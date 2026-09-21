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'आमचा कोणत्याही धर्माला किंवा सणांना विरोध नाही, मात्र...'; डीजेबाबत हायकोर्टाकडून सुमोटो याचिका दाखल

केवळ कागदावर डीजे बंदीचे आदेश काढणे पुरेसं नाही, तर पोलीस प्रशासनानं त्याची प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे, असं हायकोर्टानं नमूद केलं आहे.

Bombay high court
मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 21, 2026 at 6:30 PM IST

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मुंबई : राज्यभरात सध्या सुरू असलेल्या सणउत्सवाच्या काळ्त सार्वजनिक ठिकाणी होणाऱ्या तीव्र ध्वनी प्रदूषणाची स्वतःहून दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी सुमोटो याचिका दाखल करून घेतलीय. या याचिकेअंतर्गत हायकोर्टानं सण आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये डीजे (DJ), डॉल्बी सिस्टीम आणि लाऊडस्पीकरच्या वापरामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणावर तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

डीजे, लाऊडस्पीकर आणि ध्वनी प्रदूषणावर सुमोटो याचिका - सोमवारी दैनंदिन कामकाज सुरू होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती निला गोखले यांनी थेट राज्याच्या महाधिवक्ता यांना पाचारण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार महाधिवक्ता हजर होताच न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांनी सध्या विसर्जन मिरवणुकांमध्ये होणाऱ्या प्रचंड ध्वनी प्रदुषणाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

आमचा कोणत्याही धर्माला किंवा सणांना विरोध नाही. मात्र, सण साजरे करताना इतरांना त्याचा त्रास होऊ नये याची प्रत्येकानं काळजी घ्यायला हवी. त्यामुळे सध्या सर्वत्र सुरू असलेल्या विसर्जन मिरवणूकांमध्ये ध्वनी प्रदुषणाचे नियम काय? ते कसे पाळले जातायत? आवाजाच्या मर्यादेबाबत काही नियमावली तयार केलीय का? त्याची अंमलबाजवणी होतेय का? कायदा मोडणाऱ्यांवर काय कारवाई होतेय? याचा सर्व तपशील मंगळवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिले आहेत.

नागपूर आणि विदर्भात कडक निर्बंध - मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं नागपूर शहर आणि संपूर्ण विदर्भ भागात प्रतिबंधित क्षमतेपेक्षा जास्त आवाज करणाऱ्या डीजेवर 1 नोव्हेंबरपर्यंत कडक बंदी घालण्याचे आदेश दिलेले आहेत. न्यायालयानं यासंदर्भात आपल्या आदेशांत स्पष्ट केलंय की, केवळ कागदावर किंवा अधिसूचनेत बंदीचे आदेश काढणे पुरेसे नाही, तर पोलीस प्रशासनानं त्याची प्रत्यक्ष जमिनीवर प्रभावी अंमलबजावणी करणं गरजेचं आहे.

न्यायालयाने काय नमूद केलं? - ध्वनी प्रदूषणाचे नियम मोडणाऱ्यांचे डीजे मिक्सर, ॲम्प्लीफायर आणि संपूर्ण साउंड सिस्टीम जप्त करत संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयानं पोलिसांना दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केलंय की, डीजे बंदी आणि ध्वनी प्रदूषणाचे नियम हे केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादित नसून ते वर्षभर चालणाऱ्या सर्वच धर्मांच्या सार्वजनिक मिरवणुकांना आणि सणांना समान लागू राहतील.

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TAGGED:

मुंबई उच्च न्यायालय
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