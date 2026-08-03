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हॉटेल व्यावसायिकाची नुकसानभरपाई आता FDA वर दंड आकारूनच वसूल करू; हायकोर्टाचा इशारा

नवी मुंबईतील एका बार अँड रेस्टॉरंटनं स्वच्छतेच्या निकषांची पूर्तता करूनही त्यांचा परवाना पूर्ववत का केला नाही? असा सवाल मुंबई हायकोर्टानं विचारलाय.

Bombay High Court on FDA
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 3, 2026 at 10:02 PM IST

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मुंबई : इतके दिवस झोपून होतात आणि आता तुम्ही अचानक जागे झालात का? असे खडेबोल सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं अन्न व औषध प्रशासनाला (एफडीए) सुनावलेत. गेल्या काही दिवसांत FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्त्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनानं खाद्यपदार्थांशी निगडीत आस्थापनांविरोधात सुरू केलेल्या मोहिमेवरून अनेक व्यावसायिकांनी आता एकापाठोपाठ एक दररोज हायकोर्टात धाव घ्यायला सुरूवात केलीय. नवी मुंबईतील एका बार अँड रेस्टॉरंटनं स्वच्छतेच्या निकषांची 100 टक्के पूर्तता करूनही त्यांचा निलंबित केलेला परवाना पूर्ववत न केल्याबद्दल हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय.

हॉटेल मालकाला झालेली नुकसान भरपाई आता एफडीएला दंड आकारून वसूल करणार - नवी मुंबईतील बेलापूरस्थित बार अँड रेस्टॉरंटनं एफडीएच्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात धाव घेतलीय. 29 जून रोजी एफडीएनं टाकलेल्या धाडीत इथं स्वच्छता नियमांची केवळ 69% पूर्तता आढळ्यानं प्रशासनानं त्यांचा अन्न परवाना निलंबित 30 जून रोजी केला होता. या कारवाईनंतर या हॅाटेलनं 100 टक्के नियमांची पूर्तता करत एफडीएकडे दाद मागितली होती. त्यानंतर 14 जुलै रोजी तिथं एफडीएनं पुन्हा तपासणी करत सारंकाही ठीक असल्याचं त्यांना प्रमाणपत्रही दिलं. मात्र तरीही या हॅाटेलचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई एफडीएकडून मागे घेण्यात आली नाही.

त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं तीव्र संताप व्यक्त केला. 14 जुलैपासून हे हॅाटेल बंद आहे. या हॅाटेलच्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई आता आम्ही एफडीएकडूनच वसूल करणार आहोत. तेव्हा हॅाटेलनं त्यांना या कालावधीत झालेल्या नुकसानाचा सारा तपशील प्रतिज्ञापत्रावर सादर करावा, असे निर्देश हायकोर्टानं त्यांना दिले आहेत.

हायकोर्टाकडून एफडीएची कानउघडणी - सर्व सुरक्षा नियमांची पूर्तता करूनदेखील एफडीएनं या हॅाटेलचा परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेतलेली नाही. यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत सोमवारी हायकोर्टानं स्पष्ट केलं की, तुमच्या आयुक्तांची कामगिरी उत्तमच आहे. पण नियमांची अंमलबजावणी करणाऱ्या हॅाटेलवर केलेली कारवाई तुम्ही मागे का नाही घेतलीत? असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं एफडीएला केला. अशा प्रकरणांवर मौन ठेवलं तर आम्ही आमच्या कर्तव्यात कसूर करु, असं निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयानं याचिकाकर्त्याकडून झालेल्या नुकसानाचा सारा तपशील मागत ही सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली. तसेेच ही नुकसानभरपाई आता एफडीएवर दंड आकारून वसूल केली जाईल, असा थेट इशाराच दिलेला आहे.

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TAGGED:

FDA ACTION NAVI MUMBAI HOTEL
NAVI MUMBAI HOTEL COMPENSATION
TUKARAM MUNDHE
मुंबई उच्च न्यायालय एफडीए दंड
BOMBAY HIGH COURT ON FDA

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