न्यायालयीन कामाचा ताण कमी करण्यासाठी हायकोर्टात 2228 पदांची दोन महिन्यांत भरती होणार
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या कामकाजासाठी या सर्व पदांची निर्मिती करण्यात आलीय. अ ते ड प्रवर्गातील या जागांना प्रशासनाकडून मंजुरी देण्यात आलीय.
Published : October 18, 2025 at 3:55 PM IST
मुंबई : कर्मचाऱ्यांची कमतरता आणि कामाचा ताण पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कामकाजासाठी राज्य सरकारनं 2228 नवी पदे मंजूर केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलीय. यासंदर्भातील एका सुनावणी सरकारी वकील ज्योती चव्हाण यांनी विधी आणि न्याय विभागानं यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाची न्यायालयात सादर केलेली प्रत ई टीव्ही भारतकडे प्राप्त झालीय.
प्रलंबित कामांचा ताण कमी होण्यास मदत - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाच्या कामकाजासाठी या सर्व पदांची निर्मिती करण्यात आलीय. ही सर्व पदे अस्थायी असून, त्यांचा वेतन निधी वित्त विभागाकडून मंजूर करून घेतला जाईल. त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत अन्य प्रक्रिया पूर्ण करून त्यानंतर ही पद भरती सुरू केली जाईल, असं राज्य सरकारच्या वतीनं हायकोर्टाला सांगण्यात आलंय. प्रोथोनोटरी, सहाय्यक, ग्रंथपाल, सॉफ्टवेअर इंडिनिअर, हार्डवेअर इंजिनिअर, अनुवादक, दुभाशी, कोर्ट किपर, ग्रंथपाल, लिपिक, वाहन चालक, माळी, हवालदार, लिफ्ट चालक, सफाई कर्मचारी, स्वयंपाकी, इत्यादी सर्व पदे अ ते ड प्रवर्गातील असून, या पद निर्मितीस प्रशासनाकडून मंजुरी देण्यात आलीय, असं ॲड. ज्योती चव्हाण यांनी हायकोर्टाला सांगितलं. त्यावर समाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं यासंदर्भातील सुनावणी 27 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण? - अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फटका न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजाला बसत असल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयानं हे प्रकरण सुमोटो याचिका म्हणून सुनावणीसाठी दाखल करून घेतलंय. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी झाली. न्यायालयीन कामाचा ताण कमी करण्यासाठी नवीन पद निर्मिती करा, असे आदेश यापर्वीच हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार राज्याच्या विधी आणि न्याय विभागानं हा पद भरतीचा निर्णय घेतलाय.
