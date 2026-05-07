सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातील 22 आरोपींची निर्दोष मुक्तता; सीबीआय विशेष न्यायालयाचा निकाल हायकोर्टाकडून कायम

2005 साली झालेल्या कथित सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक प्रकरणातील सर्व 22 आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता कायम ठेवली आहे.

संग्रहित-मुंबई उच्च न्यायालय
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 7, 2026 at 3:36 PM IST

Updated : May 7, 2026 at 4:40 PM IST

मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयानं सोहराबुद्दीन शेख कथित बनावट चकमक प्रकरणाती सर्व 22 आरोपींना मोठा दिलासा दिला आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयानं 2018 मध्ये दिलेला निर्दोष मुक्ततेचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं कायम ठेवला. पुरेसे ठोस पुरावे नसल्यामुळे आरोपींना दोषी ठरवता येत नाही, असं न्यायालयानं निकालात स्पष्ट केलं. या प्रकरणात अनेक पोलीस अधिकारी आणि तत्कालीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश होता.



2005 मध्ये सोहराबुद्दीन शेख आणि त्यांची पत्नी कौसर बी यांच्या कथित बनावट चकमकीची देभभरात चर्चा झाली होती. या प्रकरणाशी जोडलेलं तुलसीराम प्रजापती चकमक प्रकरणही तेव्हा खूप चर्चेत आलं होतं. सोहराबुद्दीनमधील चकमकीमधील आरोपींच्या निर्दोष सुटकेला सोहराबुद्दीनच्या भाऊ रुबाबुद्दीन आणि नयाबुद्दीन शेख यांनी उच्च न्यायालयात एप्रिल 2019 मध्ये आव्हान दिलं होतं. मुख्य न्यायमूर्तीं चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं गुरुवारी रूबाबुद्दीन आणि नियामुद्दीन शेख यांच्या अपिलावर निर्णय देताना त्यांचे अपील फेटाळले. आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचा निर्णय योग्य ठरवला. न्यायालयानं पुराव्या अभावी आरोपींची मुक्तता कायम ठेवली आहे.

याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी दिली प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reporter)


कोण होता सोहराबुद्दीन शेख - सोहराबुद्दीन शेख हा एक अट्टल गुन्हेगार होता. तो मुळचा मध्यप्रदेशातील झरीना गावचा रहिवासी होता. 90 च्या दशकात त्याची टोळी उदयपूर, अहमदाबाद आणि उज्जैन परिसरात सक्रिय होती. खंडणी, अपहरण, हत्यारांची तस्करी यांसारखे अनेक गंभीर गुन्हे त्याच्याविरोधात दाखल होते. 2004 मध्ये त्यानं राजस्थानमधील संगमरवरी खाणीचे मालक पटणी बंधूंना खंडणीसाठी धमकावलं होत. याप्रकरणी व्यापाऱ्यांनी गुजरातचे गृहमंत्री अमित शाह यांना मदत मागितली. त्यानंतर त्यावेळी गुजरात पोलीस दलातील चमकमफेम अधिकारी डी. जी. वंझारा यांच्याकडे सोहराबुद्दीनचा बंदोबस्त करण्याची जबाबदारी देण्यात आली. सोहराबुद्दीन पक्षाचे वकील गौतम तिवारी म्हणाले, सीबीआय विशेष न्यायालयाच्या निकाला विरोधात आम्ही मुंबई उच्च उच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. उच्च न्यायालयाने आमची याचिका फेटाळली आहे.

