नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधाकामांवरील कारवाईतील दिरंगाईवरून हायकोर्टाचे खडे बोल
वारंवार निर्देश देऊनही कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार का? असा सवाल हायकोर्टानं विचारलाय.
Published : October 23, 2026 at 10:44 PM IST
मुंबई : नवी मुंबई घणसोलीतील अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा न चालवणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर नेमकी काय कारवाई करणार?, याची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी सिडकोला दिलेत. नवी मुंबईतील वाढत्या अवैध बांधकामांवर तोडक कारवाई करावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका साल 2024 मध्ये हायकोर्टात दाखल झालीय. मात्र वारंवार निर्देश देऊनही या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न झाल्यानं न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठानं तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय. इतक्या दिवसांमध्ये या बांधकामांवर कारवाई होणं अपेक्षित होतं. मात्र ती कारवाई अद्याप झालेली नाही, असे खडे बोल हायकोर्टानं सुनावलेत.
हायकोर्टाचे सिडकोला खडे बोल - अनधिकृत बांधकाम तयार होत असताना किंवा ती पूर्ण झाल्यानंतर सिडको अधिकाऱ्यांनी त्यावर कारवाईचा बडगा उगारला पाहिजे होता. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांनी तसं काहीही केलेलं दिसत नाही. तेव्हा आता सिडको आपल्या अधिकाऱ्यांवर कशा प्रकारे कायदेशीर कारवाई करणार?, याचं उत्तर पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं ही सुनावणी 3 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली. अनधिकृत बांधकामांवर कोणत्याही आदेशांची वाट न पाहता कारवाई करा, असे सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट बजावलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे हे आदेश सिडकोला लागू होत नाहीत का?, त्यामुळे या बेकायदा बांधकामांवर कारवाई का नाही झाली?, याचा खुलासाही सिडकोनं करावा, असंही आपल्या आदेशांत हायकोर्टानं नमूद केलंय.
काय आहे प्रकरण? - नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामांच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीमुळे आणि प्रशासकीय कारवाईमुळे हा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आलाय. नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्वेक्षणात 12,687 अनधिकृत बांधकामं असल्याचं समोर आलं असून, त्यापैकी 4946 इमारतींना पालिकेची कोणतीही अधिकृत परवानगी नसल्याची माहिती समोर आलीय. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ताशेऱ्यांनंतर बेकायदा बांधकामांवर वेळीच नियंत्रण न ठेवल्याप्रकरणी आणि अधिकाऱ्यांच्या संमतीच्या संशयावरून पालिकेने 295 पालिका अधिकाऱ्यांना (वॉर्ड ऑफिसर, डेप्युटी कमिश्नर आणि अभियंता) कारणे दाखवा नोटिस बजावलीय. यासंदर्भात नवी मुंबईतील रहिवासी ॲड. किशोर शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर दिलेल्या आदेशांची पूर्तता न झाल्यानं हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल झालीय.
हेही वाचाः