प्रशासनाच्या कामचुकारपणामुळेच निष्पापांचा बळी, पीडिताच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळायलाच हवी-हायकोर्ट
मुंबई उच्च न्यायालयानं ठाणे महापालिका हद्दीत मॅनहोल आणि रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची गंभीरपणे दखल घेत प्रशासनाला सोमवारी खडसावलं. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : December 16, 2025 at 8:04 AM IST
मुंबई - गेल्या काही दिवसांमध्ये संपूर्ण एमएमआरमध्ये उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून अपघात घडण्याचं प्रमाण फार वाढलं आहे. केवळ मॅनहोलच नव्हे तर रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळेदेखील अपघाताच्या घटना हल्ली वरचेवर घडू लागल्यात. महापालिका प्रशासनाच्या कामचुकारपणामुळेच अशा अपघातांत निष्पापांचा बळी जातोय. त्यामुळे आपली जबाबदारी ओळखावी. अशा अपघातात मृत्यूमुखी पडलेल्या किंवा जखमी झालेल्या पीडितांच्या कुटुंबियांना नुकसानभरपाई मिळायलाच हवी, अशा शब्दांत हायकोर्टानं ठाणे महापालिकेला खडसावलं.
ठाण्यातील घटनांची हायकोर्टाकडून दखल - रस्त्यांवरील खड्डे आणि उघड्या मॅनहोल प्रकरणी हायकोर्टात सूमोटो याचिका दाखल करण्यात आलीय. या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी याप्रकरणी मध्यस्थी याचिका दाखल करणाऱ्या वकील रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, ठाण्यातील धर्मवीर नगर येथील ज्ञानसाधना महाविद्यालयाजवळ सुमारे 20 फूट खोल असलेल्या उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून एका दोन वर्षांच्या मुलाला गंभीर दुखापत झाली. याशिवाय 23 नोव्हेंबर रोजी पालघर जिल्ह्यातील एका घटनेचाही उल्लेख त्यांनी सोमवारच्या सुनावणीत केला. दुसऱ्या घटनेत दुचाकी एका मोठ्या खड्ड्यात आदळल्यानं झालेल्या अपघातात चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. तर दुचाकीवर मागे बसलेला त्याचा सहकारी गंभीर जखमी झाला. या घटनेची हायकोर्टानं गंभीर दखल घेत ठाणे महापालिका प्रशासनाला फैलावर घेतलं. इतकेच नव्हे तर या प्रकरणी जाब विचारत पुढील सुनावणीवेळी तपशील सादर करण्याचे आदेश ठाणे मनपाला दिलेत.
तुटलेलं मॅनहोल 48 तासांत दुरूस्त करू, महापालिकेची हमी - या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी मुलुंडमधील एका उघड्या मॅनहोलबाबत हायकोर्टाला माहिती दिली. त्यावर महापालिकेतर्फे ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी ते मॅनहोल झाकलेलं असल्याचं छायाचित्र कोर्टात सादर केलं. मात्र, तेच फोटो पाहिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं ते झाकण आधीच तुटलेलं असल्याचं मत नोंदवलं. त्यावर महापालिकेतर्फे ते झाकण येत्या 48 तासांच्या आत दुरुस्त केले जाईल, असं आश्वासन देण्यात आलं. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं तूर्तास सुनावणी 7 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.
