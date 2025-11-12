प्रशासकानं सोसायटीचा कारभार हाती घेतल्यानंतर तीन महिन्यांत निवडणूक घ्या, अन्यथा निबंधकावर कारवाई-उच्च न्यायालय
गृहनिर्माण सोसायटीवर प्रशासकाचा कालावधी एक वर्षांचाच असेल. प्रशासकानं सोसायटीचा कारभार हाती घेतल्यानंतर तीन महिन्यांत निवडणूक घ्यावी, असा महत्त्वपूर्ण आदेश हायकोर्टानं राज्यभरातील सर्व निबंधकांना दिला आहे.
Published : November 12, 2025 at 7:55 AM IST
मुंबई : गृहनिर्माण सोसायटीतील सभासदांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. नेमण्यात आलेल्या प्रशासकाचा कालावधी फक्त एक वर्षांचाच असेल. प्रशासकानं सोसायटीचा कारभार हाती घेतल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत तिथं निवडणूक घेणं बंधनकारक आहे. अन्यथा ते न्यायालयाच्या अवमानाचं कृत्य ठरेल, असा महत्त्वपूर्ण आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्यभरातील सर्व गृहनिर्माण सोसायटी निबंधकांना दिला आहे.
सोसायटीचा कारभार निवडून आलेल्यांनीच चालवायला हवा : मुंबई उच्च न्यायालयानं गृहनिर्माण सोसायट्यांवरील प्रशासकांच्या नेमणुकीबाबत महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. प्रशासक ही केवळ तात्पुरती व्यवस्था आहे. अनिश्चित काळासाठी एखाद्या सोसायटीवर प्रशासक नेमता येणार नाही. निवडणूक लवकरात लवकर घेऊन सोसायटीचं कामकाज निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांकडे सोपवणं बंधनकारक आहे. याची काळजी संबंधित निबंधकांनी घेणं आवश्यक आहे. प्रशासकाची नेमणूक ही फक्त एक वर्षासाठीच असेल. संबंधित प्रशासकाला कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ देता येणार नाही. सोसायटीचा कारभार हा निवडून आलेल्या पदाधिकाऱ्यांनीच चालवायला हवा. या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास निबंधकावर न्यायालयाच्या अवमानाची कारवाई करण्यात येईल, असा सज्जड इशारा न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठानं दिला आहे.
निबंधक ऐकत नसेल तर हायकोर्टाचे दार ठोठवा : मुंबई उच्च न्यायालयानं गृहनिर्माण सोसायट्यांबाबत आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. निबंधकांनी या आदेशांचं पालन केलं नाही, तर याचिकाकर्त्यांनी थेट उच्च न्यायालयाचं दार ठोठवावं, असंही न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने स्पष्ट केलं आहे. सोसायटीतील लोकशाही मूल्ये अबाधित ठेवण्यासाठी आणि सभासदांचेच सोसायटीवर नियंत्रण रहावं, यासाठी हे आदेश देण्यात आले आहेत. कार्यकारिणी मंडळ बरखास्त करताना निबंधकांनी त्याची सविस्तर कारणं नमूद करणं बंधनकारक आहे. “मंडळानं नियमानुसार काम केलं नाही” असे एका वाक्यात लिहून थेट मंडळ बरखास्त करता येणार नाही, असंदेखील न्यायालयानं ठणकावून सांगितलं आहे. अशा प्रकारे बेकायदेशीरपणे मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमल्यास न्यायालय गंभीर दखल घेईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.
