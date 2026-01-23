AQI च्या मुद्द्यावरून नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखला, गरज पडली तर बीएमसी आयुक्तांचाही रोखू - हायकोर्ट
दुपारी तीन वाजेपर्यंत बीएमसीला हवेच्या गुणवत्तेबाबत केलेल्या उपाययोजनांची योग्य आकडेवारीसह माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत.
Published : January 23, 2026 at 3:35 PM IST
मुंबई : एमएमआर रीजनमधील खालावत चाललेल्या हवेच्या गुणवत्तेवरून (AQI) मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी आक्रमक भूमिका घेत थेट नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश जारी केलेत. या मुद्द्यावर आयुक्तांना वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश असतानाही आयुक्तांनी ते दाखल न केल्यामुळे हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करत ही कारवाई केलीय.
हायकोर्टानं रोखला नवी मुंबई पालिका आयुक्तांचा पगार - या संदर्भात मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयात नवी मुंबई आयुक्त कैलाश शिंदे यांच्या वतीनं प्रतिज्ञापत्र दाखल होणं अपेक्षित होतं. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात आयुक्तांनी वैयक्तिक प्रतिज्ञापत्र दाखल न करता त्याऐवजी नवी मुंबई महानगरपालिका शहर अभियंत्याचं प्रतिज्ञापत्र दाखल केलंय. यावरून तीव्र नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टानं पुढील निर्देश देईपर्यंत नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांचा पगार रोखण्याचे आदेश जारी केलेत. तसेच गरज पडल्यास मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांबाबतही असेच आदेश द्यावे लागतील, असा इशाराही हायकोर्टानं बीएमसीला दिलाय.
दुपारी 3 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार, बीएमसीला योग्य आकडेवारी देण्याचे निर्देश - सप्टेंबर 2025 पासून आतापर्यंत किती मॉनिटरिंग सिस्टीम बसवलेत याची निश्चित आकडेवारी आणि त्याचा डेटा बीएमसीला दुपारच्या सुनावणीत महापालिकेला सादर करण्याचे आदेश दिलेत. शुक्रवारी सकाळी झालेल्या सुनावणीत मुंबईतल्या हवेच्या प्रदूषणाबाबत अमायकस क्युरी आणि वनशक्तीतर्फे वकिलांनी मुंबईतील हवेच्या प्रदूषणाची सद्य:स्थिती मांडली. ज्यात शहरातील वृद्ध आणि लहान मुलांवर सध्याच्या खराब हवेचे फार वाईट परिणाम होत असून, गेल्या काही दिवसांत मुंबईत 30 टक्के रुग्ण वाढल्याचं त्यांनी हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं. तसेच महापालिकेने लावलेल्या एअर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टीम या सेंट्रल सिस्टीमशी जोडल्या गेल्या नसल्याचा आरोप त्यांच्याकडून करण्यात आलाय. ही बाब महापालिकेच्या वकिलांनी फेटाळून लावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यावर हायकोर्टानं तीव्र नाराजी व्यक्त करीत महापालिकेचे अधिकारी कुठल्या दुनियेतील हवेत जगतात?, असा सवाल उपस्थित केलाय.
वाढती बांधकाम हे AQI घसरण्याचं कारण नाही - बीएमसी : सकाळच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला आहे की, शहरातील वाढत्या बांधकामांमुळेच ही परिस्थिती उद्भवलीय. तसेच मुंबईची अवस्था हवेच्या बाबतीत दिल्ली सारखी होऊ नये याकरिता आताच कठोर उपाय करावे लागतील. यावरही पालिकेचे वकील ए. यू. कामदार यांनी असहमती दर्शवली, बांधकामांमुळे झालेलं प्रदूषण हे फक्त्त 9 टक्के आहे आणि त्यावरही उपाययोजना करण्याचं काम सुरू आहे, असं त्यांनी कोर्टाला सांगितलं. यावर जर असं असेल तर हवेच्या प्रदूषणाचं 91 टक्के कारण तुम्हाला माहितीच नाही, असा त्याचा अर्थ होतो, अशी टिप्पणी हायकोर्टानं केलीय.
