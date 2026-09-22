'ईडीची नोटीस सोशल मीडियावर शेअर केल्यावर कारवाई करू'; फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्याला हायकोर्टाकडून तंबी
फरार असताना सोशल मीडियात ईडीची नोटीस शेअर करत निर्दोष असल्याचा दावा करणाऱ्या विजय मल्ल्याला मुंबई उच्च न्यायालयानं तंबी दिली आहे. वाचा, सविस्तर.
Published : September 22, 2026 at 5:22 PM IST
मुंबई : फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्याला मुंबई उच्च न्यायालयानं (Bombay High court) तंबी दिलीय. मल्ल्या विदेशात बसून ईडीकडून बजावण्यात असलेली कागदपत्रे कोर्टानं वाचण्याआधीच समाजमाध्यमांवर जाहीर करतो. त्यामुळे हा एकप्रकारे कोर्टाचा अवमानच असल्याची तक्रार तपासयंत्रणेकडून करण्यात आली. याची नोंद घेत हायकोर्टानं मल्ल्याच्या वकिलांना हा निरोप त्यांच्यापर्यंत पोहचवण्याचे निर्देश दिलेत. या गोष्टी तातडीनं थांबवायला हव्यात, अन्यथा आम्हाला योग्य ते आदेश जारी करावे लागतील, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय. याप्रकरणी ईडीनं दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर आपलं उत्तर सादर करण्याचे निर्देश संबंधित बँकेला दिलेत.
इंग्लंडच्या कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याचं कारण देत मल्ल्यानं भारतात परतण्सास असमर्थता दर्शवलीय. तिथली कारवाई पूर्ण होईपर्यंत देश सोडण्यास मनाई केल्याचा दावा विजय मल्ल्याच्यावतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आलाय. हायकोर्टानं याची नोंद घेत याचं सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश विजय मल्ल्याला देत त्यावर केंद्र सरकारलाही उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.
हायकोर्टाचे निर्देश काय आहेत? - विजय मल्ल्या हा सध्या लंडनमध्ये असल्याचं त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टात सांगितलंय. मात्र, मल्ल्या भारतात कधी परतणार हे ते आत्ताच सांगू शकणार नाहीत. कारण इंग्लंडमधील कोर्टातही त्यांची काही प्रकरणं प्रलंबित आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत ती निकाली निघत नाहीत तोपर्यंत त्यांना इंग्लंडबाहेर न जाण्याचे आदेश तिथल्या कोर्टानं दिलेत. त्यांच्याविरोधातील गुन्हेगार हस्तांतरणाची प्रक्रिया ही अंतिम टप्यात असली तरी त्यांचा नाईलाज असल्याचं त्यांचे वकील आणि ज्येष्ठ कायदेतज्ञ अमित देसाई यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय. दरम्यान तपासयंत्रणेकडून मल्ल्याची भारतातील मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. त्या मालमत्तेच्या विक्रीतून बँकांकडून कर्जाच्या स्वरूपात बुडवलेली रक्कम वसुल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याबाबत तपासयंत्रणेकडून वेळोवेळी जाहीरनामा प्रसारित केला जातो. हा मजकूर इंग्लंडमध्ये पळून गेलेला मल्ल्या आपल्या सोशल मीडियावरही वेळोवेळी जाहीर करत आपण निर्दोष असल्याचा दावा करत असतो.
मल्ल्याला भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात - भारतीय बँकांचे हजारो कोटी बुडवून विदेशात पसार झालेल्या विजय मल्ल्याला ब्रिटनहून भारतात परत आणण्याची प्रक्रिया सध्या अंतिम टप्प्यात पोहचलीय. त्यामुळे त्यानं या कायदेशीर प्रक्रियेचा ब्रिटनमधील कोर्टात गैरवापर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही याचिका फेटाळून लावावी, अशी मागणी केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाकडे केलीय. मात्र, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या काही निकालानुसार अशा प्रकरणांत आरोपीनं देशात परतणं बंधनकारक नाही, तो इथं नसतानाही त्याच्या याचिकेवर सुनावणी होऊ शकते, असा दावा मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी कोर्टात केलाय. याला विरोध करत फरार विजय मल्ल्यानं आधी भारतात परत यावं. आम्ही तातडीनं त्यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू करू. त्यांनी इथं येऊन चर्चा करावी. त्यांचा काय दावा आहे?, ते कुठलं कर्ज मान्य करतात, कुठलं नाही?, ते कधी आणि कसे पैसे परत करणार?, आम्ही त्यांंचं म्हणणं ऐकून घेण्यास तयार असल्याचं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केलंय.
काय आहे याचिका? - कोर्टानं आपल्याला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' घोषित करून 'आर्थिकदृष्या मृत्यूदंड' दिलाय, असा दावा विजय मल्ल्याच्यावतीनं अमित देसाई यांनी हायकोर्टात केला. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 12(1) या कायद्यातील नव्या सुधारणेनंतर फरार घोषित केलेला विजय मल्ल्या हा देशातील पहिला गुन्हेगार ठरलाय. त्यामुळे या कायद्याच्या वैधतेलाच मल्ल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या याचिकेत मल्ल्यानं संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याची मागणी केलीय. भारतीय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिकची संपत्ती तपासयंत्रणेनं जप्त केलीय. आपण स्वत:ही खातेदारांना त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक आहोत. तसेच व्याजावर घेतलेल्या कर्जातील आकडा दिवसेंदिवस वाढत जाऊन 6000 कोटींवरून 15000 कोटींवर पोहोचलाय. आपली संपत्ती विकून हे व्याजही आपण फेडू शकतो. मात्र, सारी खाती, सारी संपत्ती तपासयंत्रणेच्या ताब्यात असल्यानं आपण हतबल आहोत. तेव्हा आपलंही म्हणणं ऐकून घ्यावं, अशी विनंती करणारी विजय मल्ल्याची आणखीन एक याचिका हायकोर्टात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करून मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत मल्ल्यानं ही याचिका दाखल केली आहे.
केंद्र सरकारची काय आहे भूमिका? - नवीन कायद्यांतर्गत 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' म्हणून घोषित करणाऱ्याची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा केल्याबाबत अटक वॉरंटही जारी करून त्याला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार' ठरवले जाते. कायदेशीर कारवाईविरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या व्यक्ती विदेशात पळ काढतात. त्यानंतर देशात परत येण्यास टाळाटाळही करतात. यावर चाप बसवण्यासाठी हा नवा कायदा तयार करण्यात आला आहे. उलट या कायद्यानं तपासयंत्रणेवरही निर्बंध आलेले आहेत. कारण, प्रत्येक कारवाईसाठी त्यांनाही कोर्टाची परवानगी घेणं बंधनकारक झालं आहे, असा दावा करत ईडीकडून ही याचिका फेटाळण्याची विनंती हायकोर्टात करण्यात आलीय. एफईओ कायद्याचे कलम 12/(8) घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून मल्ल्यानं त्याला आव्हान दिलं आहे. तसेच, आरोपांतून निर्दोष सुटका झाल्यास जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असे नमूद करून हे मनमानी असल्याचा दावाही मल्ल्यानं याचिकेत केला आहे. कलम 12 च्या उप कलम (9) नुसार विशेष न्यायालयानं आरोपी हा फरारी आर्थिक गुन्हेगार नाही हे ठरवल्यास मालमत्ता परत करण्याची परवानगी आहे. याकडे ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयाचं लक्ष वेधलं. किंगफिशर एअरलाइन्सच्या नावे घेतलेली बँकांची सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडवून विजय मल्ल्या इंग्लंडमध्ये पसार झाला आहे. मल्ल्या देशाबाहेर पळून गेल्यानं भारत सरकारची मोठी नाचक्की झाली होती. तेव्हापासून मल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. विजय मल्ल्यानं या प्रक्रियेला अधिक लांबवण्याचा प्रयत्न करू नये. त्यांनी भारतात परत यावं, त्यांना आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल, असंही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हायकोर्टात स्पष्ट केलंय.
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