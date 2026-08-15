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राज्यभरात भटक्या कुत्र्यांकरता नसबंदी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवा, हायकोर्टाचे राज्य सरकारला निर्देश

निरपराध नागरिकांवर दररोज भटक्या कुत्र्यांकडून हल्ले होत असताना प्रशासन बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं.

Bombay High Court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV BHARAT Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 1:41 PM IST

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मुंबई : राज्यातील भटक्या कुत्र्यांवर नसबंदी कार्यक्रम आक्रमकपणे राबवा असे आदेश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत. निरपराध नागरिकांवर कुत्र्यांचे जीवघेणे हल्ले होत असताना राज्य सरकार मूक प्रेक्षक बनून केवळ बघ्याची भूमिका घेऊन राहू शकत नाही, या शब्दांत हायकोर्टानं राज्य सरकारची खरडपट्टी काढलीय. नागरिकांवर होणारे कुत्र्यांचे हल्ले पाहता सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांनुसार मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. हायकोर्टानं या याचिकेवर शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य सरकारला चांगलेच खडे बोल सुनावलेत. समस्येच्या मुळावर वेळेतच घाव घातला तर समस्या नियंत्रणात आणणं अधिक सोप जाईल, असं यावेळी हायकोर्टानं अधोरेखित केलंय.

काय आहे प्रकरण? -: भटक्या कुत्र्यांद्वारे माणसांवर होणाऱ्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयानं 2025 मध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली. या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. सर्वोच्च न्यायालयानं देशभरात भटक्य कुत्र्यांच्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या हल्ल्यांची दखल घेत, अॅनिमल बर्थ कंट्रोल (नसबंदी) कार्यक्रमाची गेल्या अनेक वर्षांत प्रभावी अंमलबजावणीच न झाल्यामुळे ही परिस्थिती गंभीर बनल्याचे निरीक्षण नोंदवलं होतं.

उच्च न्यायालयाने सुनावणीत काय म्हटलं?-: शुक्रवारच्या सुनावणीत हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, नसबंदी केलेला कुत्रा हा प्रजनन करू शकत नाही. त्यामुळे भटक्या कुत्र्यांची संख्या नियंत्रित राखून नवी पिल्ले जन्माला येण्यापासून रोखल्यास समस्येच्या मुळावरच घाव घातला जाईल. प्राण्यांची संख्या थांबवली तर पुढील समस्या आपोआप नियंत्रणात आणणं सोपं होईल. नसबंदी कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवल्यास भटक्या कुत्र्यांची संख्या वाढणार नाही, सध्या वाढत असलेल्या कुत्र्यांना पकडण्याऐवजी प्रौढ कुत्र्यांची नसबंदी करण्यावर प्रशासनानं भर द्यावा अशी सूचनाही यावेळी हायकोर्टानं केलीय. याप्रकरणी राज्य सरकारला केलेल्या उपाययोजना आणि कारवाईचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश देत या प्रकरणाची सुनावणी 11 सप्टेंबरपर्यंत तहकूब केलीय.

न्यायालय नेमकं काय म्हणालंय हे मुद्द्यांद्वारे जाणून घेऊयात :-

  • एकदा नसबंदीचा कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविला की कुत्र्यांची संख्या वाढणार नाही.
  • संख्या मर्यादित राहिली तर उपलब्ध असलेल्या कुत्र्यांचे व्यवस्थापन करणं सोपं होईल.
  • कुत्र्यांना रेबीज होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.
  • नसबंदीबरोबरच भटक्या कुत्र्यांना रेबीजपासूनही सुरक्षित ठेवणं आणि त्यांच्या खाद्य व्यवस्थापनाची काळजी घेणंही तितकंच आवश्यक आहे.

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मुंबई उच्च न्यायालय
BOMBAY HIGH COURT

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