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डॉक्टरांच्या संपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 'सुमोटो' दाखल

डॉक्टरांच्या संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 'सुमोटो' दखल; इंडियन मेडिकल असोसिएशन (महाराष्ट्र), मार्ड आणि राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस, तातडीची सुनावणी

Mumbai HC Takes Suo Motu Cognisance of Doctors Strike
डॉक्टरांच्या संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाकडून 'सुमोटो' दाखल (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 6, 2026 at 1:10 PM IST

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Updated : August 6, 2026 at 1:25 PM IST

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मुंबई : राज्यभर सुरू असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या बेमुदत संपाची मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. या प्रकरणात इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडंट डॉक्टर्स तसेच राज्य सरकारच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला नोटीस बजावत तातडीने सुनावणी निश्चित केलीय. संपामुळे सरकारी रुग्णालयांतील आरोग्य सेवांवर झालेल्या परिणामाची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने सर्व संबंधित पक्षांना आपापली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिलेत. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने दाखल करून घेतलेल्या 'सु मोटो' याचिकेवर दुपारी 1 वाजता सुनावणी होणार आहे.

डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी देण्याचा मार्ग मोकळा : राज्य सरकारने 3 ऑगस्ट रोजी काढलेल्या शासन निर्णयानुसार एक वर्षांचा ब्रिज कोर्स पूर्ण केलेल्या होमिओपॅथी डॉक्टरांना महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये नोंदणी देण्याचा मार्ग मोकळा केलाय. या निर्णयाला विरोध करत राज्यातील निवासी डॉक्टरांनी 5 ऑगस्टपासून बेमुदत संप सुरू केलाय. आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या गुणवत्तेवर परिणाम होणार आहे, रुग्णांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड होईल आणि अपुऱ्या प्रशिक्षणाच्या आधारे अॅलोपॅथी उपचार करण्यास परवानगी देणे धोकादायक असल्याचा दावा डॉक्टर संघटनांनी केलाय.

ओपीडी सेवा ठप्प : या संपाचा परिणाम मुंबई, पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, नाशिकसह राज्यातील प्रमुख सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांमध्ये जाणवू लागला आहे. ओपीडी सेवा ठप्प झाल्या असून, अनेक नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलाव्या लागल्या आहेत. अत्यावश्यक सेवा सुरू ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात असला तरी नियमित उपचारांसाठी येणाऱ्या हजारो रुग्णांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. दरम्यान, इंडियन मेडिकल असोसिएशन महाराष्ट्राने निवासी डॉक्टरांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला असून, सरकारने वादग्रस्त निर्णय मागे घेतला नाही, तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.

सरकार व डॉक्टर संघटनांमध्ये तोडगा काढण्याचा प्रयत्न : दुसरीकडे राज्य सरकारने संबंधित शासन निर्णय कायदेशीर तरतुदींनुसार घेतल्याचे सांगत डॉक्टर संघटनांशी संवाद सुरू असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काल डॉक्टर संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली. मात्र, चर्चेमध्ये कोणताही तोडगा न निघाल्याने आज संप सुरूच राहिला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या आंदोलनाला महत्त्वाचे न्यायालयीन वळण मिळाले असून, पुढील सुनावणीत न्यायालय कोणते निर्देश देते आणि सरकार व डॉक्टर संघटनांमध्ये तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

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Last Updated : August 6, 2026 at 1:25 PM IST

TAGGED:

MARD HIGHCOURT
MUMBAI HC
DOCTORS STRIKE
डॉक्टरांचा संप
BOMBAY HIGH COURT

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