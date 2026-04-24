कांजूर डंपिंग ग्राऊंडवरील वाढतं मिथेन उत्सर्जन धोक्याचं: तत्काळ उपाय केले नाहीत, तर डंम्पिंग ग्राऊंड बंद करू, उच्च न्यायालयाचा इशारा

कांजूर डंपिंग ग्राऊंडवरुन मुंबई उच्च न्यायालयानं मुंबई आणि महापालिकेला चांगलंच फटकारलं. उपाययोजना केल्या नाहीत, तर डंपिन्ग ग्राऊंड बंद करु असा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला.

Published : April 24, 2026 at 11:31 PM IST

मुंबई : डंपिंग ग्राऊंडमधून उत्सर्जित होणाऱ्या मिथेन वायूमुळे आसपासच्या परिसरातील रहिवाशांचं आरोग्य धोक्यात आलं असून तिथल्या लोकांना सध्या आपला जीव मुठीत धरून राहावं लागत आहे. कांजूर मार्ग येथील डम्पिंग ग्राऊंडमुळे होणारं प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या मुंबई महापालिका प्रशासन आणि राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी चांगलीच खरडपट्टी काढली. वाढते प्रदूषण आणि मिथेन वायू उत्सर्जनाचं योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी पालिकेनं आत्ताच ठोस पावलं उचलली नाहीत, तर हे उरलेलं डम्पिंग ग्राऊंडही बंद करण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असा निर्वाणीचा इशारा मुंबई उच्च न्यायालयानं बीएमसी आणि राज्य सरकारला दिला आहे.

काय आहे याचिका : कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राउंडप्रकरणी दयानंद स्टॅलिन यांच्या वनशक्ती संस्थेनं तसेच विक्रोळी कन्नमवार नगर येथील रहिवाशांनी अॅड अभिजित राणे यांच्यामार्फत याचिका दाखल केलीय. या डम्पिंगमुळे परिसरात दुर्गंधीचा प्रचंड त्रास होत असून यावर प्रशासनानं तातडीनं उपाययोजना करावी अशी मागणी या रहिवाशांनी केलीय. या याचिकांवर शुक्रवारी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. तेव्हा यासंदर्भात वारंवार आदेश देऊनही इथं प्रदूषणाची समस्या 'जैसे थे' असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देताच मुंबई उच्च न्यायालयानं यावर आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

लोकांना गृहीत धरू नका, न्यायालयानं फटकारलं : "तुम्ही नागरिकांना गृहित धरताय का?, स्वच्छ हवेत श्वास घेणं हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असून याकडे दुर्लक्ष केलंत तर याद राखा, असे खडे बोल सुनावताना तुमच्या निष्काळजीमुळे मुंबईकरांचं आरोग्य आम्ही धोक्यात घालू शकत नाही," अशा शब्दात न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांनी राज्य सरकारला सुनावलं. इतकंच नव्हे तर तातडीनं यावर उपाययोजना करण्याचे आदेश पालिकेला देत यावर सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलंय. पालिकेच्यावतीनं बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत खंडपीठाला हमी दिल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणावरील सुनावणी सोमवारपर्यंत तहकूब केलीय.

न्यायालयाचे नेमके निर्देश काय? :

*डंपिंग ग्राऊंडवरील कचरा व्यवस्थापन आणि त्यामुळे होणारं वायू प्रदूषण हाताळताना राज्य सरकार व महापालिकेचा दृष्टिकोन अत्यंत हलगर्जीपणाचा दिसतोय, प्रशासनाला या परिस्थितीचं जराही गांभीर्य नाही.

*राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक उच्चधिक्कार समिती नेमण्यात आली होती. मात्र या समितीचं काम अत्यंत सुस्त पद्धतीनं सुरूय. या ​समितीची ही कार्यपद्धती भयंकर असून ​अधिकारी या परिस्थितीला संकट म्हणून पाहत नाहीत ही खेदाची बाब आहे.

*कांजूरमार्ग डंपिंग ग्राऊंड हे जगातील 12 व्या क्रमांकाचे सर्वाधिक मिथेन उत्सर्जन करणारं ठिकाण ठरलंय. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा मलिन होत असून ही परिस्थिती खूपच वाईट आहे.

हेही वाचा :

  1. समिती नेमूनही दुर्गंधी 'जैसे थे'; 'कांजूर'च्या नियोजनाकरता लखनौ पॅटर्नचा अभ्यास करा, हायकोर्टाचे प्रशासनाला निर्देश
  2. कांजूरमार्ग डम्पिंगचे भवितव्य आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या हाती; पालिका मांडणार न्यायालयात बाजू
  3. मुंबईत दररोज निर्माण होणारा 6.5 हजार मेट्रिक टन कचरा टाकायचा कुठे?, कांजूरमार्ग कचराभूमी बंद झाल्यानं महानगरपालिकेची पंचाईत

