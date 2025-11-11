ETV Bharat / state

‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ प्रकारात गुन्हा मोडत नसल्यानं आरोपीला फाशी देता येणार नाही-हायकोर्ट

जुलै 2014 रोजी सज्जादचा गुन्हा ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ या प्रकारात मोडत नसल्यानं त्याला फाशी देता येणार नाही, असं मुंबई सत्र न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय
ETV Bharat Marathi Team

November 11, 2025

मुंबई - 2012 मध्ये वकील तरुणीची झालेल्या हत्या प्ररकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सज्जाद मुघलला फाशीची शिक्षा देता येणार नाही, असं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. तशी मागणी करणारी याचिका पीडितेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात साल 2022 मध्ये दाखल केली होती. राज्य सरकारनंही या मागणीला पाठिंबा देत हायकोर्टात फाशीची मागणी करत याचिका दाखल केली होती.


काय घडली होती घटना - 9 ऑगस्ट 2012 रोजी मध्ये वडाळा भक्तीपार्क परिसरातील एका सोसायटीत वकील तरुणीवर त्याच इमारतीच्या वॉचमननं बलात्काराचा प्रयत्न करताना हत्या केली होती. 25 वर्षीय तरुणी ही एक राष्ट्रीय स्तरावरील खेळाडू आणि वकील म्हणून मुंबईत कार्यरत होती. सज्जाद मुघल हा तेथील अपार्टमेंटचा वॉचमन होता. एरवी सर्वांशी हसतखेळत राहणाऱ्या पल्लवीच्या स्वभावाचा गैरअर्थ काढत सज्जादनं वकील तरुणीच्या घरात घुसून तिच्यावर बळजबरी करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु, तिनं कडवा प्रतिकार सुरू करताच सज्जादनं तिची घरात हत्या केली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी सुरुवातीला त्याच्यावर बलात्काराचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवला होता. मात्र, त्यानंतर विनयभंगाचा आरोप निश्चित केला होता.



मुंबई सत्र न्यायालयाचा निकाल हायकोर्टाकडून कायम - मुंबई दिवसाढवळ्या झालेल्या या घटनेमुळे महिला सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर आल्याचा मुद्दा हाती घेत विरोधकांनी रान उठवलं होत. त्यामुळे हा खटला जलदगी न्यायालयात चालवण्यात आला. जुलै 2014 रोजी सज्जादचे हे कृत्य ‘दुर्मीळातील दुर्मीळ’ या प्रकारात मोडत नसल्यानं त्याला फाशी देता येणार नाही, असं मुंबई सत्र न्यायालयानं आपल्या आदेशात नमूद केलं होतं. त्या आदेशाला पीडितेचेच्या वडिलांनी अभिषेक येंडे यांच्यामार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तर सज्जाद मुघलनंही या याचिकेला विरोध करत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या दोन्ही याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती डॉ. निला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी झाली. दोन्ही बांजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत हायकोर्टानं दोन्ही याचिका फेटाळून लावत मुंबई सत्र न्यायालयानं सज्जाद मुघल याला दिलेली जन्ठेपेची शिक्षा योग्यच असल्याचं मत व्यक्त केलं.



पॅरोल मिळताच सज्जाद झाला होता फरार - मुघलला त्याच्या आजारी आईला भेटण्यासाठी नाशिक येथील मध्यवर्ती कारागृहातून पॅरोल मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, पॅरोलचा कार्यकाळ संपुष्टात येताच त्याला कारागृहात परतणं आवश्यक असतानाही तो फरार झाला होता. तो श्रीनगर येथील आपल्या गावी पळून गेल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानंतर सापळा रचून मुंबई पोलिसांनी ऑक्टोबर 2018 मध्ये त्याला अटक करून परत आणून कारागृहात बंद केलं होतं.

