्र यापूर्वी बँका झोपल्या होत्या का?, असा सवाल उपस्थित करत अंबानी आणि त्यांच्या कंपनीविरुद्ध उशिरानं कारवाईचा बडगा उगारल्याबद्दल बँकांनाच हायकोर्टानं फटकारलंय. 2019 मध्ये 2013-17 या कालावधीसाठी न्यायवैद्यक लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतलात. तोपर्यंत काय करत होतात? याशिवाय रिझर्व्ह बँकेच्या मास्टर परिपत्रकानुसार सीए असलेली व्यक्तीच कंपनीचा लेखापरीक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी पात्र आहे, हा नियम कसा डावलता येईल? सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे बीडीओ एलएलपीनं यापूर्वीही कर्ज देणाऱ्या बँकांसाठी सल्लागार म्हणून काम केलेलं आहे. त्यामुळे ते एक स्वतंत्र लेखापरीक्षक म्हणून या प्रकरणात कामच करू शकत नाहीत, या मुद्यांवर हायकोर्टानं अनिल अंबानींना बँकांच्या करवाईविरोधात दिलासा दिलाय.

TAGGED:

ANIL AMBANI CASE BOMABY HIGH COURT
RELIANCE COMMUNICATIONS HIGH COURT
ANIL AMBANI VS BANKS
अनिल अंबानी घोटाळा उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT NEWS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.