"कर्मचाऱ्याला दिलेली मदत परत मागणं अयोग्य"; पीएफमधून वसुलीची एमएसआरडीसीची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली
कर्मचाऱ्यानं दिशाभूल करत एकाचवेळी दोन आर्थिक लाभ घेतल्याचा दावा करत त्याच्या पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीच्या रक्कमेतून दिलेली रक्कम वसूल करण्याची नोटीस कोर्टाकडून रद्द करण्यात आली आहे.
Published : October 25, 2025 at 1:02 PM IST|
Updated : October 25, 2025 at 2:52 PM IST
मुंबई : पत्नीच्या ॲापरेशनसाठी सामाजिक आणि धर्मादाय संस्थांकडून देणगी घेतली म्हणून रस्ते वाहतूक महामंडळानं दिलेली प्रशासकीय वैद्यकीय मदत परत मागणं योग्य नाही. असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयानं या वसुलीला नकार देत सरकारी कर्मचाऱ्याला दिलासा दिलाय.
काय आहे प्रकरण - कृष्णा देशपांडे या एमएसआरडीसीत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यानं प्रशासनाची दिशाभूल करत आर्थिक मदत मिळवल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. त्याच्या पेन्शन आणि ग्रॅच्युटीच्या रक्कमेतून वैद्यकीय कारणांसाठी दिलेली आर्थिक मदत वसूल करण्याची नोटीस विभागाकडून बजावण्यात आली होती. देशपांडे यांनी कामगार न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. तिथं देशपांडे यांची बाजू ऐकत कोर्टानं त्यांच्या बाजूनं निकाल दिला होता. या निकलाविरोधात महामंडळानं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. यात कामगार न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब करत हायकोर्टानं महामंडळाची याचिका फेटाळून लावलीय.
महामंडळाचं कोणतंही नुकसान झालेलं नाही - हायकोर्ट - एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्यानं प्रशासनाचं मोठे आर्थिक नुकसान केल्याचं सिद्ध झाल्यास त्याच्या ग्रॅच्युटी आणि पेन्शनमधून रकमेची आर्थिक वसुली करता येते. परंतु, कृष्णा देशपांडे यांनी महामंडळाचे आर्थिक नुकसान केल्याचा एकही पुरावा प्रशासनाकडून सादर झालेला नाही, असं हायकोर्टानं आपल्या निकालात नमूद केलंय. तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय मदत करण्यासाठी महामंडळानंच एक परिपत्रक जारी केलेलं आहे. यात कुठेही इतर सामाजिक आणि धर्मादाय संस्थांकडून देणगी घेण्यास मनाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे देशपांडे यांनी पत्नीच्या ॲापरेशनसाठी घेतलेली देणगी कायद्यानं बेकायदा ठरत नाही. तसेच देशपांडे यांनी एकाच वेळी दोन आर्थिक लाभ घेतले, असाही तर्क लावता येणार नाही, असंही हायकोर्टानं आपल्या निकालात अधोरेखित केलंय.
एकाचवेळी दोन लाभ घेतल्याचा प्रशासनाचा दावा - महामंडळानंही देशपांडे यांना वैद्यकीय मदत केली होती. तसेच त्यांनी या काळात समांतर रक्कम देणगी स्वरूपातही गोळा केली. अशा प्रकारे एकाचवेळी दोन आर्थिक लाभ घेता येत नाही. परिणामी देशपांडे यांना वसुलीची नोटीस देण्यात आली, असा दावा महामंडळानं या याचिकेतून केला होता. मात्र, देणगीची रक्कम ही पत्नीच्या औषधांसाठी आणि अन्य बाबींसाठी खर्च झाली. महामंडळानं केलेली आर्थिक मदत ही थेट रुग्णालयात जमा झाली. मिळालेल्या देणगीच्या रक्कमेचा अन्य वैद्यकीय खर्चांसाठी फार मोठा आधार झाला. त्यामुळे दिलेली आर्थिक मदत महामंडळ वसूल करु शकत नाही, असा युक्तिवाद देशपांडे यांच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला.
हेही वाचा-