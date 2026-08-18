मुलींच्या वसतिगृहातील पाणीटंचाईची हायकोर्टाकडून गंभीर दखल!
गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईबाबत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी सुमोटो याचिका दाखल करत यावर 1 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.
Published : August 18, 2026 at 6:56 AM IST
मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या चर्चगेट येथील मॅडम कामा गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये निर्माण झालेल्या तीव्र पाणीटंचाईची मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी गंभीर दखल घेतलीय. प्रसारमाध्यमांत आलेल्या वृत्तांची दखल घेत हायकोर्टानं याप्रकरणी आता सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेत यावर 1 सप्टेंबर रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.
वसतिगृहाच्या मुद्द्याची हाकोर्टाकडून दखल - मुंबई विद्यापीठाच्या चर्चगेट येथील वसतिगृहात 100 हून अधिक विद्यार्थिनी राहत असून, गेल्या काही दिवसांपासून अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. पाण्याअभावी स्वच्छतागृहांचा वापर करतानाही विद्यार्थिनींना त्रास सहन करावा लागत असल्याचं माध्यमांतून समोर आलेलं आहे. हा मुद्दा अत्यंत गंभीर असून तो वसतिगृहातील मुलींच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित आहे. त्यांच्या मासिक पाळीतील स्वच्छतेच्या समस्येसह इतरही अनेक बाबी यात आहेत. प्रसारमाध्यमात छापून आलेल्या वृत्ताची आम्ही दखल घेत याप्रकरणाचं सुमोटो जनहित याचिकेत रूपांतर करत असल्याचं सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
तसेच या प्रकरणात कोर्टाची मदत करण्याकरता अॅड. युगंधरा खानविलकर यांची अमायकस क्युरी (न्यायालयीन मित्र) म्हणून नियुक्ती केलीय. हायकोर्टानं स्वतःहून दाखल केलेल्या याचिकेच्या उद्देशासाठी आवश्यक माहिती संकलित करून विद्यार्थिनींच्या समस्यांना न्यायालयासमोर मांडण्यास तसेच याचिका तयार करण्याचे वकिलांना सांगत या प्रकरणाची सुनावणी 1 सप्टेंबर रोजी निश्चित केलीय.
काय आहे प्रकरण? - मुंबईच्या चर्चगेट परिसरातील मुंबई विद्यापीठाच्या मॅडम कामा महिला वसितगृहात गेल्या 15 दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून तीव्र पाणीटंचाई आणि अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे विद्यार्थिनींचे हाल होत आहेत. वसतिगृहाच्या परिसरात सुरू असलेली महानगरपालिकेची कामे आणि मुंबईत लागू असलेली 20% पाणी कपात, यामुळे इथल्या पाण्याचा दाब अत्यंत कमी झाला आहे. प्रशासनाकडून टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असला तरी तो विद्यार्थिनींच्या दैनंदिन गरजेसाठी अत्यंत अपुरा पडत असल्याची विद्यार्थींनींची तक्रार आहे.
दिवसाचे काही सलग तास पाणीच उपलब्ध होत नसल्यानं विद्यार्थिनींना पिण्याच्या पाण्यासह मूलभूत आणि स्वच्छतागृहाच्या वापरासाठी मोठ्या समस्यांचा सामना करावा लागतोय. याबाबत मुंबई विद्यापीठ आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाकडून पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा केला जातोय.
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